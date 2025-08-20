【訴訟ファンド】モントレー・グループ、英オートローン過払い請求権への投資配分増強を検討

Monterey Capital Management Japan 株式会社

Monterey Capital Management Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：蛭田和彦、以下「モントレー・ジャパン」）は、親会社であるMonterey Capital Management Pte. Ltd.（本社：シンガポール、CEO / CIO：村田啓、以下「モントレー・シンガポール」）が、英国における自動車ローン過払い請求権への投資配分を増強する方向性を検討していることをお知らせします。

2025年8月1日に英国最高裁判所で下された判決（[2025] UKSC 33）は、自動車ローンに付随する高額手数料の非開示が「不公正な契約関係（unfair relationship）」を構成し得ると判断し、消費者信用法1974に基づく返金を命じました。この判決により、英国における補償スキームの枠組みが一層明確化され、過払い請求権の回収可能性に新たな展望が開けると見られています。

モントレー・シンガポール CEO / CIO 村田啓は次のように述べています。

「今回の判決は、制度と現場のギャップに司法が明確な線引きを与えた点で重要です。私たちは社会課題の解決に資する案件に注力しつつ、投資と法の交差点で持続可能なリターンを追求してまいります。」

モントレー・グループは、今後も制度的意義のある訴訟ファイナンス案件を精査し、社会的インパクトと投資機会の両立を目指します。

Monterey Capital Management Japan株式会社

金融商品取引業者（投資運用業） 関東財務局長（金商）第3434号

本社所在地：東京都中央区

設立：2024年

事業内容：投資運用業

URL：https://moncapi.jp/

お問い合わせ先：info@moncapi.com