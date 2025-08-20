インゲージ、「MUFG Startup Summit in OSAKA」に出展・登壇

株式会社インゲージ

顧客対応クラウド『Re:lation（リレーション）』を開発・提供する株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也、以下、インゲージ）は、2025年9月2日（火）に大阪・梅田サウスホールで開催される「MUFG Startup Summit in OSAKA」にてブース出展およびピッチ登壇いたします。

■『Re:lation』について

『Re:lation（リレーション）』は、複数の問い合わせ窓口を一元管理し、チームで共有できる顧客対応クラウドです。メール、電話、チャット、LINEなど多様化するコミュニケーションサービスを一つの画面で扱えるため、顧客との接点が多様化する中で、問い合わせの一元管理を容易にします。

さらに、二重返信や対応漏れを防止するステータス管理やWチェックが簡単にできる承認機能といった、複数人での問い合わせ対応で生じがちな様々な課題を解決する機能を備えています。テレワークなど多様な働き方にも対応し、業務効率化と可視化を実現して人材教育にも貢献します。

『Re:lation』は、EC事業者・コールセンターをはじめ、幅広い業種・業界で使われ、リリース11年で導入社数は5,000社（※1）を超えました。使いやすさを追求したデザインは高く評価され、グッドデザイン賞を受賞しています。

『Re:lation』サービスサイト： https://ingage.jp

（※1） トライアル利用を含みます。

■『Re:lation』が担う“次の顧客体験”

『Re:lation』は、単なる「問い合わせ対応の効率化」ではなく、顧客接点を“売上創造の起点”へと転換させる、次世代の業務コミュニケーション基盤です。

CS・サポート部門に加え、営業、バックオフィス、社内連携など、部門横断的な業務共有と対応が求められる現場で活用されており、属人化の防止、対応の見える化、ナレッジの共有によって、人的資本経営の実現にも寄与しています。

■ブース出展・ピッチ登壇の見どころ

当日は、DX分野のスタートアップピッチで代表和田が登壇いたします。また、ブースエリアにて『Re:lation』の実際のUIや導入企業での活用事例をご覧いただけます。

「顧客対応をビジネス成長のドライバーにしたい」「チームの対応力を可視化・強化したい」などの課題をお持ちの企業様は、ぜひブースへお立ち寄りください。

■開催概要

日時：2025年9月2日（火）13:00～19:00

会場：梅田サウスホール

住所：大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F

主催：株式会社三菱UFJ銀行

共催：一般社団法人関西イノベーションセンター

申し込みはこちら：https://forms.office.com/r/WG25z9L050

◆株式会社インゲージについて

所在地： 大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者： 代表取締役社長 和田 哲也

事業内容： クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットホーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

サービスサイト：https://ingage.jp

インゲージは、「ひとり一人に向き合うをカタチにする」をミッションに顧客対応クラウド『Re:lation（リレーション）』を開発・提供しています。2014年の創業以来「使って楽しい」「導入して良かった」を感じていただけるサービスの提供を第一に、日々開発を進めています。『Re:lation』は、リリース11年で導入社数は5,000社を超え、企業の業務効率化・可視化を実現し、人材教育にも貢献しています。

