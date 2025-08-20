医療・介護の第一人者の2人が語る！在宅医療の佐々木淳氏とドクターメイト代表 青柳による未来の介護を考える対談を9月4日にオンライン開催
高齢者住宅新聞（所在地：東京都中央区、発行人：網谷敏数）と、介護施設向けオンライン医療相談サービス等を提供するドクターメイト株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：青柳直樹）は、2025年9月4日（木）に共催オンラインセミナー「持続可能な医療介護連携を提供するヒント ～介護格差が拡大する現在と未来～」を開催いたします。
開催背景
少子高齢化が進む日本では、介護人材の不足が深刻化し、地域や施設によって提供されるサービスに格差が生じています。団塊ジュニア世代が65歳以上となる「2040年問題」を控え、介護施設には、利用者が安心して暮らせる質の高いケアを提供しながら、持続可能な運営体制を構築することが喫緊の課題となっています。
本セミナーでは、在宅医療の第一人者である医療社団法人悠翔会理事長の佐々木淳氏と、オンライン医療連携で介護現場の課題解決を支援するドクターメイト株式会社代表の青柳直樹が登壇。介護現場のリアルな課題を共有し、テクノロジーを活用した新たな医療介護連携の可能性について議論を深めます。
セミナー概要
テーマ：「持続可能な医療介護連携を提供するヒント ～介護格差が拡大する現在と未来～」
日時：2025年9月4日（木）13:30～15:30
形式：オンラインセミナー
参加費：無料
主催：高齢者住宅新聞
共催：ドクターメイト株式会社
登壇者：佐々木 淳 氏（医療社団法人悠翔会 理事長）、青柳 直樹（ドクターメイト株式会社 代表取締役/医師）
プログラム（予定）
・第1部 13時30分～14時00分（30分）
「介護現場の負担を軽減し、質の高いケアを実現する医療連携
～施設における医療介入がもたらす安心と効率化の具体策～」
医療法人社団悠翔会 佐々木淳理事長
・第2部 14時00分～14時20分（20分）
「介護現場の「困った」を「できた」に変える！～人材不足時代を乗り切るオンライン医療連携のしくみ～」
ドクターメイト株式会社 代表取締役/医師 青柳直樹
・第3部14時30分～15時30分（60分）
「誰もが安心して暮らせる未来のための医療・介護連携実践
～2040年問題を見据えて。「自前主義」からの脱却とテクノロジーが拓く新たな可能性～」
医療法人社団悠翔会 佐々木淳 理事長、ドクターメイト株式会社 青柳直樹 代表取締役/医師による対談
登壇者プロフィール
医療法人社団悠翔会 佐々木 淳 理事長
佐々木 淳 氏（ささき じゅん）
医療法人社団悠翔会(東京都港区) 理事長、診療部長 1998年、筑波大学医学専門学群卒業。 三井記念病院に内科医として勤務。退職後の2006年8月、MRCビルクリニックを開設した。2008年に「悠翔会」に名称を変更し、現在に至る。
ドクターメイト（株） 青柳 直樹 代表取締役/医師
青柳 直樹（あおやぎ なおき）
千葉大学医学部卒業後、皮膚科医として勤務。2017年ドクターメイト株式会社を創業。「夜間オンコール代行」が内閣府地方創生SDGs優良事例に選出され、各メディアで多数紹介。 専門紙で連載コラムも多数執筆。
お申し込み
お申し込みはこちら：
https://www.koureisha-jutaku.com/sem-eve/doctormatesemi_20250904/#202585105046
※後日の配信はございません。予めご了承ください。
ドクターメイト株式会社について
【会社概要】
会社名 ： ドクターメイト株式会社
代表者名 ： 青柳 直樹
資本金 ： 9,000万円
本社所在地 : 東京都中央区東日本橋三丁目7番19号東日本橋ロータリービル9階
公式サイト ： https://doctormate.co.jp/
国内40都道府県以上、1,300を超える介護施設に導入。2022年12月には介護職向け医療教育サービス「Dスタ（DM-study）」をリリース。2024年8月に認知症ケアに対するオンライン精神科医療養指導、さらに皮膚科オンライン診療をリリース。
■表彰・掲載実績
内閣府地方創生SDGs「官民連携優良事例」（2023）
日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」選出（2024）
週刊東洋経済「すごいベンチャー100」選出（2024）
経済産業省「ゼブラ企業・支援拠点事例」選出（2025）