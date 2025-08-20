株式会社TSトラベルサービスとの経営統合（合併）に関するお知らせ

株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ

株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長執行役員：原田 雅裕、以下「JTB-CWT」）は、さらなる事業拡大と競争力強化を図るため、完全子会社である株式会社TSトラベルサービス（本社：東京都台東区、代表取締役社長：伊勢 拓央、以下「TS社」）と、2026年4月1日付で経営統合（合併）することとなりましたので、お知らせいたします。

- 本合併の目的（1） NTTグループ様の指定旅行代理店として、強固な信頼関係を構築しているTS社と当社の事業シナジー効果を最大化し、顧客への提供価値向上を目指します。（2） 両社のリソースおよびノウハウを最大限に活かし、顧客に提供するシステムのユーザビリティ向上やソリューションの高度化を図るとともに、バックオフィス業務やシステムコストの効率化を目指します。- 本合併の要旨（1） 経営統合（合併）予定日： 2026年4月1日（2） 存続会社：株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ（JTB-CWT）（3） 消滅会社：株式会社TSトラベルサービス※経営統合（合併）に伴い、JTB-CWTは、TS社の資産および負債、締結した契約およびこれに係る債権債務を承継いたします。

JTB-CWTは、いかなるときも誠実に先進的なテクノロジーと人による温かいサービスを融合させ、ビジネストラベルのプロフェッショナル集団として数多くのお客様企業の発展を支えてまいりました。

本合併後もより強固な事業基盤のもと、あらゆるお客様企業のビジネス成長を支え、持続的な価値創造に貢献してまいります。