JCB、インドネシアのBNIとインドネシア初となる法人カード「BNI JCB Corporate Card」を発行開始

日本発唯一の国際カードブランド運営会社である株式会社ジェーシービー(本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好)の海外業務を行う子会社である株式会社ジェーシービー・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長：陽川 勝樹）、およびインドネシアで業務を行う現地子会社、PT. JCB International Indonesia（本社：インドネシア国ジャカルタ特別州、President Director：佐藤 陽）（以下、3 社を総称して「JCB」）は、PT. Bank Negara Indonesia Tbk（バンク・ネガラ・インドネシア）（以下：BNI）と提携し、インドネシアで事業展開する日本企業向けに「BNI JCB Corporate Card」の発行を開始しました。JCBがインドネシアで法人カードを発行するのは、初めてです。

「BNI JCB Corporate Card」について

＜BNI JCB Corporate Card イメージ＞※本カードはインドネシアのみでの発行となります。

本カードは、インドネシアで事業展開する日本企業の多様なビジネスニーズに応えるために設計されたプレミアムクレジットカードであり、現地企業との連携強化や業務支援に向けて、“Be With You Every Step of the Way”の精神のもと、さらなるプログラムやサービスの拡充を予定しています。東京の街並みをイメージした券面デザインを採用し、背景には昇る太陽が描かれ、未来への希望と継続的な成長の精神を象徴しています。

■BNI JCB Corporate Cardの主な特典

・インドネシア国内5空港のエグゼクティブラウンジの無料利用

・提携ゴルフクラブでのグリーンフィーキャッシュバック

・提携日本食レストランでの特別優待

・BNI TeleTravelを通じた法人向け出張支援

・専任担当者によるサポート

・柔軟な利用限度額調整

・取引通知サービス

・24時間365日のカスタマーサポート

■ご利用いただけるプレミアム会員向けサービス

・日本および世界各国の空港ラウンジ利用

・インドネシア国内で実施中の「Japan Dining Festival」

＜代表コメント＞

「JCBとしてインドネシアで初となる法人カードの発行は、JCBにとって大きな節目です。本カードを通じ、日本企業と現地パートナーの多様なビジネスニーズを支援し、日本・インドネシア間の架け橋として、より強固なパートナーシップと双方の成長に努めてまいります。」（株式会社ジェーシービー・インターナショナル 代表取締役社長 陽川 勝樹）

インドネシアにおけるJCBの取り組み

2025年8月15日に行われたローンチイベントにて

JCBはこれまで経済成長の著しいインドネシアで、日本への関心が高い富裕層を中心に、 “SUGOI JAPAN”をキーフレーズとして差別化された日本のユニークな価値を会員様に提供してきました。これからは個人のJCBカード会員様だけでなく、親和性の高い日系企業を中心に法人のJCBカード会員様にも価値提供できるように引き続き邁進していきます。

＜“SUGOI JAPAN”のコンセプト＞

これまでインドネシア発行のJCBカードに限定した３つのサービス「VISIT JAPAN」、「JCB DAY」、「JAPAN DINNING」を提供しています。

BNIについて

BNIは、1946年にインドネシア政府が設立した同国初の銀行です。インドネシア国内に約1,700の支店と約14,000台以上のATM ネットワークを有しており、複数の海外支店を構える国際銀行の１つです。JCBは、現地国営銀行として初めてBNIと2013年5月にJCBカードを発行して以降、様々なサービスを提供しています。

JCB は、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

