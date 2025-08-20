記録的な猛暑の影響で水、アイス、日焼け止めなどが伸長　

株式会社True Data

ビッグデータプラットフォームを運営する株式会社True Data（トゥルーデータ／本社：東京都港区、代表取締役社長：米倉 裕之、証券コード4416）は、当社の統計データをもとに、ドラッグストア、食品スーパーマーケットにおける2025年7月の売り上げ伸長カテゴリを発表します。

記録的な猛暑が続いた7月は、暑さによって需要が高まる商品が売り上げを伸ばしました。食品スーパーマーケットで「水」や「パーソナルアイスその他」、ドラッグストアで「UVケア・サンタン」の売り上げが前年同月に比べ大きく伸長しました。気象庁は9月以降も厳しい残暑が続くとの見通しを発表しており、夏物商材の需要はしばらく継続すると予測されます。

■対前年金額伸び率ランキングTOP20

・猛暑の影響か「水」「パーソナルアイスその他」の売り上げが伸長

記録的な猛暑に見舞われ、月間の気温が観測史上1位を更新する地点が続出した7月は、夏物商材が売り上げを伸ばしました。食品スーパーマーケットで「水」の売上金額が前年同月比14.1％増加、「パーソナルアイスその他」が同9.1％増加、ドラッグストアで「ＵＶケア・サンタン」が同11.8％増加しました。

・値上げ前の駆け込み需要か「インスタントコーヒー」の売り上げが伸長

大手メーカーが8月から値上げを発表した「インスタントコーヒー」の売り上げが伸長しました。食品スーパーマーケットで売上金額が前年同月比20.3％増加（売上個数6.3％増加）、ドラッグストアでは同26.9％増加（売上個数15.6％増加）しています。

・植物性ミルクの売り上げが伸長

食品スーパーマーケットで前年同月と比べ最も売り上げを伸ばしたのは、アーモンドミルクを中心とした「ココアドリンク」で、前年同月比86.0％増加しました。ドラッグストアでは「豆乳」の売り上げが同8.2％増加しており、植物性ミルクの需要が高まっているようです。

〈2025年7月の集計データについて〉

- 生鮮・惣菜カテゴリ及び、カテゴリ名の冒頭に「その他」を含むものを除外し、1店舗あたり200個以上売れているカテゴリを集計- 数値…小数点以下第二位を四捨五入- データ集計期間…2025年7月1日～7月31日- データ抽出日…2025年8月12日 ※プレスリリース掲載の数値はデータ抽出日時点のものです

データ出典：True Data

全国ドラッグストア、食品スーパーマーケットのPOSデータをもとに統計化した購買データで集計しています。データには店舗・個人を特定する情報は含まれていません。

■株式会社 True Data について

ドラッグストアや食品スーパーマーケットにおける年間レシート規模5.5兆円、年間アクティブ数6,000万人規模のPOS、ID-POSデータを軸としたビッグデータプラットフォームを運営。小売業、消費財メーカー、その他幅広い業種の皆さまへ、顧客理解から商品戦略、販促施策、広告最適化、生産・在庫管理など、DX時代に有効なデータ活用ソリューションを提供しています。

株式会社True Data （トゥルーデータ）

社名 ： 株式会社True Data （トゥルーデータ）

代表者 ： 代表取締役社長 米倉 裕之

所在地 ： 〒105-0012 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル 4階

設立 ： 2000年10月10日

上場市場 ： 東京証券取引所 グロース ［証券コード 4416］

URL ： https://www.truedata.co.jp/

お問い合わせ： https://www.truedata.co.jp/contact



～事業内容～

全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営。POS/ID-POSなど消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供。データマーケティング支援。