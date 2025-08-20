honeybee POP UP SHOPが池袋P´PARCO 3FにてOPEN！
今回のイベントでは、honeybeeの新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
【イベント情報】
イベント名：honeybee POP UP SHOP
開催期間：2025年8月21日(木)～9月2日(火)
開催場所：池袋P´PARCO 3F
【ご購入者様特典】
【販売商品】
Starry☆Sky
ハート型アクリルブロック
価格：各1,100円(税込)
種類数：全13種
サイズ：約70mm内×D8mm
販売元：株式会社コンテンツシード
オーロラミニアクリルアート
価格：各3,300円(税込)
種類数：全4種
サイズ：約128×182mm
販売元：株式会社コンテンツシード
Starry☆Sky チェキ風カード
(ブラインド)
価格：330円(税込)
種類数：全15種
サイズ：H86×W54mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社アリスマティック
＜その他販売商品＞
インスタントフォト風カード(ブラインド) A
価格：440円(税込)
種類数：全13種
サイズ：54×86mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
※期間途中からの販売予定です。
販売元：株式会社コンテンツシード
インスタントフォト風カード(ブラインド) B
価格：440円(税込)
種類数：全13種
サイズ：54×86mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
※期間途中からの販売予定です。
販売元：株式会社コンテンツシード
キラキラカンバッジ(ブラインド)
価格：660円(税込)
種類数：全13種
サイズ：直径約56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
スチルアクリルスタンド(ブラインド) A
価格：990円(税込)
種類数：全13種
サイズ：85×105mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
スチルアクリルスタンド(ブラインド) B
価格：990円(税込)
種類数：全13種
サイズ：85×105mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
DYNAMIC CHORD
インスタントフォト風カード
(ブラインド)
価格：440円(税込)
種類数：全16種
サイズ：54×86mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
※期間途中からの販売予定です。
販売元：株式会社コンテンツシード
オーロラミニアクリルアート
価格：各3,300円(税込)
種類数：全4種
サイズ：約128×182mm
販売元：株式会社コンテンツシード
DYNAMIC CHORD チェキ風カード
shuffleCD 3rd ver.(ブラインド)
価格：330円(税込)
種類数：全20種
サイズ：H86×W54mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
※ランダムでアーティストの直筆サイン（shuffleバンドver.)入りです。
販売元：株式会社アリスマティック
＜その他販売商品＞
キラキラカンバッジ(ブラインド)
価格：660円(税込)
種類数：全16種
サイズ：直径約56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
アクリルスタンド(ブラインド)
価格：990円(税込)
種類数：全16種
サイズ：85×105mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
ハート型アクリルブロック
価格：各1,100円(税込)
種類数：全16種
サイズ：約70mm内×D8mm
販売元：株式会社コンテンツシード
Blackish House
インスタントフォト風カード
(ブラインド)
価格：440円(税込)
種類数：全10種
サイズ：54×86mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
※期間途中からの販売予定です。
販売元：株式会社コンテンツシード
キラキラカンバッジ(ブラインド)
価格：660円(税込)
種類数：全8種
サイズ：直径約56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
Blackish House
証明写真風ブロマイドコレクション
vol.2(ブラインド)
価格：330円(税込)
種類数：全11種
サイズ：L判(127×89mm)
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社アリスマティック
＜その他販売商品＞
アクリルスタンド(ブラインド)
価格：990円(税込)
種類数：全10種
サイズ：85×105mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
オーロラミニアクリルアート
価格：各3,300円(税込)
種類数：全2種
サイズ：約128×182mm
販売元：株式会社コンテンツシード
あやかしごはん
キャラコレクションカード
(ブラインド)
価格：440円(税込)
種類数：全8種
サイズ：54×86mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
※期間途中からの販売予定です。
販売元：株式会社コンテンツシード
キラキラカンバッジ(ブラインド)
価格：660円(税込)
種類数：全8種
サイズ：直径約56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
あやかしごはん フォトグレイカード(ブラインド)
価格：330円(税込)
種類数：全11種
サイズ：H125×W45mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社アリスマティック
＜その他販売商品＞
スチルアクリルスタンド(ブラインド)
価格：990円(税込)
種類数：全11種
サイズ：85×105mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
アクリルカードホルダー
価格：各1,430円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約100×65mm
販売元：株式会社コンテンツシード
死神彼氏シリーズ
キャラコレクションカード
(ブラインド)
価格：440円(税込)
種類数：全9種
サイズ：54×86mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
※期間途中からの販売予定です。
販売元：株式会社コンテンツシード
キラキラカンバッジ(ブラインド)
価格：660円(税込)
種類数：全8種
サイズ：直径約56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
死神彼氏シリーズ スリムミニカード(ブラインド)
価格：330円(税込)
種類数：全8種
サイズ：H68×W31mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社アリスマティック
＜その他販売商品＞
スチルアクリルスタンド(ブラインド)
価格：990円(税込)
種類数：全10種
サイズ：85×105mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
販売元：株式会社コンテンツシード
アクリルカードホルダー
価格：各1,430円(税込)
種類数：全2種
サイズ：約100×65mm
販売元：株式会社コンテンツシード
honeybee
【再販】
ミニミニカード型アクリルスタンド
honeybee ver.
価格：500円(税込)
種類数：全29種
サイズ：H60×W50mm程度（※組み立て後サイズ）
※ガチャ商品の為、絵柄はお選びいただけません。
※本商品はミニサイズのため、文字や模様にかすれが生じている場合がございます。あらかじめご了承ください。
販売元：株式会社アリスマティック
【再販】
ミニミニカード型アクリルスタンド
honeybee black ver.
価格：500円(税込)
種類数：全24種
サイズ：H60×W50mm程度（※組み立て後サイズ）
※ガチャ商品の為、絵柄はお選びいただけません。
※本商品はミニサイズのため、文字や模様にかすれが生じている場合がございます。あらかじめご了承ください。
販売元：株式会社アリスマティック
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
