鳥海翔、群馬出身経営者と上毛新聞ホールにて高校生向けキャリア講演会「18歳の分岐点講座」を開催

金融教育サービスを手掛ける株式会社Challenger（本社：愛知県名古屋市）の代表取締役・鳥海翔は、2025年9月2日、群馬県の上毛新聞ホールにて、若者向けのキャリア講演会「18歳の分岐点講座」を開催いたします。ゲストには、延べ400社の経営指導に携わってきた株式会社プリマベーラ社長執行役兼COO・松田幸之助氏を招へい。群馬が生んだ2人の経営者の体験談をシェアし、若者のキャリアデザインを支援します。

お申込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/1vp-q7nGlPlgxaRayM8oe3URW8v4J7VzNazl0g6HWl10/)

イベントの背景

「18歳の分岐点講座」は、主に将来起業や経営を考えている若者向けに、早期のキャリア形成を支援することを目的としたイベントです。

株式会社ペンマークの意識調査によると、高校生13万人のうち13.9%が、関心のある働き方として「起業」を挙げています（※1）。一方で、日本の起業家が少ない原因として、スタートアップ企業1459社を対象にしたアンケート調査にて、19.5%の回答者から「身近に起業家がいないから」と回答がありました（※2）。

以上のデータから、起業のモチベーションを持っている若者は一定数いるにもかかわらず、身近なロールモデルの不在から実行に移せていないケースが多いことが推測できます。

このような課題の解決に向けて、本講演会では、登壇者2人が“起業”や“経営”の実体験を共有し、早期からのキャリアデザインを促進。参加者の将来の選択肢や可能性を広げるきっかけとします。同郷の経営者の話から起業という選択肢を身近に感じてもらうとともに、郷土愛の醸成にも寄与することを目指します。

※1【高校生13万人調査 Vol.3】高校生の起業志望率は約14％、大学生（約12.4%）を上回る。 | 株式会社ペンマーク(https://corp.penmark.jp/news/20230818)

※2 経済産業省「事務局説明資料（スタートアップについて）(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/pdf/004_03_00.pdf)

イベント概要

対象者

登壇者プロフィール

- テーマ：「18歳の分岐点講座～未来を切り拓く『起業』という選択肢～」- イベント詳細ページ：Peatix(https://peatix.com/event/4529470)- 参加方法：お申込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/1vp-q7nGlPlgxaRayM8oe3URW8v4J7VzNazl0g6HWl10/)- 開催日時： 2025年9月2日（火）17：30~19：30 ※開場17：00- 会場： 上毛新聞ホール- アクセス：JR新前橋駅・東口から徒歩3分- 参加費： 無料- 主催：「18歳の分岐点講座」実行委員会- 群馬県内の高校生・大学生（短大生、専門学校生含む）- 将来的に起業を考えている20代の社会人- 起業や経営に興味のある方- 将来のキャリアについて考えたい方鳥海翔（とりうみ しょう）〈プロフィール〉

ファイナンシャルプランナー、生命保険・損害保険募集人、投資家。初心者でも学びながら無理なく実践できる金融・家計改善プログラム「Private Bank College」を運営するほか、企業での金融教育の講師などをつとめる。

群馬県太田市に生まれる。慶応義塾大学商学部を卒業し、三井住友海上火災保険株式会社に入社。8年間勤務しリテール営業、企業営業と幅広い営業を経験。その後、退職。

2016年 株式会社Challengerを設立し、代表取締役に就任。エージェント・オブ・ザ・イヤー2017、ベストエージェントアワード2017、トッププランナーコンベンション2017、2018、2019、2021といった様々なタイトルを受賞。また、2020年には生命保険募集人の1%以下しか取得できないと言われるMDRT会員のタイトルを獲得。2025年8月現在、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」は登録者数30万人を越える。

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCJkq3q4UnEnayNbwt6N9ttg

Voicyチャンネル：https://voicy.jp/channel/820873

松田幸之助（まつだ こうのすけ）〈プロフィール〉

株式会社プリマベーラ経営サポート事業部 社長執行役 兼 CCO（最高コンサルティング責任者）

1989年生まれ。市川市立平田小学校卒業。家庭が貧しく13歳から働いて生計を立て、19歳でプリマベーラにアルバイト入社。アルバイトから、年商51億円企業のトッコンサルタントに上り詰める。延べ400社、10,000名以上の社長、幹部に経営指導を行い、業績アップを実現。経営者・幹部目線でのアドバイスはわかりやすく、実践しやすいと高く評価されている。指導先には日本経営品質賞を受賞するトップ企業も含まれる。著書にベストセラー『ヤバい仕組み化』『ヤバいほど成果が出る人財教育の仕組み化』（共著、あさ出版）。

仕組み化に関するYouTubeなども発信。

松田幸之助の仕組み化実践チャンネル：https://www.youtube.com/@shikumika_jissen

公式X：https://x.com/shikumi_matsuda

幼少期に借金・ホームレス・夜逃げの壮絶人生 平成の小卒「松田幸之助」が年商51億円企業の社長執行役まで成長 累計2万部越えのビジネス書を執筆した波乱万丈ストーリー

▶https://prtimes.jp/story/detail/rQql1RCyq4r

【会社概要】

企業名：株式会社Challenger

代表者：鳥海翔

事業内容：ファイナンシャルプランニング、生命保険・損害保険の代理店・少額短期保険の代理業、企業型確定拠出年金取次業務

本社： 〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤5丁目-8-20

URL：https://chall.jp/company/

【本件に関するお問い合わせ先】

主催： 「18歳の分岐点講座」実行委員会

所在地： 東京都渋谷区神宮前1-10-34-410（南青山クリエイティブスタジオ内）

広報担当： 加藤倫子

電話： 090-9300-2759