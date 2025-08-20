オトメイト新作「オランピアソワレ Catharsis」発売日・特典情報・PV公開！本日よりご予約開始！

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「オランピアソワレ Catharsis」の発売日と各特典情報、プロモーションムービーを公開しました。



発売日は、2025年12月18日に決定！


予約受付も本日より開始しており、予約特典や特装版特典、オトメイト スイート BOX特典、店舗特典など各種特典情報もあわせて公開しました。


描き下ろしのイラストを配した特典のほかにも、録り下ろしドラマCDや書き下ろしショートストーリーを収録した小冊子など、魅力たっぷりな特典ラインナップとなっておりますので、ぜひ公式サイトにて詳細をご覧ください。



▼公式サイト


https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/



■メーカー特典情報


●予約特典

・ドラマCD「天供島恋愛推進計画！　愛の標語はここだけの秘密です」


▼登場キャラクター


朱砂　　　　：松岡 禎丞


玄葉　　　　：杉田 智和


璃空　　　　：島崎 信長


天草四郎時貞：上村 祐翔


縁　　　　　：内田 雄馬


ヒムカ　　　：堀江 瞬


※ゲーム本編を全てクリアしてから視聴することを推奨いたします。


●特装版特典

・特典小冊子


本作のキービジュアルやパッケージイラスト、キャラクター紹介に加え、書き下ろしのショートストーリーを掲載。ショートストーリーは婚儀の前日譚、婚儀の彼視点を描いています。



・ドラマCD「この海に祝福を！　ネタバレ満載『オランピアソワレカタルシス座談会！』」


▼登場キャラクター


朱砂　　　　：松岡 禎丞


玄葉　　　　：杉田 智和


璃空　　　　：島崎 信長


天草四郎時貞：上村 祐翔


縁　　　　　：内田 雄馬


ヒムカ　　　：堀江 瞬


※ゲーム本編を全てクリアしてから視聴することを推奨いたします。


●オトメイト スイート BOX特典

さとい氏による描き下ろしイラストを使用した特製BOXに、豪華五大特典と通常版ソフトを同梱しています。



・天海月真書


サイズ：B5サイズ


メインキャラクターへの一問一答やオトメイト スイート BOX限定の書き下ろしショートストーリーのほか、特装版の特典小冊子に掲載しているショートストーリーも掲載。作品を彩る描き下ろしイラストも掲載されていますので、一冊で作品の全てを楽しむことが出来ます。オトメイト スイート BOX限定のショートストーリーは、婚儀から少し日が経った天女島での蜜月を描いています。



・アクリルスタンド6種セット



・イラストカード2枚セット



・スイートBOX特装ドラマCD「クラブ幽宮VSクラブ殯宮！　天供島・夜の蝶事変」


▼登場キャラクター


朱砂　　　　：松岡 禎丞


玄葉　　　　：杉田 智和


璃空　　　　：島崎 信長


天草四郎時貞：上村 祐翔


縁　　　　　：内田 雄馬


ヒムカ　　　：堀江 瞬


道摩大師　　：速水 奨


慈眼大師　　：宮本 充


月黄泉　　　：興津 和幸


カメリア　　：引坂 理絵


海浬　　　　：小林 千晃


明日羽　　　：三上 瑛士


柑南　　　　：柴崎 哲志


刈稲　　　　：村田 太志


薙草　　　　：駒田 航


ナタナエル　：細谷 佳正


碧蜘　　　　：笠間 淳


菖愁　　　　：川島 零士


瑪烙　　　　：浦 和希


※ゲーム本編を全てクリアしてから視聴することを推奨いたします。



・特装版同梱ドラマCD



■絶賛予約受付中！


各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。


https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/info/


※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。



■「オランピアソワレ Catharsis」 プロモーションムービー第二弾


また、本日公開されたプロモーションムービー第二弾では、キャラクターや世界観、特典情報など「オランピアソワレ Catharsis」をより詳しく知ることができます。


初お披露目となるキャラクターボイスも収録されていますので、ぜひご覧ください！


https://youtu.be/jaGxmP91LBY




























■「オランピアソワレ Catharsis」 プロモーションムービー第一弾


https://youtu.be/eYgEmUyD7GM



そのほか、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。引き続き、「オランピアソワレ Catharsis」を何卒よろしくお願いいたします。



■「オランピアソワレ Catharsis」とは







業に蝕まれた二つの魂の物語から――神と人が一つとなる真話へ継ぐ物語



2020年4月に発売されたNintendo Switch(TM)用ゲームソフト「オランピアソワレ」の続編です。



あれから二年と半年が経過した天供島。


ある日突如流れ着いた【白髪の男性】。


【白】は女しか存在しなかったが彼の存在が何をもたらすのか―――



「ニル・アドミラリの天秤」「天獄ストラグル -strayside-」のスタッフによる色彩ファンタジーを再びご堪能ください。



■攻略対象キャラクター


朱砂（アカザ）


CV：松岡 禎丞








玄葉（クロバ）


CV：杉田 智和








璃空（リクウ）


CV:島崎 信長








天草四郎時貞（アマクサシロウトキサダ）


CV:上村 祐翔








縁（ヨスガ）


CV:内田 雄馬








ヒムカ


CV：堀江 瞬








■「オランピアソワレ Catharsis」ストーリー


虹色の雨が降り注いでから二年と半年。


真の光が差す太陽の下。



朱砂を筆頭とした若者たちのおかげで


島は変わりつつあった。



【白】は“女”しかいない。



故に貴重な【白】であるオランピアの婚儀は


待ち望まれていた。



そして彼女もまた魂の半身である者と


結ばれることを疑わなかった。



ある日、天女島にマレビトが流れ着く。



【白】の証である髪色を持つ“男”が。



何故この海は彼を通したのか。


彼の存在がこの島に何をもたらすのか。



“種”が今──芽吹く。



【商品概要】


タイトル　：オランピアソワレ Catharsis


　　　　　（オランピアソワレ カタルシス）


対応機種　：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite


ジャンル　：女性向け恋愛ADV


CERO　　 ：「D」（17才以上対象）


プレイ人数：1人


発売日　　：2025年12月18日発売予定


価格　　　：[通常版・DL版]8,580円（税込）


　　　　　　[特装版]10,780円（税込）


　　　　　　[オトメイト スイート BOX]18,700円（税込）



イラストレーター：さとい


シナリオ　　　　：片桐 由摩


ディレクター　　：渡邉 渡



公式サイト：https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/


公式SNS　：https://x.com/Olympia_otomate


SNSハッシュタグ：#オラソワ #Olympiasoiree #オトメイト ＃乙女Switch



発売元 ：アイディアファクトリー


権利表記：(C)IDEA FACTORY


※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください


※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です