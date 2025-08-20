Eight、SaaS比較サイト「BOXIL」との連携を開始。デジタル名刺を活用し、QRコードで簡単ログイン

Sansan株式会社

Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」は、スマートキャンプ株式会社が運営するSaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」との連携を開始しました。

本連携により、EightユーザーはBOXILの画面に表示されたQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、簡単にBOXILへのログインが完了します。また、Eightに登録された名刺情報がBOXILに連携されることで、企業規模や業種、部署、役職などの情報に基づいて、SaaS選定時にユーザーの状況に応じたより適切な情報提供を受けられるようになります。

■連携の背景

Eightは、紙の名刺に頼らない「デジタル名刺」を提供しています。スマートフォンで名刺を交換・管理できるため、効率的かつスマートな名刺として多くのビジネスパーソンに利用されています。さらに、Eightのデジタル名刺では、所属企業名や部署、役職などのビジネス情報を常に最新の状態で保持できます。異動や転職の際も、新しい名刺をEightに登録するだけでデジタル名刺を最新化できます。

この度、デジタル名刺の活用シーンをさらに広げ、ビジネスパーソンの効率的な働き方を後押しするため、SaaS比較サイト「BOXIL」との連携を開始しました。従来、BOXILの会員登録では、ユーザーが企業名や部署、役職などの情報をフォームに手動で入力する必要がありました。また、異動や転職後に情報が更新されないまま利用が続くケースもあり、その場合はユーザーの現況に応じた適切な情報提供が難しいという課題がありました。

今回の連携により、Eightのデジタル名刺を活用したBOXILへのログインが可能となります。これにより、会員登録およびログイン時の入力作業を軽減するとともに、最新の名刺情報をもとにした高精度な情報提供を実現します。

■機能連携の概要

本連携により、BOXILでは以下の2つの体験が可能になります。

・QRコード読み取りによるスムーズなログイン

Eightユーザーは、BOXILでの資料請求時に表示されるQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、BOXILへのログインが完了します。また、会員登録時は登録フォームへ手動で情報を入力する必要はなく、Eightに登録された名刺情報がBOXILに自動で連携されるため、入力の手間を軽減できます。

・名刺情報を活用した最適なSaaS情報の提供

本連携により、名刺情報に基づく最新のビジネス情報をBOXILに反映できます。これにより、ユーザーが所属する企業の規模や業種、部署、役職などに応じて、BOXILからより適切な情報提供を受けられるようになります。

今後もEightでは、デジタル名刺の活用シーンを広げ、ビジネスパーソンのさまざまな体験をスマートに進化させていきます。

※本連携で取得する個人情報は、EightおよびBOXILそれぞれの利用規約・プライバシーポリシーに基づき、適切に管理されます。詳細は各サービスの利用規約をご確認ください。

「Eight」利用規約：https://8card.net/kiyaku

「Eight」プライバシーポリシー：https://8card.net/privacy

「BOXIL」利用規約：https://boxil.jp/terms/

「BOXIL」プライバシーポリシー：https://smartcamp.co.jp/privacy_policy

※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■「BOXIL」について

「BOXIL（ボクシル）」は、法人向けクラウドサービスを無料で比較し、まとめて資料請求できるSaaS比較サイトです。機能、料金、連携サービス、導入事例などの製品情報を網羅しており、サービス比較表が作成可能です。導入推進者による良質な口コミも豊富に揃え、SaaS選定における非効率を無くします。

https://boxil.jp/

■名刺アプリ「Eight」

Eightは、出会いの価値を最大化する、ビジネスのための名刺アプリです。2012年の提供開始以来、400万人を超えるユーザーに利用されています。Eightを使えば、スマートフォン一つで誰にでも簡単にデジタル名刺を渡すことができます。Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。Eightはデジタル名刺の提供を通じて、これまで培ってきた人脈を活かしたビジネス機会を創出します。

https://8card.net/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理DXサービス「Bill One」、AI契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億3百万円（2025年5月31日時点）

事業内容：働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/