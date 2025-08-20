株式会社アイエンター

株式会社アイエンター（本社：東京都渋谷区、代表取締役：入江恭広、以下「アイエンター」）は、2025年8月19日（火）～21日（木）にノルウェー・トロンヘイムで開催される『Aqua Nor 2025』に出展いたします。

「Aqua Nor」は1979年より開催されている、世界最大級の水産養殖技術国際展示会です。最大76カ国から約25,000人の水産養殖関係者が来場し、最新のイノベーションが紹介されます。

アイエンターは本展示会において、「IoT水質センサー」「AI魚体サイズ測定カメラ」「AIフィッシュカウンター」など、最新のAI・IoT技術を出展いたします。

■出展製品

24時間水質管理システム「IoT水質センサー」

陸上・海上養殖や農業、水耕栽培、水道水、工場排水や河川などの水質データを24時間リアルタイムで管理します。データの蓄積、可視化、分析、水質変化の予測が可能となり、さまざまな課題に対して解決策を提示します。詳細はコチラ(https://i-ocean-global.com/products/iot-wqsensor/)

魚体サイズ算出装置「AI魚体サイズ測定カメラ」

特許取得したディープラーニング画像認識技術によって魚体を検出し、魚の体長と体高のサイズを計測します。 現場飼育者のスキル依存しない計測精度が実現でき、魚を傷めないため、出荷品質の向上にも繋がります。詳細はコチラ(https://i-ocean-global.com/products/fishsize-measurement/)

自動尾数カウントシステム「AIフィッシュカウンター」

分養時や出荷時に、AIの物体認識技術を用いて魚の尾数をカウントし、リアルタイムでタブレットに表示します。 適正な給餌量や出荷量を把握することができ、生産コストの削減や作業負担、人件費の削減を実現します。詳細はコチラ(https://i-ocean-global.com/products/fish-counter/)

■展示会概要

開催国/都市：ノルウェー/トロンヘイム

会期：2025年8月19日(火)～21日(木)

会場：Trondheim Spektrum

公式サイト：https://aquanor.no/en/(https://aquanor.no/en/)

■会社概要

会社名： 株式会社アイエンター

所在地 ： 東京都渋谷区道玄坂１丁目１２-１ 渋谷マークシティウェスト１３階

代表者：入江 恭広

設立：2004年9月

事業内容 ：AIソリューション/マリンテック/アプリ開発/クラウドインフラ構築/QA支援/AIプロダクト開発/デジタルマーケティング/RPA/ローコード構築支援

URL ： https://www.i-enter.co.jp/

■本件に関する問い合わせ先

https://www.i-enter.co.jp/contact/