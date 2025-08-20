『スーパーロボット大戦Y』DLC１.２.の参戦作品およびロボットを発表！島田秀平監修による「精神コマンド手相占い」キャンペーンも開始

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2025年8月28日(木) にNintendo Switch(TM)/

PlayStation(R)5/STEAM(R)にて発売予定の『スーパーロボット大戦Y』に関し、DLC１.２.に参戦する

作品およびロボットを公開いたしました。また発売前キャンペーンについてご紹介いたします。

また、8月28日の発売に向けてYYキャンペーンが開催中！精神コマンドが記載されたTシャツや

Amazonギフト券が当たりますので、ぜひご参加ください。

DLC１.２.PV公開！

DLC１.２.の参戦作品およびロボットを公開

映像はコチラ：https://youtu.be/SkAuiFcei98?si=zuV7ZSqf5XmICrM9【DLC１.】闇からの依頼

銀河旋風ブライガー

機体名：ブライガー

THE ビッグオー

機体名：ビッグオー

風都探偵 仮面ライダースカルの肖像

機体名：仮面ライダーW サイクロンジョーカー

風都探偵 仮面ライダースカルの肖像

機体名：仮面ライダースカル

風都探偵 仮面ライダースカルの肖像

機体名：仮面ライダーアクセル

【DLC２.】目覚める魂

鋼鉄ジーグ

機体名：鋼鉄ジーグ

ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）

機体名：ゲッターノワール 1号機

ダイナミック企画オリジナル（ゲッターロボ 漆黒の漂流者）

機体名：ゲッターノワール・G

伝説の勇者ダ・ガーン

機体名：ダ・ガーンX

伝説の勇者ダ・ガーン

機体名：グレートダ・ガーンＧＸ

島田秀平監修による「精神コマンド手相占い」キャンペーン開始！

声優色紙プレゼントキャンペーンや一度きりのTVCM放映など今後のキャンペーン内容も公開！

8月28日の発売に向けて、SNSを中心に「スパロボYY（わいわい）企画」を実施中です。

今後開催予定のキャンペーン内容を公開いたしました。#8月28日出るぞスパロボY のハッシュタグをつけて是非ご参加ください。

キャンペーン詳細はこちら: https://34.suparobo.jp/special/project-yy/

スパロボYY企画 其ノ弐 島田秀平監修！精神コマンド手相占いキャンペーン

「島田秀平監修！精神コマンド手相占いキャンペーン」を、2025年8月20日(水)から9月2日(火)まで

開催いたします。

本キャンペーンでは、特設サイトから手相占いをお楽しみいただけます。占いの結果は、あなたの性格やおすすめのプレイスタイルを「スーパーロボット大戦」シリーズでお馴染みの「精神コマンド」に

例えて診断！

監修は、テレビやラジオなど多方面で活躍されている手相芸人・島田秀平さんです。あなたも知らなかった意外な一面を教えてくれるかもしれません。

さらに、診断結果をXでハッシュタグ「#8月28日出るぞスパロボY」を付けて投稿していただいた方の中から抽選で、Amazonギフト券1万円分や、オリジナルの精神コマンドTシャツをプレゼントいたします。ぜひご参加ください！

【島田秀平監修！精神コマンド手相占いキャンペーン】

期間: 2025年8月20日(水)～9月4日(木)23:59

参加方法:

１.スーパーロボット大戦公式Xアカウント（@srw_game）をフォロー

２.特設サイトにて手相占いを実施

３.占い結果を「結果をシェアする」ボタンからXへ投稿

※投稿には、指定のハッシュタグ「#8月28日出るぞスパロボY」を付けることが必要となります

賞品:

1万円分のAmazonギフト券 10名様

精神コマンドTシャツ 5名様

特設サイト: https://34-campaign.suparobo.jp/

島田秀平さんメッセージ

今回の精神コマンド手相占いを考えるにあたり

精神コマンドについて知っていくと、個性的な

効果ばかりで手相占いとの相性の良さを感じま

した。

内容を考えている時も周囲のスタッフさんと盛り上がったので、スパロボファンの皆様もSNSで結果をシェアしてもらってスパロボを知らない人にも勧めてわいわい楽しんでもらえると嬉しいです。

精神コマンドから「スーパーロボット大戦」シリーズと関わるという珍しい出会い方をしましたが、ゲームも気になっていたので遊んでみたいと思います！

きっと僕だけではなく、ゲームをやってくれた方の手にはこんな線ができることでしょう。

「スパロボに夢中になること間違いありま線！！」

スパロボYY企画 其ノ参 オリジナルキャラクター声優サイン色紙プレゼントキャンペーン

「オリジナルキャラクター声優サイン色紙プレゼントキャンペーン」を2025年8月21日(木)から8月27日(水)まで日替わりで開催いたします。

本キャンペーンでは、公式X(@srw_game)をフォローし、該当ポストをリポストすると本作のオリジナルキャラクターの声優陣の直筆サインが抽選で当たります。声優の皆さまからいただいたコメントも紹介してゆきますので是非公式Xをチェックしてください。

