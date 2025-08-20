【ゲーム祭りだ！】「コンパイルSummer Festivalセール」開催!!

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日8月20日（水）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《コンパイルハートSummer Festivalセール》を開始いたしました。

◆まだまだアツい夏は続く！《コンパイルハートSummer Festivalセール》開催中！

本日8月20日（水）から、コンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。

コンパイルハート最新作『スカーレッドサルベーション』と『届けろ！戦え！カラミティエンジェルズ』が驚異の42％OFFとなっております。

みんなでプレイして感想を共有したり、誰が一番早くクリアできるか競争したリと、楽しみ方は自由！友達も誘ってみんなでプレイしましょう！

他にも初セールの『超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート』（30％OFF）や『魔導物語 フィアと不思議な学校』など、大人気タイトルが多数ラインナップしております。

この機会をぜひお見逃しなく！！

▼セールの詳細はこちら

セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/

セール期間: 2025年8月20日（水）00：00 ～2025年9月3日（水）23：59まで

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。

▼対象タイトル一覧

『スカーレッドサルベーション』

セール価格【42%OFF!!】\4,976（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

ジャンルTPS

CERO「B」（12才以上対象）

公式サイトhttps://www.compileheart.com/sls/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/Neilo Inc.

◆ゲーム内容

見知らぬ部屋で覚醒した「ウィロ・マーティン」。

自分は誰なのか。何処から来たのか。なぜ此処にいるのか。

助言をくれるＡＩは敵か味方か…

敵との死闘を潜り抜け、

ウィロが向かう先に何が待ち受けるのか？

『届けろ！戦え！カラミティエンジェルズ』

セール価格【42%OFF!!】\4,976（税込）※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル配達＋ファンタジーRPG

CERO「B」（12才以上対象）

公式サイトhttps://www.compileheart.com/ca/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

『配達』――それは人から人へ、物を、そして想いを届ける仕事。

街の外に狂暴なモンスターが跋扈する、とある世界。

配達ギルドのリーダー試験に合格したユウリが任されたのは、

悪名高き半人前チーム『カラミティエンジェルズ』。

個性豊かで勝手気ままな仲間たちとともに、今日もみんなの想いを届けます。

目指すは「トップクラス」の配達チーム！

『超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート』

セール価格 【20%OFF!!】\4,224(税込） ※通常価格：\5,280(税込)

対応機種Nintendo Switch(TM)

ジャンルシミュレーションRPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイトhttps://www.compileheart.com/noire/switch/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

ゲイムシジョウ界――

そこはゲイムギョウ界とは似て非なる世界

プラネテューヌを治めるパープルハートことネプテューヌ。

ルウィーを治めるホワイトハートことブラン。

リーンボックスを治めるグリーンハートことベール。

ラステイションを治めるブラックハートことノワール。

四人の女神は世界の覇権を手中に収めようと日々戦い、競い合っていた。

しかし、ノワールが覇権掌握まであと一歩に迫ったとき、何者かによって、女神たちの力が奪われてしまう！

バラバラになってしまった世界を救うため、女神たちは協力してゲイムシジョウ界の統一を目指す。

はたして、新たな冒険の先でノワールを迎える出会いとは……？

『魔導物語 フィアと不思議な学校』

セール価格 【30%OFF!!】\6,006（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルRPG

CERO「B」（12才以上対象）

公式サイトhttps://www.compileheart.com/madomonogatari/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

(C)D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)SEGA

※「魔導物語」はD4エンタープライズの登録商標です

◆ゲーム内容

古代魔導学校。正しき魔導を学び、志を育てる学校。

大魔導師を目指す少女フィアは、故郷の地を離れ、魔導を学ぶため、

かつて祖母が通っていた古代魔導学校へ入学する。

厳しくもユーモア溢れる教師たちや、

ハチャメチャで愉快なクラスメイトたちに囲まれながら、

大魔導師になるため、少女フィアは魔導を学び、成長していく。

『Death end re;Quest Code Z デジタルデラックス版』

セール価格【40%OFF!!】\6,468（税込） ※通常価格：\10,780 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルローグライクRPG

CERO「Z」（18才以上のみ対象）

公式サイトhttps://www.compileheart.com/derqz/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/NOW PRODUCTION Co., Ltd.

