重炭酸イオン入浴剤【わんちゃん用】炭酸泉タブレット

株式会社リラックスプランニング

株式会社リラックスプランニング（東京都渋谷区）は、「わんちゃん用炭酸泉タブレット」をリニューアルして再販開始いたします。２０錠入り、６０錠入り。

「炭酸泉タブレット」は、重曹とクエン酸のタブレット化により、炭酸ガスの効能に加え、重炭酸イオンの効能を導き出し、ご自宅でもかんたんに炭酸泉をお楽しみいただける人気の入浴剤です。

そのわんちゃん用として誕生した本製品は、お湯の中で発生する重炭酸イオンが、体臭を抑える効果が期待できることから、わんちゃんの入浴、シャンプー後のお手入れで注目され、現在、ペットサロンやご自宅でかんたん、手軽に導入できる、わんちゃん用バスケア製品として大変な人気を誇ります。

設備導入など初期投資が一切掛からない、すぐに始められるわんちゃん用炭酸泉タブレットを是非ご活用ください。

わんちゃん用炭酸泉タブレット

２０錠入り

１，３２０円（税込）

わんちゃん用炭酸泉タブレット＜業務用＞

６０錠入り

３，３００円（税込）

４つのイオンパワーで、ワンちゃんにも上質な入浴時間を。

- 免疫力向上

全身の免疫細胞（病気への抵抗力に関係する細胞）の60%以上が集中している腸内には、有害物質や病原菌を無害化し、腸内でビタミンを合成するなど、健康維持に欠かせない役目を果たしているものもあります。腸内細菌のバランスを整え、腸管の免疫細胞と協力して、腸内のPH環境を整えていきます。

- 皮膚トラブル対応

お湯に溶け込んだ重炭酸イオンは、表皮からゆっくりと吸収され、皮膚の深い部分である真皮の毛細血管から血中に入っていきます。吸収された重炭酸イオンは、全身の細胞が活発に働くための最適な体内バランスを整えると考えられます。皮膚トラブルの多いわんちゃんには、優しく肌を保護し、外敵から肌を守ります。

- 清浄効果

重曹はお湯の中でナトリウムと重炭酸イオンに分かれ、ナトリウムは皮膚の表面でクエン酸と反応して「クエン酸酸ソーダ」という物質に変化し、その弱アルカリ性石けん成分で、表皮を柔らかくし、古い角質層を優しく洗い流してくれます。重炭酸イオンや炭酸ガスが吸収されやすくなる、というメリットもあります。

- 臭いの除去

以上の3つの作用から、わんちゃんの体内環境が改善され、ペット特有の臭いを改善します。

ワンちゃんの大きさや毛の量によって、使用するタブレットの錠数は異なります。

◆小型（３～６錠） ◆中・大型（９～１５錠） ◆約６Ｌ/１錠を目安にご使用ください。