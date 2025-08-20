【大賞受賞】翔泳社主催「実務者が選ぶマーケティング本大賞2025」『急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略』

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書出版社のクロスメディア・パブリッシング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小早川幸一郎）が刊行する書籍『急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略 頭に浮かべば、モノは売れる』（著：田岡凌）が、株式会社翔泳社主催「実務者が選ぶマーケティング本大賞2025」において大賞を受賞いたしました。





本賞は、マーケティング実務者が「同じ実務者に読んでほしい本」を選ぶことを目的とし、2025年に初めて創設されたアワードです。6月24日～7月24日まで行われたWeb投票の結果、本書が最も多くの支持を集め、記念すべき第一回の大賞に選出されました。

本書は刊行後わずか数日でAmazon主要8部門でランキング1位を獲得し、翌週には即重版が決定。読者・実務者双方から高い評価を得ています。

■書籍について

本書は、カテゴリー戦略を起点とした事業成長の実践書です。



書籍内では13のナンバーワンブランド事例の裏にあるストーリーを取り上げ、カテゴリー戦略の本質を抽出します。また、著者が導き出した、カテゴリー戦略を実現する最新モデル「4C」も初公開しています。徹底した顧客理解から始まるカテゴリー定義4つのプロセスを体系化し、カテゴリー浸透の実践的アプローチを3つのフェーズ・14の施策として解説しています。

No.1ビジネスとして事業成長を実現してきたカテゴリーリーダーとの対談、カテゴリー戦略に関する網羅的なQ&A、明日から使える「カテゴリー戦略の 5 ステップワークシート」も掲載しており、すぐに実務で活かせる内容となっています。

戦略やマーケティングに携わるすべてのビジネスパーソンにとって必携の一冊となっています。

■著者コメント

「第一回大賞を受賞させていただき、ありがとうございます。本書に関わっていただいたすべての方に、心から感謝いたします。



カテゴリー戦略は、これからの時代の『No.1ビジネスの思考法』です。人々が抱える潜在課題を発掘し、新しい市場を創造し、既存の枠組みにとらわれない価値を提供すること。商品が売れない、価値が伝わらないと悩むすべての方に、新しい挑戦を後押しする一冊となることを願っています。」



（suswork株式会社 代表取締役／著者 田岡 凌）

【プロフィール】

田岡 凌（たおか・りょう）

suswork株式会社 代表取締役。京都大学経済学部卒業後、ネスレにて「ネスカフェ」「ミロ」のブランド担当。外資系ブランドマーケティング責任者、スタートアップCMOを経て独立。現在はスタートアップから大手企業まで約30社を対象にカテゴリー戦略を支援。株式会社Sales Marker外部顧問、ギャラップ社認定クリフトンストレングスコーチ。

★メディア出演情報★

・PIVOTに10月出演予定

・Newspicks NewSchool にて講師を予定（https://newschool.newspicks.com/(https://newschool.newspicks.com/)）

■書籍概要

書名：『急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略 頭に浮かべば、モノは売れる』

著者：田岡 凌

発売日：2025年5月27日

出版社：クロスメディア・パブリッシング（インプレス）

仕様：単行本（ソフトカバー）／288ページ

ISBN：978-4295410973

■「実務者が選ぶマーケティング本大賞」概要

名称：実務者が選ぶマーケティング本大賞2025

主催：株式会社翔泳社

投票期間：2025年6月24日～7月24日

対象：マーケティング関連書籍全般（出版社・刊行年は不問）

選考方法：Web投票により決定

公式サイト：https://www.shoeisha.co.jp/campaign/bookaward-mk