◆ゲーム内容

様々な「並行世界」が存在する物語。

『二ノ宮しいな』と『水梨新』の活躍で、バグまみれの世界から脱出し、善意を取り戻した『アイリス』が、独自の世界を生み出した。

ここは、争うはずだった人たちが優しくなり、あらゆる歯車が噛み合った理想世界。

しかしこの世界にもまた、新たな危機が迫るのだった――

◆デジタルデラックスエディション同梱物

・Death end re;Quest Code Zデジタルアートワーク

・Death end re;Quest Code Zデジタルサウンドトラック

『Death end re;Quest』

セール価格 PlayStation(R)4版【75%OFF!!】\1,760（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【70%OFF!!】\1,440（税込） ※通常価格：\4,800 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルRPG

CERO「D」（17才以上対象）

公式サイトPlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/derq/

Nintendo Switch(TM)版：https://www.compileheart.com/derq/switch/

権利表記(C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「意志あるバグ」「人の心を持ったNPC」「存在し得ないキャラクター」「不可解な都市伝説」……多くの謎が絡み合い不可避の絶望が襲うサスペンスホラーRPG

「ゲーム」と「現実」二つの視点を切り替えてバグってしまったゲームからのログアウトを目指せ！

『Death end re;Quest2』

セール価格 PlayStation(R)4版【75%OFF!!】\1,980（税込） ※通常価格：\7,920 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【70%OFF!!】\1,440（税込） ※通常価格：\4,800 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルRPG

CERO「D」（17才以上対象）

公式サイトPlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/derq2/

Nintendo Switch(TM)版：https://www.compileheart.com/derq2/switch/

権利表記(C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

前作「Death end re;Quest」から続くサスペンスホラーRPGの続編！

呪われた街“リズ・ショアラ”にある女子寮を舞台とした新たな絶望の物語が始まる。

少女達の暮らす寮や街で起こる不可解な事件を「呪い（ハッキング）」の力を使って調査していく。

『デート・ア・ライブ 凜緒リンカーネイション HD』

セール価格【70%OFF!!】\1,980（税込） ※通常価格：\6,600 (税込)

対応機種PlayStation(R)4

ジャンル精霊攻略アドベンチャー

CERO「D」（17才以上対象）

公式サイトhttps://www.compileheart.com/date/ps4/

権利表記 (C)2013 橘公司・つなこ／富士見書房／「デート・ア・ライブ」製作委員会

(C)2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブII」製作委員会

(C)COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

PlayStation(R)Vitaで発売された

「デート・ア・ライブ Twin Edition 凜緒リンカーネイション」が

装いを新たにPlayStation(R)4で登場！

過去3作品の特典の「スペシャルブック（小説）」と「ドラマCD」を全て収録し、

ゲーム版「デート・ア・ライブ」の全てを楽しめます。

『デート・ア・ライブ 蓮ディストピア』

セール価格【72%OFF!!】\1,971（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)

対応機種PlayStation(R)4

ジャンル精霊攻略アドベンチャー

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイトhttps://www.compileheart.com/date/ren/

権利表記(C)2013 橘公司・つなこ／富士見書房／「デート・ア・ライブ」製作委員会

(C)2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブII」製作委員会

(C)2019 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIII」製作委員会

(C)COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

「デート・ア・ライブ」のゲーム第4弾。

“橘公司”原案のゲームオリジナルストーリーに、“つなこ”デザインの新規オリジナルキャラクター「蓮」が登場します。

原作小説11巻の後、

――これは世界改変後に起きていた物語。

『クロバラノワルキューレ Black Rose Valkyrie』

セール価格【86%OFF!!】\985（税込）※通常価格：\7,040 (税込)

対応機種PlayStation(R)4

ジャンルRPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイトhttps://www.compileheart.com/brv/

権利表記(C)藤島康介 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

ヒロインの誰かが必ず裏切る衝撃の展開！？裏切りの予兆を見抜き、人格分裂を起こしてしまったヒロインたちを救え！

敵味方の行動順がリアルタイムで変動する「タクティカル・フルイド・バトル・システム」により迫力のバトルが展開！

巨大兵器「T・C・S」に装備された多数の武器を使い分け、人類の脅威【キメラ】を駆逐せよ！

『アークオブアルケミスト』

セール価格 【80%OFF!!】\1,408（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルタクティカルアクションRPG

CERO「B」（12才以上対象）

公式サイトhttps://www.compileheart.com/aoa/

権利表記(C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

荒廃した大地を人類存続の希望をかけて探索するRPG。

個性ある仲間や装備を自由に組み合わせることで多彩な戦術を編み出せる戦略的アクションバトル。

探索やバトルで得られた資源で拠点を自由に発展させ、施設効果で冒険がより楽しめる。

キャラクターを育成するやり込み要素も充実。楽しみ方はプレイヤー次第。

『オメガクインテット』

セール価格 【85%OFF!!】\990（税込） ※通常価格：\6,600 (税込)

対応機種PlayStation(R)4

ジャンルアイドルRPG

CERO「D」（17才以上対象）

公式サイトhttps://www.compileheart.com/omega_quintet/

権利表記(C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「beep」と呼ばれる現象に浸食された世界で、唯一対抗する力を持つ「詠巫女」。

プレイヤーは主人公タクトとなり詠巫女をサポート！

最大5人のキャラクターによる一斉攻撃「ハーモニックチェーン」でド派手な戦闘が手軽に楽しめる！

広大なフィールドの探索やキャラクターの強化、多数のクエストなどやりこみ要素が満載！

「プロモーションビデオシステム」ではモーションだけではなく、パートごとの歌いわけやカメラ演出までカスタマイズ可能！