宿泊施設のコインランドリーをキャッシュレス化「AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリー ホテルエディション」提供開始！

株式会社デバイスエージェンシー

株式会社デバイスエージェンシーは、ホテルや宿泊施設向けに特化したキャッシュレス対応の無人ランドリーシステム「AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリー ホテルエディション」 の提供を8月19日に開始しました。

本製品は、既存の「AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリー」をベースに、宿泊客がより手軽に使えるよう最適化したホテル専用モデルです。

アプリ不要・多言語対応・主要キャッシュレス決済への対応により、インバウンド対応や無人運用を推進するホテル・宿泊施設に最適なソリューションとなっています。





■ ホテル向け特化ポイント

AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリー ホテルエディション製品ページ：https://and-iot.jp/coin-laundry-hotel/- アプリ不要。宿泊客のスマートフォンだけで操作完結QRコードを読み取るだけで、洗濯・乾燥機を簡単にキャッシュレス利用可能。専用アプリのダウンロードは不要で、誰でもすぐに操作できます。- 多言語表示で外国人観光客にもわかりやすい英語表示に対応しており、訪日外国人の宿泊客でも迷わず利用できます。※今後も宿泊施設様のリクエストに応じて、対応言語を増やしていく予定です。- 主要キャッシュレス決済に幅広く対応クレジットカード（VISA／Mastercard／JCB／AMEX）や、PayPay、Apple Pay、Google Payなどに対応。国内外問わず、宿泊者のニーズに応えます。スマホ操作画面ユーザー負担ゼロのUX設計。QRコード読み取りから決済・操作までをスマホで完結

会員登録やアプリのダウンロードは不要！英語表示にも対応のユーザーインターフェースで、外国人宿泊客でも迷わず操作できます。

■ 宿泊施設のDXと運営効率を同時に実現

「キャッシュレス for コインランドリー ホテルエディション」は、ホテルやゲストハウスの省人化・無人運用を支援するソリューションです。

既存の洗濯機・乾燥機に後付けで設置可能なIoTユニットにより、初期費用を抑えて導入できます。

クラウド管理画面を通じて、稼働状況や売上データの確認も可能。本部管理や複数施設の一括監視にも対応しています。

■ 宿泊客の使いやすさに配慮した設計

宿泊客が「コインがない」「操作が難しい」と感じることなく、スマートフォンでQRコードを読み取るだけで、洗濯・乾燥の利用からキャッシュレス決済までを直感的に完了。

日本語・英語に対応したUIにより、外国人観光客（インバウンド）でも迷わず使えます。

クレジットカード、PayPay、Apple Pay、Google Payなど、訪日客に馴染みのある決済方法が選べるのも大きな特長です。

■ こんな宿泊施設様におすすめ

■ 製品情報・お問い合わせ

キャッシュレスのご利用方法- フロントの人手不足にお悩みのホテル・旅館様- 訪日外国人へのサービス強化を検討中の宿泊施設様- コインランドリーの現金管理に課題を感じている宿泊施設様- DX化・無人運用を推進したい支配人・オーナー様

製品名：

AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリー ホテルエディション

製品ページ：

https://and-iot.jp/coin-laundry-hotel/

お問い合わせ先：

株式会社デバイスエージェンシー

https://www.device-agency.co.jp

Email：info@device-agency.co.jp

TEL：06-6585-9865