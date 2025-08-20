【ツヴィーゼル グラス】ドイツの有名ワイナリー「ドライスィアッカー」とのコラボレーションによる新作オールラウンドグラスを発売

株式会社 ツヴィーゼル・ジャパン

ツヴィーゼル（Zwiesel）の卓越したグラス製造技術とドライスィアッカー（Dreissigacker）の名高いワイン醸造の専門知識のコラボレーションにより、新たなグラスが誕生しました。

このグラスは、ワインの複雑さ、多様性、フレッシュさといったワインの個性を完璧に際立たせる、

オールラウンドなグラスです。

ドライスィアッカー（Dreissigacker）について：

ドライスィアッカーは、ドイツのラインヘッセン地方に位置し、1728年から続く伝統あるワイナリーです。現オーナー/ヨハン・ドライスィアッカーは約20年前に両親よりワイナリーを引継ぎ、徐々に

有機栽培を始め、2019年からはビオディナミの原則に従った栽培を行っています。

現在はラインヘッセンに45ヘクタールの畑を所有し、その55％がリースリング。

すべて有機認証を取得しています。

開発の過程では、ワイナリーのオーナーであるヨハン・ドライスィアッカー（Jochen Dreissigacker）が何度もテイスティングを行いました。これにより、ドライスィアッカ―のワインの本質を最も完璧な形で捉えることが可能になりました。「ブルゴーニュであろうとリースリングであろうと、このグラスは、私たちのワインのそれぞれの表現力と紛れもない個性を完璧に開花させます」と、ヨハン・

ドライスィアッカーはコラボレーションの結果について語っています。

このグラスは、世界最高水準レベルのツヴィーゼル・グラスの工場でひとつひとつ職人の手で精巧に

作られます。緩やかなカーブと平らな底面により、このグラスには、ワインの香りが開くのに十分な

スペースがあります。また、緩やかなラインと先細りのミニマルな形状のおかげで、このオール

ラウンドグラスは様々なワインに適しており、赤ワインにも白ワインにも相性が良いだけでなく、

ワインを引き立てる役割を果たします。”発泡ポイント"が付いているため、スパークリング・ワインにも最適です。

商品情報

◆商品名：ツヴィーゼル グラス × ドライスィアッカー（Dreissigacker）オールラウンドグラス

◆価格：1個 15,000円（税抜）

◆サイズ：高さ 243 mm, 最大径 92 mm, 容量 560 ml

※台座にドライスィアッカーの刻印付き。

◆HP : https://zwiesel-glas.co.jp/collections/dreissigacker

◆動画：https://youtu.be/ZDL8hkAnD8E

◆2025年8月20日(水)よりツヴィーゼル公式オンラインショップ、百貨店にて販売開始。

その後、インテリアショップ・セレクトショップなどで販売予定です。

