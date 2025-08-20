【NEWカラー登場】HOTとCOOLのリバーシブル！耳まで優しく包み込み快眠をサポートするアイマスク

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「耳までつつむ リバーシブルアイマスク グレージュ(新色追加)」1,628円（税込）を8月20日(水)より発売開始しました。

・「あったか」と「ひんやり」を合わせ持つリバーシブルタイプの新しいアイマスク！

あったか面はふわふわ起毛のフランネル生地なので、1日頑張った目元をじんわりあたため、ぐっすり眠れます。

ひんやり面はQ-MAX0.38の接触冷感生地なので、着けた瞬間ひんやり爽快目元リフレッシュ！

・耳まで包まれ、フェイスラインにピッタリフィットするデザイン♪

耳までしっかり包み込む大きなサイズ感！耳を覆うことで「包まれる安心感」と「ふんわりあたため効果」で安眠をサポートしてくれます。

フェイスラインにピッタリフィットし、光が入りにくくなっているので、快適な眠りをサポートしてくれます。

・ふわふわマイクロわた使用！長時間使用しても快適な着け心地♪

中材には柔らかくきめ細かな素材のマイクロわたをたっぷり使用！まるでふわふわの雲に包まれたかのような気持ちのよい着け心地となっています。

・サイズ調節可能な男女兼用モデル

面ファスナーで装着簡単！サイズ調節可能で男性・女性共にでご使用いただけます。

・睡眠健康指導士監修 小林達也氏

毎日忙しく過ごす日本人の為に、どうすれば快適な睡眠ができるのかを追求し、何度も試作を繰り返した結果、自信を持っておすすめしたい「耳までつつむリバーシブルアイマスク」が出来上がりました！

・手洗いOK！

丸洗い可能なので、いつでも清潔にお使いいただけます。

「耳までつつむ リバーシブルアイマスク グレージュ(新色追加)」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体生地：ポリエステル、ナイロン

中材：ポリエステル100％

カラー：グレージュ

価格：1,628円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など

「耳までつつむ リバーシブルアイマスク」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体生地：ポリエステル、ナイロン

中材：ポリエステル100％

カラー：ラベンダー

価 格：1,628円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など