沖縄JTB「サステナビリティレポート2025」を発行

沖縄JTB株式会社

沖縄JTB株式会社（代表取締役 社長執行役員：桂原 耕一、以下「当社」）は、2025年8月1日、当社初となる「サステナビリティレポート2025」を発行いたしました。

本レポートは、当社のサステナビリティスローガンである「沖縄と共に育とう」の理念のもと、沖縄の自然・文化・人とのつながりを大切にしながら、ステークホルダー皆さまとともに推進してきた具体的な取り組みと成果をまとめたものです。

また、今回、社外ステークホルダーからの期待と提言として、沖縄県知事・玉城デニー氏、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー会長・浜田京介氏より、当社の取り組みに対する率直なご意見と今後に向けた貴重なアドバイスも頂戴いたしました。いただいた声を真摯に受け止め、今後の活動に反映してまいります。

ぜひご覧いただき、皆さまとのさらなる対話と協働・共創につなげていければ幸いです。



本レポートは、当社のサステナビリティサイトからご覧ください。

https://okinawa-jtb.co.jp/sustainability/

沖縄JTBサステナビリティレポート2025

■報道関係の方からのお問合せ先

沖縄JTB株式会社 総務企画部 広報担当 根路銘（ねろめ）

TEL：098-861-1427 （受付時間 9:30～17:30 ※12/30～1/3及び土日祝休み）