【オリジナルキャラクター声優サイン色紙プレゼントキャンペーン】

参加方法:

１.スーパーロボット大戦公式Xアカウント（@srw_game）をフォロー

２.本キャンペーン期間中に、本キャンペーンの対象ポストをリポスト

第1弾：鈴木崚汰さん直筆サイン色紙（レー・セイヴァース役） 3名様

応募期間：2025年8月21日（木）12:00～2025年8月21日（木）23:59

第2弾：七蒼花梨さん直筆サイン色紙（ミナ・ナライブ役） ３名様

応募期間：2025年8月22日（金）12:00～2025年8月22日（金）23:59

第3弾：松山鷹志さん直筆サイン色紙（ノーヴィー・ディッケンス役） ３名様

応募期間：2025年8月23日（土）12:00～2025年8月23日（土）23:59

第4弾：佐藤利奈さん直筆サイン色紙（アニーナ・セルヴァーニア役） ３名様

応募期間：2025年8月24日（日）12:00～2025年8月24日（日）23:59

第5弾：石見舞菜香さん直筆サイン色紙（エチカ・Ｙ・フランバーネット役） ３名様

応募期間：2025年8月25日（月）12:00～2025年8月25日（月）23:59

第6弾：山根綺さん直筆サイン色紙（月ノ輪フォルテ役） ３名様

応募期間：2025年8月26日（火）12:00～2025年8月26日（火）23:59

第7弾：深川和征さん直筆サイン色紙（月ノ輪クロス役） ３名様

応募期間：2025年8月27日（水）12:00～2025年8月27日（水）23:59

特設サイト: https://34.suparobo.jp/special/project-yy-3

スパロボYY企画 其ノ四 60秒TVCM放映＆発売記念キャンペーン

8月27日(水)テレビ東京系「あちこちオードリー」にて一度きりの60秒TVCMを放映いたします。

またTVCM放映と8月28日(木)発売を記念した「発売記念＆60秒TVCM放映記念キャンペーン」を、

2025年8月27日(水)から8月31日(日)まで開催いたします。

発売直前の一度きりのTVCMを是非お見逃しなく！

【放映時間】

2025年8月27日(水)テレビ東京系「あちこちオードリー」（23時06分～23時55分）

※一部地域を除く

※TVCMの放映時間は変動する可能性がございます。

【60秒TVCM放映＆発売記念キャンペーン】

期間: 2025年8月27日(水)23:00～2025年8月31日(日)23:59

参加方法:

１.スーパーロボット大戦公式Xアカウント（@srw_game）をフォロー

２.#8月28日出るぞスパロボY をつけてポスト

賞品:

1万円分のAmazonギフト券 5名様

オリジナルマフラータオル 10名様

特設サイト: https://34.suparobo.jp/special/project-yy-4

『スーパーロボット大戦Y』とは

右は災厄、 左は破滅―

宿命を越えろ、鋼の守護者

「スーパーロボット大戦」は、様々なアニメーションに登場したロボット達が作品の垣根を越えて一堂に会し、共通の敵と戦うシミュレーションRPGです。プレイヤーはアドベンチャーパートで戦闘に至るまでのストーリーを読み、シミュレーションパートでマップに配置されたロボットを１体ずつ操作し、敵を撃破します。

戦闘は味方フェイズと敵フェイズに分かれていて、まずプレイヤー側がロボットを移動＆戦闘させて

から、敵側が行動します。

マップ中に配置された敵を全て撃破するとクリアとなり、戦略パートに進みます。

そこでは戦闘で得た資金やポイントを用い、ロボットやパイロットを強化＆育成することが出来ます。

そして、それを終えると次のシナリオのアドベンチャーパートが始まります。

こうして様々な原作がクロスオーバーするストーリーやロボットの戦闘アニメーションを楽しみ、

好きなロボットとパイロットをどんどん強化＆育成していくことがスーパーロボット大戦の醍醐味です。

【本編参戦作品一覧】

勇者ライディーン

超電磁ロボ コン・バトラーＶ

聖戦士ダンバイン

聖戦士ダンバイン New Story of AURA BATTLER Dunbine

重戦機エルガイム

機動戦士Ζガンダム

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア

Ｍ-ＭＳＶ

機動武闘伝Ｇガンダム

新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz

機動戦士ガンダムSEED DESTINY

機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season1

マジンカイザー 死闘！暗黒大将軍

ゲッターロボ アーク

銀河機攻隊マジェスティックプリンス

マクロスΔ

劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ

コードギアス 反逆のルルーシュIII 皇道

コードギアス 復活のルルーシュ

ゴジラ S.P＜シンギュラポイント＞

SSSS.DYNAZENON

【DLC１.参戦作品】

銀河旋風ブライガー

THE ビッグオー

風都探偵 仮面ライダースカルの肖像

【DLC２.】

鋼鉄ジーグ

伝説の勇者ダ・ガーン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1809_1_ff5c025063f3a8601d7da42a99ed3f32.jpg?v=202508210426 ]

