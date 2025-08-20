【新サービスリリース】サービス職からオフィス職への“未経験転職”を、女性の新たな夜明けに

株式会社myaku

株式会社myaku（本社：神奈川県横浜市、CEO：山本万優）は、未経験からオフィス職へのキャリアチェンジを支援する女性のための転職エージェント「NEWPASS CAREER（ニューパスキャリア）」の提供を本日より開始します。

「NEWPASS CAREER」は、キャリアコーチによる適職探しからビジネススキルの学習・面接対策まで、１人１人の目指すキャリアに合わせて学習カリキュラムを提案し、「未経験からオフィス職への転職を叶えるエージェント」として、サービスを展開いたします。

NEWPASS CAREER 無料キャリア面談お申し込みはこちら： https://newpasscareer.com/(https://newpasscareer.com/)

「NEWPASS CAREER」立ち上げの背景

日本は少子高齢化により、生産年齢人口が2023年の7,400万人台から2040年には6,000万人を下回ると予測され、深刻な人材不足に直面しています。特にオフィス職の採用は難易度が上がる一方で、全国には約300万人以上の女性がサービス職（接客/販売職、介護医療職等）に従事し、その経験を活かしたキャリアチェンジの道は十分に整っていません。

さらに、履歴書偏重の採用慣行の中では「未経験」というだけで挑戦の扉が閉ざされることも少なくありません。こうした女性のニーズとギャップを埋めるため、私たちは【NEWPASS CAREER】を立ち上げました。本サービスは、学習伴走支援と転職サポートを組み合わせ、女性が「より働きやすい環境」や「オフィス職種」に挑戦できるキャリアの新しい扉を開くことを目指しています。

「NEWPASS CAREER」サービスの特徴

サービス職種からオフィス職転職を目指す方に特化した「キャリアコーチによる適職探し」「目指す職種に合わせた学習・転職準備レッスン」「同じ志を持つ仲間やロールモデルに出会えるコミュニティ」で未経験からでもオフィス職へのキャリアチェンジを叶える安心のサポート

■キャリアコーチによる適職探し

未経験からのオフィス職転職を成功させるためには、企業探しや求人票探索以上に、「自分の強みや適性をベースにしたキャリアの軸形成」が重要です。キャリアコーチによる適職探しセッションでは、オンラインで複数回にわたって、キャリアの棚卸しから自分のこだわり・強みを言語化することにフォーカスした1on1の個人レッスンを行います。

■目指す職種に合わせた学習・転職準備レッスン

営業やマーケティング、人事などオフィス職に転職する際の「職務経歴書の書き方」から、「キャリア別の職種理解レッスン」など豊富な学習コンテンツ・ライブ勉強会をご用意。入社後に最初に躓くビジネスマナーやPCスキルを、転職前に学習しておくことで、入社前の不安を解消します。

■同じ志を持つ仲間やロールモデルに出会えるコミュニティ

サービス職種からオフィス職種に転職を叶えたロールモデル（名称：NEWPASSサポーター）を定期的にお呼びし、実際の転職体験やキャリアアップの方法を学べるライブ勉強会も利用者限定で開催します。

今だけサポート充実！限定1on1トライアル参加者を募集中

サービスローンチ記念として、転職活動が終了するまで専属キャリアコーチが1on1で徹底伴走サポートするトライアル参加者を募集しています。未経験からの転職に不安を感じる方へより安心して進められる特別プログラムです。通常サービスに加えて、日々の細かな不安や疑問点まで24時間チャットで聞き放題、オンラインでのキャリア相談を無制限にご利用頂けます。（先着順。対応できる人数に限りがございますので、ご了承ください。）

NEWPASS CAREERサービス概要

サービス名称 ：NEWPASS CAREER（ニューパスキャリア）

Webサイト ： https://newpasscareer.com/

（初回キャリア面談予約・入会のお申し込みもWebサイトからお願いいたします）

サービス種別 ：未経験からオフィス職への転職を支援する女性向け転職エージェント

サービス内容・機能：１.無料相談から始まる自己理解とキャリア整理の支援

２.接客職からのキャリアを活かせる未経験歓迎求人を厳選紹介

３.履歴書添削・面接対策などの実践的支援で選考通過率向上

４.入社後のオンボーディング期間も学習支援・定着フォローサポート

利用期間・費用 ：転職活動期間中・全て無料

詳細は公式サイト（https://newpasscareer.com/）をご覧ください。

■ NEWPASS CAREER 事業責任者よりコメント

株式会社myaku 代表取締役：山本万優

NEWPASS CAREERは、「挑戦者へ拍手があふれる世界をつくる」というミッションのもと、未経験からオフィス職へのキャリアチェンジを支援していきます。

私自身、20代は何度もキャリアチェンジをしてきました。学生時代に海外留学や現地就職、20代で日系航空会社での客室乗務員やリクルートでの社会人経験、海外NGOでの複業などあらゆる組織や人との出会いが今の自分に繋がっています。全然違うフィールドにいる人だからこそ、知らない世界を教えてくれ、より世界を見る物差しが多様になる。そんな経験を経て、今のNEWPASS CAREERを着想しました。

「挑戦することが億劫」「失敗したらどうしよう」と感じる時に、隣で「あなたならできる」と全力で応援してくれる存在がいたら、どれだけ気持ちが楽になるだろう。私たちは、お客様にとってそんな存在になれるようサービスを作り続けたいと思います。

株式会社myakuについて

株式会社myakuは「挑戦者へ拍手が溢れる世界をつくる」という新たなビジョンを策定し、新規事業「NEWPASS CAREER」をリリースしました。今後、より人材育成やキャリアに関わる領域で「女性活躍」「リスキリング」領域でサービスを拡充していきます。ロゴには、日本の女性の夜明けになることを目指して、夜明けの太陽をイメージしたデザインを採用しました。

株式会社myaku : https://newpasscareer.com/

【NEWPASS CAREER公式SNS】

NEWPASS CAREER公式Instagram：https://www.instagram.com/newpasscareer

NEWPASS CAREER公式Note：https://note.com/newpasscareer/

NEWPASS CAREER公式X：https://x.com/newpasscareer