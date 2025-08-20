【札幌パークホテル】秋の味覚を堪能！選りすぐりの「ひやおろし」と自然栽培野菜の饗宴 開催　開催日：2025年9月11日（木）19:00～

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が経営する、札幌パークホテル（札幌市中央区、総支配人：須田 雅之）では、北海道札幌の老舗酒屋「銘酒の裕多加」が厳選した「ひやおろし」と自社農園「グランビスタファーム サッポロ」で収穫した自然栽培野菜のコラボレーションを愉しむ「選りすぐりの『ひやおろし』と自然栽培野菜の饗宴」を2025年9月11日（木）に1日限定で開催いたします。

銘酒の裕多加とのコラボイベント第3弾の今回は、「銘酒の裕多加」が全国から選りすぐった「ひやおろし」と、「グランビスタファーム サッポロ」で収穫した新鮮な自然栽培の無農薬野菜のペアリングを愉しめる、一夜限りの秋の味覚を堪能するスペシャルイベント。当日は、北海道で自然栽培の農学校を営む株式会社Seed代表 羽田眞紀子（はねだ まきこ）氏と、株式会社裕多加ショッピング 専務取締役 熊田カリン（くまだ かりん）氏をお招きし、野菜とお酒にまつわる話をお伺いいたします。

北海道の恵みを蓄えた自然栽培野菜を使用した逸品と秋の季節酒のマリアージュをご堪能ください。

「ひやおろし」

秋にしか味わえない季節限定のお酒で、春に搾ったお酒に一度だけ火入れを行い、夏の間熟成させ秋に出荷する日本酒。豊穣の秋にふさわしい熟成の旨味と丸みのあるまろやかな味わいが特徴です。

札幌パークホテルは『地域の価値で、未来を変えていく。』のブランドステートメントのもと、札幌市の国際水準のホテルとして皆様に支持される地域一番館を目指し、これまで以上に環境との関わりを大切に考え、心地良いホテルづくりを目指してまいります。

選りすぐりの「ひやおろし」と自然栽培野菜の饗宴 概要

URL：https://park1964.com/topics/yutaka3/

「銘酒の裕多加」が全国から取り寄せた秋の名物「ひやおろし」と、札幌パークホテルが取り組んでいる「グランビスタファーム サッポロ」で育てた無農薬野菜との驚きのマリアージュをお愉しみください。

■日程：2025年9月11日（木）

■時間：18:30開場／19:00開演 ※当日は貸切営業となります。

■場所：札幌パークホテル 地下1階 会員制クラブ パーククラブ

■価格：おひとり様 10,000円（税・サ込）

■ご予約方法：前日までにWEB（https://park1964.com/topics/yutaka3/）

またはお電話（食堂予約係：011-511-3136）にてご予約ください。

■内容：

＜提供銘酒＞ 秋の名物「ひやおろし」をご提供いたします。

・三井の寿 秋純吟 ポルチーニ

・手取川 秋 純米 辛口

・大信州 秋の純吟 純米吟醸 など、その他数種類をご用意

＜提供メニュー＞ セミブッフェ＋魚料理＋肉料理

自社農園「グランビスタファーム サッポロ」で収穫した自然栽培の無農薬野菜を使った創作料理をご提供いたします。

・ブッフェ：ひやおろしに合う野菜を使用した料理、デザートなど

・魚料理：平目のポアレ グランビスタファームの唐辛子蟹味噌バター焼き

・肉料理：十勝産ハーブ牛のロース肉と自然栽培野菜を使ったシャリアピンステーキ

■トークイベント：

「ひやおろし」と「自然栽培の無農薬野菜」をテーマに、お酒と野菜にまつわるお話をお伺いいたします。

ゲスト：

株式会社Seed 代表取締役 羽田眞紀子氏

株式会社裕多加ショッピング 専務取締役 熊田カリン氏

羽田 眞紀子（はねだ まきこ）氏 プロフィール

株式会社Seed 代表取締役。木村秋則氏の指導で自然栽培を始める。以降、障がい者就労支援や自然栽培農学校の設立などを行い、現在は株式会社Seed、一般社団法人エシカルライフ、株式会社GROWの代表として、農業・福祉・ショップ運営など幅広く活動を行っている。

熊田 カリン（くまだ かりん）氏 プロフィール

株式会社裕多加ショッピングの専務取締役として、IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）の審査チームリーダーを務める。官能審査を得意としており、卓越した味覚を持つ。また、日本酒の魅力を広める活動を積極的に行う。

自然栽培自社農園「グランビスタファーム サッポロ」について

グランビスタ ホテル＆リゾートでは、当社のブランドステートメントである「地域の価値で、未来を変えていく。」を具現化するプロジェクトとして、2014年、札幌市内中心部に位置する最後の楽園と言われる「小別沢」に自社農園「グランビスタファーム サッポロ」を開園。開園当初より肥料や農薬などは一切使用せず、土や植物本来の持っている力を最大限に引き出す、環境に優しい木村式農法での自然栽培を実践しております。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



《施設一覧》札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設） / ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 / ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 / 京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート72 / 佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /

札幌パークホテル

札幌パークホテルは、1964年7月に緑溢れる中島公園の中に開業しました。お客様が自分を取り戻し輝かせることができるシティ・リゾートホテルとして、また国際都市札幌における社交場、コンベンションホテルとして、国際化時代に対応した数々の実績を挙げております。1972年、オリンピック冬期札幌大会のIOC本部ホテルをはじめ、2000年にはJCI（国際青年会議所）世界会議、アジア国連軍縮会議等、多くの国際会議・コンベンションの施設として指名を受けております。また、皇族の方々を始め、多くの賓客・各国の要人をおもてなししてきた歴史と伝統により、お客様からも高い信頼を得ております。



※札幌パークホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：札幌パークホテル

所在地：〒064-8589 北海道札幌市中央区南10条西3丁目1番1号

開業：1964年7月10日

構造：地上11階・地下3階

客室数：216室・357名

URL：https://park1964.com/

Facebook：https://www.facebook.com/park1964

Instagram：https://www.instagram.com/sapporo.parkhotel/