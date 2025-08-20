秋の訪れを感じる、なめらかな『和栗』のクリーム。人気のやわらかロールシリーズより「やわらか熊本県産和栗ロール」新発売

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社(Pasco)は、「やわらか熊本県産和栗ロール」を2025年9月1日（月）より、関東・中部・関西・中国・九州地区にて発売します。

2024年1月に発売した「やわらかロール」シリーズは、発売1年7カ月（2025年7月末時点）で出荷数がシリーズ累計4,100万本を突破した人気商品です。ふんわりやわらかいパン生地と、なめらかなクリームで多くのお客さまにご愛顧いただいています。

今回発売する「やわらか熊本県産和栗ロール」は、ふんわりやわらかい白生地に、栗の産地として知られている熊本県産和栗のクリームをはさみました。

■商品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/483_1_33be44c84ea6d600f432b69fa676ebc2.jpg?v=202508210326 ]

▼好評発売中

やわらか北海道ミルクロールやわらかベルギーチョコロール

『あなたがこの子の名付け親に！？やわらかロール キャラクター名前募集キャンペーン』実施

2025年9月1日（月）～ 9月30日（火）の1カ月間にわたり、「やわらかロール」シリーズ3アイテムを対象とした『あなたがこの子の名付け親に！？やわらかロール キャラクター名前募集キャンペーン』を実施します。

対象商品を購入してレシート画像を登録、デジタルギフト「デジコ」か「オリジナル抱き枕」のどちらかを選んで応募いただくキャンペーンです。抽選で、総計530名様に当たります。

■キャンペーン名

『あなたがこの子の名付け親に！？やわらかロール キャラクター名前募集キャンペーン』

■応募期間

2025年9月1日（月）0:00 ～ 9月30日（火）23:59

※2025年9月1日（月）～ 9月30日（火）購入のレシートが対象です。

■賞品・当選者数と応募条件

【Aコース】デジタルギフト「デジコ」 2,000円分プレゼントコース 500名様

…対象商品を2本以上ご購入いただきご応募ください。

デジタルギフト「デジコ」

【Bコース】オリジナル抱き枕 30名様

…対象商品を3本以上ご購入＆キャラクター名をあわせてご応募ください。

また、ご応募いただいた名前が採用された「名付け親」さまには、Pasco商品の詰め合わせをプレゼントいたします。（*）

（*）「キャラクター名アイデア」は「オリジナル抱き枕」の当落にかかわらず、全てのご応募について審査いたします。

総計530名様

■対象商品

やわらか北海道ミルクロールやわらかベルギーチョコロールやわらか熊本県産和栗ロール

■応募方法

対象商品を2本または3本（組み合わせは問いません）購入いただき、パッケージに記載の二次元コードを読み取って応募サイトにアクセス。ガイドに従い、購入レシート画像を添付＆アンケートに回答してご応募ください。

応募サイトへはこちらからもアクセスいただけます。

https://(https://pasco-y-roll-name-cp.jp)pasco-y-roll-name-cp.jp(https://pasco-y-roll-name-cp.jp) （2025年8月20日（水）14:00オープン）

■当選発表

厳正なる抽選のうえ当選者を決定し、デジタルギフト「デジコ」はご応募時に登録いただいたメールアドレスへの賞品配信をもって、「オリジナル抱き枕」は発送をもって、発表にかえさせていただきます。また、「名付け親さまへのPasco商品の詰め合わせ」につきましては、厳正なる審査のうえ名付け親さまを決定し、商品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

※デジタルギフト「デジコ」と「オリジナル抱き枕」は2025年10月下旬発送予定。「名付け親さまへのPasco商品の詰め合わせ」は2026年3月上旬頃発送予定です。

■キャンペーンに関するお問合せ先

「あなたがこの子の名付け親に！？やわらかロールキャラクター名前募集キャンペーン」事務局

TEL： 03-3496-3183

受付：10:00～17:00 土日祝を除く、2025年9月1日（月）から10月31日（金）まで

■商品に関するお問合せ先

お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835

【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）