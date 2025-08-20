Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ï¤¿¤·¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¡×³«ºÅ¡ª
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥ÈÆüËÜÏ¢ÌÁ¡Ê²ñÄ¹¡§´ÖÆà¡¹·Ã¡¢°Ê²¼¡Ö¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥ÈÆüËÜÏ¢ÌÁ¡×¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Î¥¦ー¥Þ¥ó¥º ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖWA¡×¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ï¤¿¤·¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥ÈÆüËÜÏ¢ÌÁ¤¬Ãæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ø¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº2024¡ÙÄ´ºº·ë²Ì¡¢³¤³°¤Î¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¸¥§¥ó¥Àー°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤ä¥æー¥¹Ç¯Âå¤ò¸ò¤¨¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ò»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¹Í¤¨¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ: 2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～15:00 ¡¿ 16:30～18:30 ¡Ê³Æ²óÆ±¤¸ÆâÍÆ¡Ë
²ñ¾ì: Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ ¥¦ー¥Þ¥ó¥º ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖWA¡×¥¹¥Úー¥¹
ÂÐ¾Ý: Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¿ä¾©
ÃêÁª»²²ÃÏÈ: ³Æ²ó60¿Í
ÆâÍÆ:
¥¸¥§¥ó¥ÀーÄ´ººÊó¹ð: ¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥ÈÆüËÜÏ¢ÌÁ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº2024¡×¤«¤é¤ß¤¨¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î¥¸¥§¥ó¥Àー¤Î¥ê¥¢¥ë: ³¤³°¤Î¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¼«¹ñ¤Î¥¸¥§¥ó¥Àー¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤¡¢¤½¤³¤«¤é´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó: ÀìÌç²È¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
- Æü¾ï¤Ë¤¢¤ë¡Ö½÷¤Î»Ò¤À¤«¤é¡×¡ÖÃË¤Î»Ò¤À¤«¤é¡×
- ³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ç¤Î¥¸¥§¥ó¥ÀーÌäÂê
- ¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×:¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤ò¶á¤¤Ì¤Íè¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îµ¤¤Å¤¤äº£¸å¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¤·¡¢¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È
Â¼ÅÄ ÂÙ»Ò¡Ê´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø ¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È
ÊÒ»³ À²ºÚ¡ÊCoral Capital Åê»ñÃ´Åö¡Ë
¥¸¥§¥ó¥ÀーÄ´ººÊó¹ð
»³ÅÄ ¿¿»Ò¡Ê¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥ÈÆüËÜÏ¢ÌÁ ¥¸¥§¥ó¥ÀーÄ´ºº¥Áー¥à°Ñ°÷¡Ë
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー
´Ö Æà¡¹·Ã¡Ê¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥ÈÆüËÜÏ¢ÌÁ ²ñÄ¹¡Ë
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥ÈÂçºåÏ¢ÌÁ¤è¤êÂç³ØÀ¸Ç¯Âå¤ÎÃËÀ²ñ°÷¡¢¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥ÈÆüËÜÏ¢ÌÁ¤è¤ê¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Î¾¯½÷²ñ°÷¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ
¾ÜºÙ¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîVisitors(https://www.expovisitors.expo2025.or.jp/events/705cfb65-83f7-488b-a948-f79cddd27355) ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾Ò²ð¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ÕµÁ
¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¯½÷¤È½÷À¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë¿¤Ð¤¹¤³¤È¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ë»ÔÌ±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥¸¥§¥ó¥ÀーÄ´ººÊó¹ð2024
Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ò¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.girlscout.or.jp/activities/research/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆüËÜËü¹ñÇîÍ÷²ñµÇ°´ð¶â(https://www.osaka21.or.jp/jecfund/)¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤Î¤ª´ê¤¤
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ÈÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢ÂçÊÑµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âå¤Î¥¸¥§¥ó¥Àー°Õ¼±¤Î¾úÀ®¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¼èºà¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÃ´Åö¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£