ウィークエンド マックスマーラ 2025年秋冬コレクションよりSebagoとのコラボレーションによるローファーの第２弾を発表

株式会社マックスマーラ ジャパン

ウィークエンド マックスマーラは2025年秋冬コレクションより、アメリカのシューズブランドSebago（セバゴ）とのコラボレーションによる限定ローファーの第２弾を発表いたします。今回登場する新作は、クラシックなローファーを秋冬仕様へとアップデートした特別な一足です。

本コレクションの特徴は、フリンジ部分にあしらわれたマイクロサイズのシルバースタッズ。グラフィカルに並んだスタッズがプレッピーとパンクの融合を想起させ、個性を際立たせます。さらに、耐久性に優れたラグソールとブラックブラッシュドカーフスキンを組み合わせた端正なフォルムが、洗練された存在感を放ちます。

手縫いによる精緻なディテール、ライニングを排した柔らかなアッパー、レザーの中敷き、そして防水仕様の頑丈なソール。伝統とモダンを巧みに融合したこの“Dan ラグローファー”は、タイムレスな魅力を備えつつ、日常の装いにさりげない反抗心をプラスする洗練された一足となります。

“Dan ラグローファー”は2025年８月下旬より、全国のウィークエンド マックスマーラ ショップ及びブランド公式オンラインストアにて展開予定です。

製品情報：

製品名：Dan ラグローファー

展開色：ブラック

価格： \99,000税込み

公式ページURL: Sebago×WEEKEND Max Mara特設ページ

https://jp.maxmara.com/editorial/weekend-maxmara_sebago

WEEKEND MAX MARA

1983年にカジュアルなアウトドアウィークエンドコレクションとしてスタートしたウィークエンド マックスマーラは、ユニークなアイデンティティと個性を持つ本格的なイタリアンライフスタイルブランドに進化しました。今日、ウィークエンド マックスマーラの幅広いレディトゥウェアとアクセサリーのコレクションは、時代に即した現代的なスタイルと継続性のバランスを実現しています。フォーマルとインフォーマルを融合させ、オープンマインドで、教養があり自由な精神を持つ女性たちに向けた、シーズンを超えた多目的でカジュアルなエレガンスを提供しています。ブランドの継続的な取り組みの一環として、ウィークエンド マックスマーラは、毎シーズン、著名なクリエイティブによってデザインまたはインスパイアされたカプセルコレクションを発表し、ハウスコードを解釈してユニークなワードローブを創り出しています。ウィークエンド マックスマーラは、世界中の約250店舗の直営店や主要な百貨店で購入可能です。