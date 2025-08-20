オトメイト新作「オランピアソワレ Catharsis」発売日・特典情報・PV公開！本日よりご予約開始！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「オランピアソワレ Catharsis」の発売日と各特典情報、プロモーションムービーを公開しました。

発売日は、2025年12月18日に決定！

予約受付も本日より開始しており、予約特典や特装版特典、オトメイト スイート BOX特典、店舗特典など各種特典情報もあわせて公開しました。

描き下ろしのイラストを配した特典のほかにも、録り下ろしドラマCDや書き下ろしショートストーリーを収録した小冊子など、魅力たっぷりな特典ラインナップとなっておりますので、ぜひ公式サイトにて詳細をご覧ください。

▼公式サイト

https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/

■メーカー特典情報

●予約特典

・ドラマCD「天供島恋愛推進計画！ 愛の標語はここだけの秘密です」

▼登場キャラクター

朱砂 ：松岡 禎丞

玄葉 ：杉田 智和

璃空 ：島崎 信長

天草四郎時貞：上村 祐翔

縁 ：内田 雄馬

ヒムカ ：堀江 瞬

※ゲーム本編を全てクリアしてから視聴することを推奨いたします。

●特装版特典

・特典小冊子

本作のキービジュアルやパッケージイラスト、キャラクター紹介に加え、書き下ろしのショートストーリーを掲載。ショートストーリーは婚儀の前日譚、婚儀の彼視点を描いています。

・ドラマCD「この海に祝福を！ ネタバレ満載『オランピアソワレカタルシス座談会！』」

▼登場キャラクター

朱砂 ：松岡 禎丞

玄葉 ：杉田 智和

璃空 ：島崎 信長

天草四郎時貞：上村 祐翔

縁 ：内田 雄馬

ヒムカ ：堀江 瞬

※ゲーム本編を全てクリアしてから視聴することを推奨いたします。

●オトメイト スイート BOX特典

さとい氏による描き下ろしイラストを使用した特製BOXに、豪華五大特典と通常版ソフトを同梱しています。

・天海月真書

サイズ：B5サイズ

メインキャラクターへの一問一答やオトメイト スイート BOX限定の書き下ろしショートストーリーのほか、特装版の特典小冊子に掲載しているショートストーリーも掲載。作品を彩る描き下ろしイラストも掲載されていますので、一冊で作品の全てを楽しむことが出来ます。オトメイト スイート BOX限定のショートストーリーは、婚儀から少し日が経った天女島での蜜月を描いています。

・アクリルスタンド6種セット

・イラストカード2枚セット

・スイートBOX特装ドラマCD「クラブ幽宮VSクラブ殯宮！ 天供島・夜の蝶事変」

▼登場キャラクター

朱砂 ：松岡 禎丞

玄葉 ：杉田 智和

璃空 ：島崎 信長

天草四郎時貞：上村 祐翔

縁 ：内田 雄馬

ヒムカ ：堀江 瞬

道摩大師 ：速水 奨

慈眼大師 ：宮本 充

月黄泉 ：興津 和幸

カメリア ：引坂 理絵

海浬 ：小林 千晃

明日羽 ：三上 瑛士

柑南 ：柴崎 哲志

刈稲 ：村田 太志

薙草 ：駒田 航

ナタナエル ：細谷 佳正

碧蜘 ：笠間 淳

菖愁 ：川島 零士

瑪烙 ：浦 和希

※ゲーム本編を全てクリアしてから視聴することを推奨いたします。

・特装版同梱ドラマCD

■絶賛予約受付中！

各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。

https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/info/

※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。

■「オランピアソワレ Catharsis」 プロモーションムービー第二弾

また、本日公開されたプロモーションムービー第二弾では、キャラクターや世界観、特典情報など「オランピアソワレ Catharsis」をより詳しく知ることができます。

初お披露目となるキャラクターボイスも収録されていますので、ぜひご覧ください！

https://youtu.be/jaGxmP91LBY

■「オランピアソワレ Catharsis」 プロモーションムービー第一弾

https://youtu.be/eYgEmUyD7GM

そのほか、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。引き続き、「オランピアソワレ Catharsis」を何卒よろしくお願いいたします。

■「オランピアソワレ Catharsis」とは

業に蝕まれた二つの魂の物語から――神と人が一つとなる真話へ継ぐ物語

2020年4月に発売されたNintendo Switch(TM)用ゲームソフト「オランピアソワレ」の続編です。

あれから二年と半年が経過した天供島。

ある日突如流れ着いた【白髪の男性】。

【白】は女しか存在しなかったが彼の存在が何をもたらすのか―――

「ニル・アドミラリの天秤」「天獄ストラグル -strayside-」のスタッフによる色彩ファンタジーを再びご堪能ください。

■攻略対象キャラクター

朱砂（アカザ）

CV：松岡 禎丞

玄葉（クロバ）

CV：杉田 智和

璃空（リクウ）

CV:島崎 信長

天草四郎時貞（アマクサシロウトキサダ）

CV:上村 祐翔

縁（ヨスガ）

CV:内田 雄馬

ヒムカ

CV：堀江 瞬

■「オランピアソワレ Catharsis」ストーリー

虹色の雨が降り注いでから二年と半年。

真の光が差す太陽の下。

朱砂を筆頭とした若者たちのおかげで

島は変わりつつあった。

【白】は“女”しかいない。

故に貴重な【白】であるオランピアの婚儀は

待ち望まれていた。

そして彼女もまた魂の半身である者と

結ばれることを疑わなかった。

ある日、天女島にマレビトが流れ着く。

【白】の証である髪色を持つ“男”が。

何故この海は彼を通したのか。

彼の存在がこの島に何をもたらすのか。

“種”が今──芽吹く。

【商品概要】

タイトル ：オランピアソワレ Catharsis

（オランピアソワレ カタルシス）

対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル ：女性向け恋愛ADV

CERO ：「D」（17才以上対象）

プレイ人数：1人

発売日 ：2025年12月18日発売予定

価格 ：[通常版・DL版]8,580円（税込）

[特装版]10,780円（税込）

[オトメイト スイート BOX]18,700円（税込）

イラストレーター：さとい

シナリオ ：片桐 由摩

ディレクター ：渡邉 渡

公式サイト：https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/

公式SNS ：https://x.com/Olympia_otomate

SNSハッシュタグ：#オラソワ #Olympiasoiree #オトメイト ＃乙女Switch

発売元 ：アイディアファクトリー

権利表記：(C)IDEA FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です