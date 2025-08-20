オトメイト新作「オランピアソワレ Catharsis」発売日・特典情報・PV公開！本日よりご予約開始！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「オランピアソワレ Catharsis」の発売日と各特典情報、プロモーションムービーを公開しました。
発売日は、2025年12月18日に決定！
予約受付も本日より開始しており、予約特典や特装版特典、オトメイト スイート BOX特典、店舗特典など各種特典情報もあわせて公開しました。
描き下ろしのイラストを配した特典のほかにも、録り下ろしドラマCDや書き下ろしショートストーリーを収録した小冊子など、魅力たっぷりな特典ラインナップとなっておりますので、ぜひ公式サイトにて詳細をご覧ください。
▼公式サイト
https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/
■メーカー特典情報
●予約特典
・ドラマCD「天供島恋愛推進計画！ 愛の標語はここだけの秘密です」
▼登場キャラクター
朱砂 ：松岡 禎丞
玄葉 ：杉田 智和
璃空 ：島崎 信長
天草四郎時貞：上村 祐翔
縁 ：内田 雄馬
ヒムカ ：堀江 瞬
※ゲーム本編を全てクリアしてから視聴することを推奨いたします。
●特装版特典
・特典小冊子
本作のキービジュアルやパッケージイラスト、キャラクター紹介に加え、書き下ろしのショートストーリーを掲載。ショートストーリーは婚儀の前日譚、婚儀の彼視点を描いています。
・ドラマCD「この海に祝福を！ ネタバレ満載『オランピアソワレカタルシス座談会！』」
▼登場キャラクター
朱砂 ：松岡 禎丞
玄葉 ：杉田 智和
璃空 ：島崎 信長
天草四郎時貞：上村 祐翔
縁 ：内田 雄馬
ヒムカ ：堀江 瞬
※ゲーム本編を全てクリアしてから視聴することを推奨いたします。
●オトメイト スイート BOX特典
さとい氏による描き下ろしイラストを使用した特製BOXに、豪華五大特典と通常版ソフトを同梱しています。
・天海月真書
サイズ：B5サイズ
メインキャラクターへの一問一答やオトメイト スイート BOX限定の書き下ろしショートストーリーのほか、特装版の特典小冊子に掲載しているショートストーリーも掲載。作品を彩る描き下ろしイラストも掲載されていますので、一冊で作品の全てを楽しむことが出来ます。オトメイト スイート BOX限定のショートストーリーは、婚儀から少し日が経った天女島での蜜月を描いています。
・アクリルスタンド6種セット
・イラストカード2枚セット
・スイートBOX特装ドラマCD「クラブ幽宮VSクラブ殯宮！ 天供島・夜の蝶事変」
▼登場キャラクター
朱砂 ：松岡 禎丞
玄葉 ：杉田 智和
璃空 ：島崎 信長
天草四郎時貞：上村 祐翔
縁 ：内田 雄馬
ヒムカ ：堀江 瞬
道摩大師 ：速水 奨
慈眼大師 ：宮本 充
月黄泉 ：興津 和幸
カメリア ：引坂 理絵
海浬 ：小林 千晃
明日羽 ：三上 瑛士
柑南 ：柴崎 哲志
刈稲 ：村田 太志
薙草 ：駒田 航
ナタナエル ：細谷 佳正
碧蜘 ：笠間 淳
菖愁 ：川島 零士
瑪烙 ：浦 和希
※ゲーム本編を全てクリアしてから視聴することを推奨いたします。
・特装版同梱ドラマCD
■絶賛予約受付中！
各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。
https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/info/
※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。
■「オランピアソワレ Catharsis」 プロモーションムービー第二弾
また、本日公開されたプロモーションムービー第二弾では、キャラクターや世界観、特典情報など「オランピアソワレ Catharsis」をより詳しく知ることができます。
初お披露目となるキャラクターボイスも収録されていますので、ぜひご覧ください！
https://youtu.be/jaGxmP91LBY
■「オランピアソワレ Catharsis」 プロモーションムービー第一弾
https://youtu.be/eYgEmUyD7GM
そのほか、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。引き続き、「オランピアソワレ Catharsis」を何卒よろしくお願いいたします。
■「オランピアソワレ Catharsis」とは
業に蝕まれた二つの魂の物語から――神と人が一つとなる真話へ継ぐ物語
2020年4月に発売されたNintendo Switch(TM)用ゲームソフト「オランピアソワレ」の続編です。
あれから二年と半年が経過した天供島。
ある日突如流れ着いた【白髪の男性】。
【白】は女しか存在しなかったが彼の存在が何をもたらすのか―――
「ニル・アドミラリの天秤」「天獄ストラグル -strayside-」のスタッフによる色彩ファンタジーを再びご堪能ください。
■攻略対象キャラクター
朱砂（アカザ）
CV：松岡 禎丞
玄葉（クロバ）
CV：杉田 智和
璃空（リクウ）
CV:島崎 信長
天草四郎時貞（アマクサシロウトキサダ）
CV:上村 祐翔
縁（ヨスガ）
CV:内田 雄馬
ヒムカ
CV：堀江 瞬
■「オランピアソワレ Catharsis」ストーリー
虹色の雨が降り注いでから二年と半年。
真の光が差す太陽の下。
朱砂を筆頭とした若者たちのおかげで
島は変わりつつあった。
【白】は“女”しかいない。
故に貴重な【白】であるオランピアの婚儀は
待ち望まれていた。
そして彼女もまた魂の半身である者と
結ばれることを疑わなかった。
ある日、天女島にマレビトが流れ着く。
【白】の証である髪色を持つ“男”が。
何故この海は彼を通したのか。
彼の存在がこの島に何をもたらすのか。
“種”が今──芽吹く。
【商品概要】
タイトル ：オランピアソワレ Catharsis
（オランピアソワレ カタルシス）
対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite
ジャンル ：女性向け恋愛ADV
CERO ：「D」（17才以上対象）
プレイ人数：1人
発売日 ：2025年12月18日発売予定
価格 ：[通常版・DL版]8,580円（税込）
[特装版]10,780円（税込）
[オトメイト スイート BOX]18,700円（税込）
イラストレーター：さとい
シナリオ ：片桐 由摩
ディレクター ：渡邉 渡
公式サイト：https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/
公式SNS ：https://x.com/Olympia_otomate
SNSハッシュタグ：#オラソワ #Olympiasoiree #オトメイト ＃乙女Switch
発売元 ：アイディアファクトリー
権利表記：(C)IDEA FACTORY
※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください
※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です