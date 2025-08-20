AIで養殖業に革命を─株式会社ストラウトがKSAに入居！商業生産・研究開発拠点を設立、沖縄から世界展開を目指す

フォーシーズ株式会社

フォーシーズ株式会社(https://4seas.vc/)（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：豊里 健一郎）が運営するKoza Startup Arcade（KSA）に、AIを活用した高度養殖技術による地域養殖産業の再成長を目指すスタートアップ企業 株式会社ストラウト(https://www.s-trout.com/)（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役社長：平林 馨、以下 ストラウト）が新たに入居しました。ストラウトは、70年の歴史を持つ養鱒場で得たノウハウとAI技術を活用し、養殖業の生産性と収益性の飛躍的な向上を実現するディープテック企業です。沖縄に研究開発と商業生産拠点を設立することにより、東南アジアを中心とした世界展開を目指します。

◼︎ストラウト 代表取締役社長 平林氏 コメント

「東南アジアへ本格進出するにあたり、熱帯性魚種や環境の理解を深める拠点として沖縄を選びました。中でもコザは、「KOZAROCKS」のような、地域に根ざした独自のエコシステムの存在が決め手でした。今後沖縄拠点でも、コンサルタントやAIエンジニア等を積極的に採用し、商業生産 兼 研究開発拠点として、世界展開を目指してまいります。」

※入居にあたってのインタビュー「【KSA入居者インタビュー】AIで養殖革命！コザから世界を目指す 株式会社ストラウト 代表取締役社長 平林 馨さん(https://note.com/4seas/n/n8d53392c087e)」を編集。

◼︎フォーシーズ 代表取締役 豊里 コメント

株式会社ストラウト様のKoza Startup Arcadeへのご入居を心より歓迎いたします。

70年の歴史を持つ養鱒業の知見と先端技術を融合させ、世界の食糧問題に挑戦するビジョンに大変共感しております。

沖縄・コザの地から世界へ羽ばたく挑戦を、私たちKSAも全力でサポートさせていただきます。貴社の革新的な取り組みを通じて、共に成長し、成長産業を創出していけることを大変楽しみにしております。

◼︎KOZAROCKSを生み出す“拠点” KSA（Koza Startup Arcade）

KOZAROCKSを生み出す土壌となったのは、沖縄市コザの中心にある「Koza Startup Arcade（KSA）」というスタートアップ支援拠点です。かつてシャッター街だった通りを舞台に、地域と起業家、音楽とビジネス、行政と投資家が交差する“実験の場”として2022年に誕生しました。

現在では、KSAから生まれたスタートアップやプロジェクトが街に広がり、その象徴的なアウトプットがKOZAROCKSとなっています。今後もKSAでは、街に根ざしたスタートアップ支援と地域経済の未来づくりを継続していきます。

