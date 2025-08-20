ガガーリンが宇宙で着用した伝説の時計を現代に再構築。スイス製ムーブメント搭載「ガガーリン SW200」登場

株式会社ANDOROS

宇宙の歴史を腕に――「ガガーリン SW200」モデル新登場

スイス製ムーブメント搭載「ガガーリン SW200」登場

人類初の宇宙飛行士ユーリ・ガガーリンが着用し、世界で初めて宇宙に行った時計として知られるシュトゥルマンスキー（STURMANSKIE）から、伝説の意匠と現代の技術を融合させた新作「ガガーリン SW200」モデルが発表されました。

本モデルは、1950年代に開発され、1961年4月12日にガガーリンが宇宙飛行中に着用していた「タイプ2」を忠実に再現したものです。オリジナルのデザインを最大限に残しながら、信頼性の高いスイス製ムーブメント「Sellita SW200」を搭載することで、現代のライフスタイルにもマッチする一本となっています。

歴史背景：1957年、若きガガーリンに授与された時計

シュトゥルマンスキーのルーツは1930年創業のモスクワ第一時計工場に遡ります。1949年には空軍パイロット向けに高精度かつ耐衝撃性に優れたモデルを開発。1957年、ユーリ・ガガーリンが軍用飛行学校を卒業した際にもこの「タイプ2」が授与されました。

そして1961年、ガガーリンがボストーク1号で世界初の宇宙飛行を成功させた際、その腕にはこの時計が巻かれており、史上初めて宇宙空間で動作した時計として知られています。

製品概要：「ガガーリン SW200」の主な特長

- ムーブメント：ロシア製2609手巻きムーブメントから、スイス製Sellita SW200（自動巻き）の採用へ。デットストックである2609手巻きムーブメントの在庫数量の関係で、スイス製Sellita SW200を採用することになりました。

・ 歴史的デザインの忠実な再現

デザインは、オリジナルの「シュトゥルマンスキー タイプ2」の意匠に忠実に適応されており、ケースリングと裏蓋の形状は、細部にわたりオリジナルモデルを再現しています

- 裏蓋

ガガーリンが乗船した宇宙船と、1961年4月12日、宇宙へ初めて行った腕時計とロシア語で刻印。〇〇〇/999のシリアル番号も。

・ 最適なサイズと快適な装着感：

ケースサイズは38mm、ストラップ幅は18mmとなっており、人間工学に基づいた湾曲したラグと、サイドビューから見てもしなやかなケース形状が特徴です。

・ 美しいディテール：

ねじ込み式の裏蓋と円筒形のリューズを備えています。湾曲した青い針は文字盤の縁まで伸び、球状のガラスは歪みを避けるため文字盤の縁に最大限近づけて配置されています。

- 外装ディテール：ねじ込み式裏蓋／クラシックな円筒形リューズ／ドーム型風防／視認性の高い青針

カラー展開：シルバーベージュの文字盤（品番：SW200/3815212）とブラックの文字盤（品番：SW200/3815213）の2色展開で、いずれもライトブラウンのストラップが付属します

シルバーベージュ文字盤（品番：SW200/3815212）

SW200/3815212

ブラック文字盤（品番：SW200/3815213）

SW200/3815213

いずれもライトブラウンストラップ付き

デザイナー：エカテリーナ・フォーネル

特徴：人間工学に基づく装着感、宇宙モデルの完全再現、視覚的美しさと歴史性の融合

日本市場向け品質と保証体制

本製品は、製品完成時／出荷前／日本到着後の3段階で検品されています。

さらに、2年間の国際保証と、日本国内での修理対応（100％）が用意されており、長期的に安心してご使用いただけます。

シリアル番号が刻印されており、シリアル消化とともに販売は終了します。

宇宙の歴史を纏う一本を、あなたの腕に。

株式会社ANDOROSでは、この「ガガーリン SW200」を通じて、宇宙飛行士たちが見上げた空への憧れと、技術の進化が融合したロマンとリアリティを体現する時計をお届けします。

今この瞬間も、世界のどこかで空を見上げるすべての人へ。

宇宙の歴史を、あなたの腕で感じてください。

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社ANDOROS（シュトゥルマンスキー日本正規代理店）

メール：watch@andoros.com

電話：03-6450-7068

公式サイト：https://sturmanskie.jp

【ブランド概要】

STURMANSKIE（シュトゥルマンスキー）

1930年創業のモスクワ第一時計工場を母体とする、ロシアの老舗腕時計ブランド。

1961年、ユーリ・ガガーリンが人類初の宇宙飛行で着用したことで「宇宙に行った最初の時計」として世界的に有名に。軍用時計由来の堅牢性と歴史性を備えたコレクションを展開。