豊富なカラーバリエーションを誇るル・クルーゼから、人気カラー「ネクター」と「シーソルト」が新たに定番カラーラインアップに登場。

ル・クルーゼ ジャポン株式会社

豊かな色どりで食卓を華やかに ― ル・クルーゼの魅力的な定番カラー

確かな品質とともに、豊富なカラーバリエーションでも世界中のファンを魅了し続けるル・クルーゼ。ブランドを象徴する鮮やかな「オレンジ」、深みのある「チェリーレッド」は、ル・クルーゼの代名詞として不動の人気を誇ります。また、プロのシェフや男性ユーザーから高い支持を得ているクールな印象の「マットブラック」など、さまざまなライフスタイルやインテリアに調和する定番カラーを取り揃えています。

そしてこの度、２つの人気カラーが定番カラーに仲間入りします。

“はちみつ（Nectar）”のような温もりある輝きを放つ「ネクター」と、どんなコーディネートにも馴染み、上質な空間に溶け込む優しい色合いが人気の「シーソルト」。対照的な色合いのカラーがコーディネートの幅を広げ、キッチンや食卓を華やかに彩るだけでなく、料理の魅力を引き立て、日常をより特別なひとときへと演出します。

はちみつのような温かい輝きと、フレッシュな印象を与える「ネクター」

喜びに満ちたはちみつのイエロー「ネクター」。マリーゴールドの花や黄金色に輝く蜂の巣からインスピレーションを受けたネクターは、自然のめぐみと温もりを感じるカラーです。手に取る人の心を晴れやかにし、キッチンやダイニングテーブルを明るく演出。差し色としてインテリア空間に明るく軽やかなアクセントを添えます。

穏やかな海のようなブルーグリーン「シーソルト」

海の恵みであるミネラル ― シーソルト（海塩）から着想を得たブルーグリーン「シーソルト」は、落ち着きのある洗練された色合いが魅力のカラーです。その優しい色合いを“ひとつまみ”加えることで、どんな空間にも繊細な美しさと、爽やかな印象を与えます。

毎日のテーブルを彩る、カラーコーディネート

食卓は、日々の暮らしを映すキャンバス。

色を重ねることで表情を変えるテーブルコーディネートは、日常に小さなときめきを添えてくれます。新たに定番カラーとして加わった「ネクター」と「シーソルト」を組み合わせることで、季節や気分に合わせた多彩なカラーコーディネートが楽しめます。

ネクター

ワントーンでコーディネートすれば、まるでビタミンたっぷりの果実のように、フレッシュで元気な印象に、ビビッドなカラーと組み合わせれば、遊び心ある個性的なスタイルも楽しめます。あるいは、「シーソルト」などのニュアンスカラーにアクセントとして加えれば、優しく穏やかで、あたたかな雰囲気を添えることができます。

シーソルト

淡く優しい色合いながら、奥行きのある表情を持つ「シーソルト」は、大胆なカラーとも自然に調和します。ワントーンでまとめれば、空間に静けさと上品さをもたらし、日々の暮らしにやさしく寄り添います。

※一部、日本未発売の製品が含まれています。

■製品紹介

■18cm／サイズ: 直径19 (取手込25) cm x 高さ(フタ込)13cm 容量: 1.8L ■20cm／サイズ: 直径22 (取手込27) cm x 高さ(フタ込)14cm 容量: 2.4L ■22cm／サイズ: 直径23cm(取手込30cm) x 高さ(フタ込)15cm 容量: 3.3Lシグニチャー ココット・ロンド （シルバーツマミ）

カラー：ネクター、シーソルト

18cm 35,200円（税込）

20cm 38,500円（税込）

22cm 45,100円（税込）

ル・クルーゼの定番ココット・ロンドのシグニチャーモデル。「煮る」、「炊く」、「蒸す」、「焼く」、「炒める」、「揚げる」など、さまざまな調理法が1つで出来る万能鍋です。

■18／サイズ：直径18(取手込23)cm 高さ（フタ込）13cm 容量：1.8L ■20／サイズ：直径20（取手込25） 高さ（フタ込）13（17.5）cm 容量：2.0Lココット・エブリィ (シルバーツマミ)

カラー：ネクター、シーソルト

18 33,000円（税込）

20 36,300円（税込）

日本人のライフスタイルに合わせて開発された鋳物ホーロー鍋。丸みを帯びた底、深さのある本体、ドーム型のフタのトリプル効果で、最も効率的に対流が起きる設計は、素材ひとつひとつに熱が均一に行き渡り、炊飯だけでなくさまざまな料理をおいしく仕上げてくれます。

サイズ：直径(取手込)23(29)cm 高さ(フタ込)17cm 容量3.7LEOS キャセロール 20cm

カラー：シーソルト

20cm 15,400円（税込）

軽量なカーボンスチールにエナメル加工を施した、EOS素材の両手鍋。

同サイズ(20cm)の鋳物ホーローウェアに比べると、重量が約1/2と軽いため、手軽にお使いいただけます。

熱伝導が早いため、湯通しやパスタ、麺類、スープ、おでんなど水分をたっぷり使う料理に向いています。

カラー：シーソルト ■14cm／サイズ：直径(取手込)17(33)cm 高さ(フタ込)13cm 深さ9cm 容量1.5L ■16cm／サイズ：直径(取手込)19(35)cm 高さ(フタ込)16cm 深さ11cm 容量2.1LEOS ソースパン 14cm、16cm

カラー：シーソルト

14cm 11,000円（税込）

16cm 12,100円（税込）

軽量なカーボンスチールにエナメル加工を施したEOS(Enamel on Steel)素材の片手鍋。熱伝導が早いため水分をたっぷり使う場面に活躍します。14cmは一人暮らしや少人数のご家族の方にも便利なサイズ。16cmは2名分のパスタや麺をゆでたり、野菜をさっとゆでるのに最適なサイズです。

詳細を見る :https://www.lecreuset.co.jp/jp-our-colors.html

■発売日：2025年8月20日（水）

■取扱店舗

ル・クルーゼ ショップ、全国のお取り扱い百貨店・専門店、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ（楽天、Yahoo!ショッピング、Amazon、ZOZOTOWNなど）

ショップリスト :https://www.lecreuset.co.jp/stores?showMap=true&horizontalView=true&isForm=true

■ル・クルーゼについて

ル・クルーゼは色鮮やかな調理器具を製造したキッチンウェアブランドの先駆者であり、2025年で創業100年を迎えました。最高級の品質とデザイン性に富んだ製品でライフスタイルに彩りを添え、世代を越え愛され続けています。伝統や卓越した技術、上質な素材でつくるル・クルーゼの製品とその世界観で、料理を愛し食を愉しむすべての人たちと喜びやかけがえのない時間を共有いたします。

ル・クルーゼ 公式サイト :https://www.lecreuset.co.jp/

ル・クルーゼ 公式インスタグラム :https://www.instagram.com/lecreusetjapon/

