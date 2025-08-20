トグルホールディングスとつくるAI、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001:2022」認証取得

トグルホールディングス株式会社

トグルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤 嘉盛）とそのグループ会社であるつくるAI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：久森 達郎）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022」の認証をGCERTIにて取得しましたことをお知らせいたします。

認証取得の背景・意義

両社では、お客様の重要な情報資産を適切に保護し、信頼性の高いサービスを継続的に提供するため、情報セキュリティマネジメントシステムの構築・運用に取り組んでまいりました。これは、上場審査・ガバナンス強化および投資家・ステークホルダーへの信頼性確保の観点からも重要な取り組みと位置づけております。

今回の認証取得により、国際的な基準に準拠した情報セキュリティ管理体制が整備されていることが第三者機関により確認され、より安心してご利用いただける体制が整いました。今回の認証取得を機に、両社では情報セキュリティマネジメントシステムの継続的な改善・向上に努め、お客様により安全で信頼性の高いサービスを提供してまいります。

認証の詳細

認証基準：ISO/IEC 27001:2022

認証機関：GCERTI

認証対象組織、認証登録番号：

- トグルホールディングス株式会社：GIJP-1867-IC- つくるAI株式会社：GIJP-1843-IC認証範囲：- トグルホールディングス株式会社：持株会社の運営維持- つくるAI株式会社：ソフトウェア開発トグルホールディングスについて（https://toggle.co.jp/(https://toggle.co.jp/)）

2020年6月創業。「すべてのまちと、まちをつくる人たちのために」というミッションのもと、不動産開発のデジタルインフラ事業を手掛ける。AIやデータサイエンスを用い、従来、数カ月にわたって様々な調整を重ねる必要があった「不動産」「建築」「金融」に関わる取引をわずか1日で完遂できる社会を目指します。





会社概要

社名 ：トグルホールディングス株式会社

所在地 ：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 36階

設立 ：2020年6月

代表者 ：代表取締役 伊藤 嘉盛

事業内容：不動産開発のデジタルインフラ事業

HP ：https://toggle.co.jp/

社名 ：つくるAI株式会社

所在地 ：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 36階

設立 ：2024年7月

代表者 ：代表取締役 久森 達郎

事業内容：ソフトウェアの開発／不動産業・建設業者向けサービスの開発・販売・運営

HP ：https://tsukuru-ai.co.jp/