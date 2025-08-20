CBD¥Ù¥¤¥×¤Ç¡È¶Ø±ì¡¦¸º±ì¤Î°ìÊâ¡É¤ò±þ±ç¡ªÌµÎÁ¥â¥Ë¥¿ー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥¡ー¥Þ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡ÅÄ°ìÀ¸¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBOTANIQUE¡Ê¥Ü¥¿¥Ëー¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢CBD¡Ê¥«¥ó¥Ê¥Ó¥¸¥ªー¥ë¡ËÇÛ¹ç¤Î¥Ù¥¤¥×À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µÊ±ì¼Ô¸ÂÄê¡¦ÌµÎÁ¥â¥Ë¥¿ー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤ÇÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ËÀ½ÉÊ¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢7Æü´Ö¤ÎÂÎ¸³¸å¤Ë¡Ö¶Ø±ì¡¦¸º±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤Ø¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£CBD¥Ù¥¤¥×¤ÎÂÎ¸³¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µÊ±ì½¬´·¤ä¶Ø±ì°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò½¸¤á¡¢º£¸å¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤ä·ò¹¯»Ù±ç¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÍýÍ³
µÊ±ì¤Ï¡¢ÇÙ¤¬¤ó¡¢Ç¾Â´Ãæ¡¢ËýÀÊÄºÉÀÇÙ¼À´µ¡ÊCOPD¡Ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯Èï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ø±ì¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¶Ø±ì¤ä¸º±ì¤ò»î¤ß¤Æ¤â¡¢µÊ±ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ø±ì¡¦¸º±ì¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢CBD¡Ê¥«¥ó¥Ê¥Ó¥¸¥ªー¥ë¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶Ø±ì¡¦¸º±ì¤ÎÍ¸úÀ¤¬¹ñÆâ³°¤Î¸¦µæ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢BOTANIQUE¤ÎCBD¥Ù¥¤¥×¤Ï°ìÉô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¶Ø±ì¡¦¸º±ì¥µ¥Ýー¥È¤ÎÌÜÅª¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤â¡ÖCBD¥Ù¥¤¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¶Ø±ì¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö¼¤á¤¿¤¤¤±¤ì¤É¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×µÊ±ì¼Ô¤ÎÊý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢CBD¥Ù¥¤¥×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶Ø±ì¡¦¸º±ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥â¥Ë¥¿ー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CBD¤Ç¶Ø±ì¡¦¸º±ì¸ú²Ì¤¬
2013Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¶Ø±ì¤ò´õË¾¤¹¤ëµÊ±ì¼Ô24¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËCBD¤Î¸ú²Ì¤¬Ä´ºº¤µ¤ì¡¢CBD¤òµÛÆþ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤ÏµÊ±ìËÜ¿ô¤òÌó40¡ó¤ÈÂçÉý¤ËµÊ±ìËÜ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ø±ì¡¦¸º±ì¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥â¥Ê¥Ð¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÊÁ°¤Î¸¦µæ¡Ê¢¨1¡Ë¤«¤é¡¢CBD¤¬CB1¼õÍÆÂÎ¤ÎºîÍÑ¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¹ñ¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤«¤é¤âCBD¤òÍÑ¤¤¤¿¶Ø±ì¡¦¸º±ì¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥ê¥â¥Ê¥Ð¥ó¡§CB1¼õÍÆÂÎ¤ÎÙÉ¹³Ìô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹³ÈîËþÌô¤ä¶Ø±ìÊä½õÌô¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¦20ºÐ°Ê¾å¤ÎµÊ±ì¼Ô
¡¦¾¦ÉÊÅþÃå¸åÆü7Æü¸å～14Æü°ÊÆâ¡Ö¶Ø±ì¡¦¸º±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
¡¦Ç¥³èÃæ¡¢Ç¥¿±Ãæ¡¢¼øÆýÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý
¡ÚÊç½¸¿Í¿ô¡Û
10Ì¾ÄøÅÙ
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
2025Ç¯8·î20Æü～8·î31Æü
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
°Ê²¼±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤
https://forms.gle/KhYHMdqQpDNg8etQ8
¡ÚÁ÷ÉÕ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡Û
¡¦BOTANIQUE CBD¥Ù¥¤¥× ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë¡Ê¢¨¼Ì¿¿º¸¡Ë
¡¦BOTANIQUE CBD¥Ù¥¤¥×°Ê²¼2¼ï
£±.¥¢¥¤¥¹¥ß¥ó¥È¥°¥ìー¥×¡ÊCBD30%¡Ë¡Ê¢¨¼Ì¿¿¿¿¤óÃæ¡Ë
¡¡ÁÖ²÷¤ÊÀ¶ÎÃ´¶¤È¥°¥ìー¥×¤Î´Å¤µ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥ìー¥Ðー¡£
£².¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥ß¥ó¥È¡ÊCBD30%¡Ë¡Ê¢¨¼Ì¿¿±¦¡Ë
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥ß¥ó¥È¤Î»É·ã¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë¡£
¢£ BOTANIQUE¡Ê¥Ü¥¿¥Ëー¥¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿¢Êª¤ÎÎÏ¤ò²Ê³Ø¤·¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤â¤ÄËÜÍè¤ÎÄ´À°ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£
CBD¤ä¥Æ¥ë¥Ú¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÈÂÎ´¶¤ÎÎ¾Î©¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶︎¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://wellpharma.co.jp/brand/botanique/
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥¡ー¥Þ
BOTANIQUE¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥¡ー¥Þ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢
¡Ö¿Í¡¹¤ÎÀ¸³¶·ò¹¯ËþÂÅÙ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÍýÇ°¤È¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢QOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤Î¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£