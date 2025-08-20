いっちー&なる　物語と歌とダンス！『おちてきた、あめぐも』11月22日(土) Theater Mixaにて公演決定！

株式会社講談社

YouTube公式チャンネル“ボンボンアカデミー”のうたのおねえさん「いっちー&なる」が、物語と歌とダンス！『おちてきた、あめぐも』に出演決定！

脚本・演出はファンタジーの舞台演出を得意とする末原拓馬（おぼんろ）。末原拓馬の描く不思議な世界にいっちーとなるの歌がたくさん登場します。

チケット販売は本日より抽選申し込みスタート。

いっちー&なる 物語と歌とダンス！『おちてきた、あめぐも』公演をぜひ劇場でお楽しみください！

公演情報

いっちー&なる 物語と歌とダンス！『おちてきた、あめぐも』

＜日程＞

2025年11月22日（土）

11:00開演（10:30開場）/14:00開演（13:30開場）全2公演

＜会場＞

Theater Mixa

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-14-3 Mixalive TOKYO 6階

https://theater.mixalivetokyo.com/

＜出演者＞

いっちー（加藤一華）&なる（金城成美）

【コメント】

皆様はどんな天気が好きですか？

‥と聞くと晴れが人気のような気がしますが、このお話を観たら変わるかも‥!?

私たちいちなるは、普段のコンサートでは歌やダンスを中心にお届けしていますが、今回は物語に沿って進むミュージカルのようなステージ！はじめて脚本をいただいた時からとてもわくわくしています。今年で10周年をむかえる、ボンボンアカデミー初の劇場公演です。

YouTubeではもちろん､保育園や幼稚園でも大人気の楽曲と一緒に、私たちやあめぐもさんと冒険に出ませんか？

はじめてのコンサート、観劇デビューにもぜひ！劇場でお待ちしております！

＜脚本・演出＞

末原拓馬

【コメント】

「幸せ」になるって、豊かな物語をいくつ心のなかで育てられるかにかかっているんじゃないかと僕は思っています。劇場という「どこにでも行ける場所」で、想像のちからを

いっぱい使いながらみんなで物語の中にもぐりこんで冒険をしましょう！

今回の『おちてきた、あめぐも』は、空から落ちてきた迷子の雨雲と出会いながら、「自分らしくあれること」の意味を探す物語。生演奏とともにお贈りするいっちー&なるの元気いっぱいな音楽と一緒に、こどもたちの心にやさしい物語の種をまく時間になれたらと思っています。

＜あらすじ＞

ある日、空から“あめぐも”が、ぽとんと落ちてきました。

どこから来たの？ どうして泣いてるの？

いっちーとなるが、声をかけると、不思議な旅がはじまります。

歌って、踊って、ときどきしょんぼりもして、でも少しずつ──「自分を好きになる勇気」をみつけていく物語。

さあ、いっしょに「じぶんだけのお天気」を見つけにいこう！

＜チケット＞

全席指定：4,500円(税込)

【先行抽選販売】

オフィシャル一次先行

受付期間：2025年8月20日(水)18:00～2025年8月31日(日)23:59

結果発表： 2025年9月5日(金)17:00～

オフィシャル二次先行

受付期間：2025年9月10日(水)18:00～2025年9月21日(日)23:59

結果発表： 2025年9月26日(金)17:00～

【一般販売】

2025年10月4日(土)12:00～

※予定枚数終了次第販売終了となります。

チケット受付URL： https://t-dv.com/ichinaru_SSD

※チケット購入の際は、TicketDive会員登録が必要です。

※電子チケットのみとなります。

▼劇場特設サイト

https://theater.mixalivetokyo.com/information/ichinaru_ssd/

▼ボンボンアカデミー10周年記念特設サイト

https://bom-bom-academy.com/10th/

▼ボンボンアカデミー公式X

@bom2ac （https://twitter.com/bom2ac）

制作：polepole

主催：講談社

＜公演に関するお問い合わせ＞

Mixalive TOKYOお問い合わせフォーム

https://theater.mixalivetokyo.com/contact/