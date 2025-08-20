ベルベットジャパン株式会社、「Offers」導入から1ヶ月で即戦力となるテックリードの正社員採用に成功

株式会社overflowブロックチェーン×英語スキルを持つ正社員テックリードを1ヶ月で採用、「登録人材の質」と「プロダクト洗練度」が決め手となったスカウト戦略【Offers成功事例】

ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗、以下 overflow）は、AIとブロックチェーンを武器にリユース産業に革新をもたらすベルベットジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：原田大作 氏）が、Offersを活用してハイクラス人材の正社員採用に成功したことをお知らせします。合わせて、ベルベットジャパン社がOffers導入後、どのように課題を解決し、理想的な採用を実現したのか、事例インタビューを公開いたしました。

決め手は「登録人材の質」と「プロダクトの洗練度」──Offers導入から1ヶ月で即戦力を採用した、ベルベットジャパン社のスカウト戦略

◼︎代表取締役 原田 大作 氏のコメント（※事例インタビューより一部抜粋）

・Offersはエンジニアに特化したプラットフォームなので登録されている人材が充実している印象を持ちました。

・Offersのプロダクト完成度も導入を後押ししました。エンジニア視点で作られていることがUIや検索性、言語設計など細部にまで感じられ、「優秀なエンジニアが実際に使いたくなる媒体だな」と強く実感しました。

・Offersは人材の質が高い分、丁寧に使い込むと成果につながりやすいと感じています。

◼︎Tech Lead 直井 雅一 氏のコメント（※事例インタビューより一部抜粋）

・Offersは他の転職サービスと比べてエンジニアに特化したシンプルな構成になっているので、職種の選択肢が多岐にわたる他のサービスと比べて、登録や検索が非常にスムーズだった印象です。

・プラットフォームの使いやすさに加えて、企業側との正確性の高い接点が早期に生まれる仕組みが整っている点が、Offersならではの強みだと感じています。

◼︎ 事例サマリ：ベルベットジャパン株式会社が抱えていた課題と導入後の効果



課題背景

打ち手

効果

ブロックチェーン×英語スキルの正社員テックリードを1ヶ月で採用、「登録人材の質」と「プロダクト洗練度」が決め手となったスカウト戦略【Offers成功事例】- 海外メンバー中心のリモート体制で業務の意思疎通に課題を抱えていた- ブロックチェーン領域×英語堪能な特殊要件の人材が他で見つからなかった- 該当人材がいても副業前提が多くフルタイム勤務が困難で採用に苦戦- エンジニア特化で登録人材が充実しているOffersの導入を決定- スカウト文に自己紹介代わりのインタビュー記事を添付して情報開示- 新着登録者を毎日チェックし基本スキル合致者に熱量あるうちにアプローチ- Offers導入から約1ヶ月で即戦力となるリードエンジニアの採用を実現- AIサジェスト機能と質の高い募集要項でスムーズな採用活動を開始- 優秀な人材と早期に接点を持てるようになった

【直近開催予定】採用でAIはどう使う！？～AI活用は次なるステップへ。8社の事例から学ぶ最新活用術～｜8/28(木)・9/3(水)開催

採用でAIはどう使う！？～AI活用は次なるステップへ。8社の事例から学ぶ最新活用術～｜8/28(木)・9/3(水)開催

■本イベント開催概要

■本イベントの講演内容

採用プロセスにおいてAIはどこまで活用できるのか？

大好評だった前回から、待望の続編開催が決定！

本セミナーでは、採用プロセスの各ステップでAIがどう活用できるのかをHR ForceとOffersからそれぞれ、最前線で活躍する専門家が徹底解説！リアルな事例を交えながら、採用×AIの最新トレンドと実践法をお届けします。

今回は、採用×AIのテーマをさらに深掘りし、「8社の事例」に焦点を当て、多岐にわたるAI活用事例をご紹介します。すぐに実践できる具体的なノウハウと、AI導入における注意点も詳しく解説します。

最新のAI活用法を学びたい方におすすめの内容ですので、ぜひお気軽にご参加ください！

【新機能リリース情報】

「AIスカウト生成機能」の提供開始｜承諾率2.4倍の改善実績

AIが候補者の経歴・スキルを分析し、最適なオファー文面を自動生成する「AIスカウト生成機能」をリリースしました。実際に導入いただいた企業では、スカウト承諾率が従来比2.4倍に向上した実績があります。詳細は下記よりご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html?utm_source=prtimes)

実際のAIスカウト活用イメージのご紹介動画

■ ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」とは

ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」

ハイクラスエンジニア採用プラットフォームの「Offers(https://offers.jp/?utm_source=prtimes)」では、登録者様へのオファー送信や、「Offers Jobs」への求人掲載を通して、企業とプロダクト開発に携わる人材との出会いを創出し、個人のキャリアや事業の成長を支援しています。2019年9月に正式リリースし、2024年4月時点で全国2.7万人を超えるプロダクト開発人材に活用いただいております。

● Offersに関する情報はこちら

- 「働くを楽しく」するマガジン「Offers Magazine」(https://offers.jp/media?utm_source=prtimes)- 開発組織におけるHR担当者やマネージャーのための情報メディア「Offers HR Magazine」(https://hr-media.offers.jp/?utm_source=prtimes)- 副業・転職のための求人サイト 「Offers Jobs」(https://offers.jp/jobs?utm_source=prtimes)- プロダクト開発の知見が集まるQ&Aプラットフォーム「Offers Q&A」(https://offers.jp/qa?utm_source=prtimes)- デジタル人材に関する調査機関「デジタル人材総研」(https://hr-lab.offers.jp/?utm_source=prtimes)

■ プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR（オファーズマネージャー）」とは

プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR（オファーズマネージャー）」

「Offers MGR(https://offers-mgr.com/lp?utm_source=prtimes)」は、プロダクト開発組織の生産性向上を最大化するサービスです。SlackやGitHub、Figmaなど、開発業務で利用するサービスからデータを抽出し、個人やチームのアウトプットを可視化することで、作業効率の見直しや個々のモチベーション管理に役立てることができます。さらに、ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers」と連携することで、雇用形態別でのメンバーのコミットメントが可視化され「副業転職」の支援も実現します。

現在データ連携が可能なSaaS：Google Workspace、GitHub・GitHub Issues、JIRA、Backlog、Slack、Notion、Figma、Asana、Google Calendar

上記以外のSaaS連携を希望される方はお問い合わせください：https://share.hsforms.com/1z-eOOPE0QXuHPSrZ5_HIoQ3rs27(https://share.hsforms.com/1z-eOOPE0QXuHPSrZ5_HIoQ3rs27?utm_source=prtimes)

■ 株式会社overflowとは

株式会社overflow(https://overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)は、2017年6月に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月にはハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。

● overflowに関する情報発信はこちら

- 採用情報：https://jobs.overflow.co.jp/(https://jobs.overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)- overflow Culture Deck：https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck(https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck?utm_source=prtimes)- podcast「overflow fm」：https://anchor.fm/overflowinc(https://anchor.fm/overflowinc?utm_source=prtimes)- note「株式会社overflow Culture Note」：https://note.com/overflow_inc(https://note.com/overflow_inc?utm_source=prtimes)

● 株式会社overflow 会社概要

- 会社名：株式会社overflow- 所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目1番21号 新虎ノ門実業会館 5F- 代表取締役：鈴木 裕斗- 設立：2017年6月9日- 資本金：2億880万円