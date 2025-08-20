司法書士法人永田町事務所が「株式の相続解説セミナー」を開催、非上場株式・上場株式の論点と対策を司法書士が解説

司法書士法人永田町事務所

司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、「株式の相続」をテーマにしたオンラインセミナーを2025年8月21日（木）11:30よりZoomにて開催いたします。

経営者や資産家にとって、株式の承継は事業承継・相続の中でも特に重要かつトラブルが生じやすいテーマです。

本セミナーでは、非上場株式と上場株式それぞれに関する相続の論点と対策について、司法書士の視点から具体的に解説します。

オンライン相続支援サービスの取材写真（司法書士法人永田町事務所・加陽麻里布）

セミナー概要

日時：2025年8月21日（木）11:30～

形式：Zoomウェビナー（オンライン開催）

テーマ：株式の相続 ～非上場株式・上場株式に関する論点と対策～

講師：司法書士法人永田町事務所 代表司法書士 加陽麻里布（かよう・まりの）

対象：会社経営者、株式を保有する個人、事業承継や相続に関心のある方

参加費：10,000円（税込）

申込方法：メールにて information@asanagi.co.jp までご連絡ください

関連動画の公開

セミナーに先立ち、同テーマに関する解説動画をYouTubeにて公開しています。

▼【株式の相続】非上場株式編 ～問題となる論点と対策について

https://www.youtube.com/watch?v=fDdkI3KVaHA

▼【株式の相続】上場株式編 ～問題となる論点と対策について

https://www.youtube.com/watch?v=_Iu9PGFSJ1U

背景

株式の相続は、事業承継の円滑化や相続人間の公平性に直結し、適切な対応を怠ると企業の経営安定にも影響を及ぼします。

司法書士法人永田町事務所は、これまで商業登記を専門としてきましたが、企業オーナーからの相談の増加を受け、会社が関係する相続・事業承継分野に関する支援を拡充しています。

司法書士法人永田町事務所について

司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記を専門とする司法書士事務所です。制度改正や最新の実務に対応し、企業経営者や法務担当者のニーズに迅速かつ正確に応えています。

所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階

代表者：加陽 麻里布（かよう・まりの）

業務内容：会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記、ストックオプション設計支援

ウェブサイト：https://asanagi.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

司法書士法人永田町事務所

担当：加陽 麻里布

TEL：03-6659-2314

Email：information@asanagi.co.jp

問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/

