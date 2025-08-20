地域住民・移住者・観光客らを繋ぐユニークな複合施設を96軒掲載　『ローカルコミュニティが生まれる空間とデザイン』8月22日発売

株式会社パイ インターナショナル

リモートワーク・二拠点生活・地方移住の増加に伴い、地域（ローカル）に集う地元住民・移住者・観光客らを繋ぐユニークな複合施設が増えています。本書では、デイサービス＆カフェ、シェアオフィス&宿泊施設など、あらゆるライフステージの人にとって居心地の良い場所となる地域複合施設を特集します。新しくコミュニティスペースや集いの場を運営してみたい方、観光業や地方創生事業に関わる方必見の一冊です。

第1章「暮らす」

デイサービス＆カフェなど、それぞれの世代のライフスタイルに応じて日常生活をサポートする施設を紹介。



第2章「遊ぶ」

多世代で楽しめる遊び場や文化複合施設など、新たな文化の創造・発信・交流拠点を紹介。



第3章「体験する」

体験型宿泊施設など、地域特性を活かしたコンセプトで観光客や移住希望者を招致し、地域と繋がれる拠点を紹介。



第4章「学ぶ/働く」

図書館・シェアオフィスなど、知的好奇心が刺激されるサービスの提供や、利用者同士の交流によって学びが生まれる施設を紹介。



第5章「海外」

北米・ヨーロッパ・アジアなど幅広く海外の最新事例を紹介。

イメージ

書籍概要

書名：『ローカルコミュニティが生まれる空間とデザイン』

https://pie.co.jp/book/i/6017/

仕様：A4判変型（ 300×224mm ）／ソフトカバー／ 212Pages（Full Color）

定価：本体5,900円＋税

ISBN：978-4-7562-6017-8 Ｃ3070

編著：パイ インターナショナル カバーデザイン：水迫涼太（水迫デザイン）

発売日：2025年8月22日

発行元：パイ インターナショナル

