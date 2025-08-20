バレーボール世界選手権2025 全試合スコア速報を実施！

スポーツナビ株式会社

スポーツナビでは、8月22日（金）から9月28日（日）にかけて開催される「FIVBバレーボール世界選手権2025」の男女全試合の速報を実施。1ポイントごとの経過がわかる「ポイント速報」で、試合の流れを把握できるようになりました。

そのほか、順位表、出場国ランキング、ハイライト動画など世界選手権を楽しむコンテンツを多数配信していく予定です。

バレーボール世界選手権2025ページ

女子：https://sports.yahoo.co.jp/volley/japan/competitions/2003/schedule

男子：https://sports.yahoo.co.jp/volley/japan/competitions/2001/schedule

＜大会概要および配信予定コンテンツ＞

■大会名

FIVBバレーボール世界選手権2025

■開催期間

女子： 2025年8月22日（金）～9月7日（日） 男子： 2025年9月12日（金）～9月28日（日）

■配信予定コンテンツ

全試合ポイント速報

各試合の登録選手一覧

過去の対戦成績

順位表およびトーナメント表

試合後ハイライト映像

出場国ランキング（アプリ限定）ほか