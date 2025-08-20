CPD／9月3日(水)、「ＣＰD中部圏物流セミナー」名古屋駅にて初開催

株式会社センターポイント・ディベロップメント

CPD中部圏物流セミナーでは、中部圏における物流不動産マーケットの最新動向をテーマに、賃料相場・空室率の現状分析から、具体的な新規開発物件の紹介と最新の物流施設スペックを解説。

さらに、物流現場で注目を集める物流ロボットについても取り上げ、自動化、省人化の潮流や、最新機器の導入事例、活用のポイントを紹介する。

会場では各分野の専門企業がセミナーを通じて、物流運営、現場改善、拠点戦略等に役立つ実務に効く情報を一挙にお届けする。

概要URL：https://centerpoint.jp/info/20250801.html

■開催概要

日時：9月3日(水) 13:30～15：30（受付13:00～）

会場：JRゲートタワーカンファレンス 会議室A

〒450-6616 名古屋市中村区名駅1-1-3 JRゲートタワー16F

対象：物流関連企業、メーカー、荷主企業

～当日スケジュール～

13：00～13：30 開場・受付

13：30～13：35 開会挨拶

13：35～14：05 中部圏物流マーケットセミナー

登壇者：株式会社イデアロジー 代表取締役社長兼CEO 坂本 哲朗氏

14：05～14：35 CPD東海知多、CPD一宮のご紹介

14：35～15：05 倉庫内物流ロボット機器のご紹介

登壇者：株式会社Gaussy 高橋 徹史氏

15：05～15：30 質疑応答・アンケート記入

<申込フォーム>

■参加申込（完全予約制）

※1週間前の8月27日（水）までに下記内容について、申込フォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=BzUZVKb_D0W8rHykVtRdt1qG6a4ZQ_tMqyUXLVH_TGtUMFZUODYxVTBJUUJNRUU4RDZXT1pGRkVGVS4u&route=shorturl)・メール info@centerpoint.jp ・電話のいずれかの方法で申込み

・社名

・参加者代表氏名

・参加人数

・連絡先（TEL・Email）

※不動産・建設業関連会社の受付不可

■問い合わせ（予約受付）

株式会社センターポイント・ディベロップメント

リーシング

TEL：03-6272-4888

mail：info@centerpoint.jp