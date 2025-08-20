学生が企業のPR戦略を立案！新卒採用イベント「JOBTV マッチングサミット」初開催

株式会社ベクトル



株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058、以下ベクトル）が運営する動画就活のJOBTV（https://jobtv.jp）は、2027年卒業予定の学生を対象に、企業と学生の相互理解を深める新たな採用イベント「JOBTV マッチングサミット」を2025年8月5日に開催したしました。

本イベントでは、従来の企業が一方的に説明する形式を刷新し、学生が企業のPR担当者となり、実際のPR戦略を立案・提案する「PR企画ワーク」を中心に構成。企業は学生の潜在能力や個性を多面的に評価することができ、学生は能動的に企業と向き合い、採用における“ミスマッチ”の解消を目指しました。

■イベント開催の背景：採用の質が問われる今、企業と学生の“相互理解”が鍵に

近年、就職後の「早期離職」や「ミスマッチ」といった採用課題が深刻化しています。背景には、企業が学生の本質的な魅力や価値観を見抜けないまま選考が進んでしまう一方で、学生側も企業理解が浅いまま内定を承諾してしまうという、双方の情報不足があります。

本イベントでは、学生が企業視点で情報を収集・分析し、PR施策の立案に挑戦。企業の課題に対して自分ごととして取り組むことで、企業理解の深化と自己分析の両立を実現し、企業にとっては学生の「論理的思考力」や「推進力」といったリアルな実力を見極めることができ、双方にとって価値ある接点を創出しました。

■イベント概要

イベント名称 ：OBTV マッチングサミット

開催日時 ：2025年8月5日(火)

会場 ：株式会社ベクトル 本社

参加企業 ： 株式会社DYM 、株式会社Faber Company 、株式会社ベクトル 、キャル株式会社 、JCOM株式会社 、Supership株式会社 （順不同）

参加学生 ： 2027年卒業予定の大学生・大学院生

■イベント当日の様子

1. 【PR企画ワーク】自分ごと化による圧倒的な企業理解

企業担当者と学生がチームに分かれてグループワークを実施。「企業の魅力を世の中に発信し新卒採用に活かすPR企画」をテーマに、調査やヒアリングを通じて理解を深め、オリジナルのPR戦略をプレゼン形式で発表しました。

【企業の声】「ヒアリング時間が短いにも関わらず、わずか10分で企画を形にする学生たちの能力の高さに驚きました。期待を大きく超える提案ばかりでした」

【学生の声】「まるで仕事を任されたように『企業の一員になった気分』で取り組めました。一方的に情報を受け取るだけでなく、自ら調べ、議論できるイベントは本当に価値があると感じます」

２. 【スコアシート】企業からのリアルなフィードバック

企業は学生の行動や企画内容を評価し、個別スコアシートとして学生にフィードバック。学生にとっては、自分の強みや課題を客観的に理解できる貴重な機会となりました。

【学生の声】「初対面の社会人の方々からの評価は本当に客観的で信頼できると感じました。今後の就職活動を進める上で、非常に参考になる貴重なフィードバックです」

３. 【スカウトチケット】運命を変える、企業からの直接オファー

企業は、特に印象に残った学生に対し、「最終面接への招待」や「書類選考免除」といった“スカウトチケット”をその場で直接オファー。熱意のこもったフィードバックとともに、高精度のマッチングが実現しました。

【企業の声】「我々の話をしっかり聞いた上で、『自分の認識はこうだが、実際はどうか』と本質的な問いを投げかけてくれる学生に、強い興味と本気度を感じました」



■その他参加者の声（抜粋）

【学生の声】「志望業界以外の企業とも出会え、選考を前向きに考えるきっかけに」

【学生の声】「Webでは感じられない社風に直接触れ、自分の視野が広がった」

【企業の声】「「学生の“個性”と“行動力”を見極められるイベント。より深く相互理解が進んだ状態で選考に進めることができました」

■今後の展望

今後も「JOBTV マッチングサミット」を定期的に開催し、採用における企業と学生の“運命的な出会い”を創出してまいります。 本イベントを通じて、一社でも多くの企業様と一人でも多くの学生様が、互いの未来を共に描けるパートナーとして出会えるよう、尽力してまいります。

■「JOBTV マッチングサミット」初の大阪開催

次回の「JOBTVマッチングサミット」はJOBTVとして初となる大阪で開催いたします。

開催日時 ： 2025年9月3日(水)

会場 ：〒533-0033大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館

参加学生 ： 2027年卒業予定の大学生・大学院生

