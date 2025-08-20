美容・ライフスタイル領域を軸に多角展開　「ミュゼ・メディア・HD株式会社」設立のお知らせ

ミュゼ・メディア・HD株式会社

2025年8月1日、美容・健康・ライフスタイル事業を軸に多角的なサービスを展開するホールディングス企業として、「ミュゼ・メディア・HD株式会社」（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋英樹）を設立いたしましたので、お知らせいたします。

本ホールディングスは、美容脱毛サロン「ミュゼプラチナム」やメンズ専用脱毛サロン「メンズミュゼプラチナム」を運営する新生ミュゼプラチナムなどを傘下に持ち、「全ての人が、全ての人に、素直であり続けられる会社」を理念に、ライフスタイル全体に寄り添う企業グループを目指してまいります。

■ 設立の背景と目的

「ミュゼ」ブランドは、2003年の誕生以来、美容脱毛を中心に高品質で手の届くサービスを追求し、多くのお客様にご支持いただいてきました。昨今では、女性向け脱毛にとどまらず、メンズ美容、コスメ、オンラインクリニック、家庭用美容機器などへと事業領域を拡大し、ライフスタイル全体に関わる多角展開が進んでいます。

こうした背景のもと、ブランドの成長と変化に柔軟に対応し、グループ全体の価値を最大化するため、新たな経営母体として「ミュゼ・メディア・HD株式会社」を設立いたしました。

■ 事業内容（予定含む）

・ 美容サロン（脱毛・フェイシャル等）運営およびフランチャイズ展開

・ メンズ脱毛サロン「メンズミュゼプラチナム」の運営支援

・ オンライン診療・処方サービス

・ 化粧品・美容機器の開発およびEC販売「ミュゼショッピング」

・ モバイル通信（SIM）サービスの提供

・ フィットネスなどの新規事業展開

・ 加盟店・提携先との共創による地域密着型サービスの推進

■ ブランドビジョン

「ミュゼ」ブランドが持つ“美しさ・高品質・お得”の価値を軸に、グループ内外のパートナーと共創・拡張・革新を続けるプラットフォームとして機能してまいります。

美容にとどまらず、人生の多様な局面に寄り添う生涯のパートナーとして、こころとからだを満たすサービスを創出してまいります。

■ 会社概要

会社名：ミュゼ・メディア・HD株式会社（MUSEE MEDIA HD Co., Ltd.）

設立日：2025年8月1日

所在地：東京都千代田区麹町5-3-6 第7秋山ビルディング4階

代表者：代表取締役 高橋 英樹

主な事業内容：グループ経営、事業戦略支援、美容・ヘルスケア・ライフスタイル関連事業の統括・管理

ブランド：MUSEE、MUSEE COSME、MUSEE SHOPPING、どこでもミュゼ、新生ミュゼプラチナム（メンズミュゼプラチナム）、ちょこっとミュゼ、ミュゼモバイル

