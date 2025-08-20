CPD／9月3日(水)、「ＣＰD中部圏物流セミナー」名古屋駅にて初開催

株式会社センターポイント・ディベロップメント


CPD中部圏物流セミナーでは、中部圏における物流不動産マーケットの最新動向をテーマに、賃料相場・空室率の現状分析から、具体的な新規開発物件の紹介と最新の物流施設スペックを解説。



さらに、物流現場で注目を集める物流ロボットについても取り上げ、自動化、省人化の潮流や、最新機器の導入事例、活用のポイントを紹介する。



会場では各分野の専門企業がセミナーを通じて、物流運営、現場改善、拠点戦略等に役立つ実務に効く情報を一挙にお届けする。



概要URL：https://centerpoint.jp/info/20250801.html



■開催概要


日時：9月3日(水)　13:30～15：30（受付13:00～）


会場：JRゲートタワーカンファレンス　会議室A


　　　〒450-6616　名古屋市中村区名駅1-1-3 JRゲートタワー16F


対象：物流関連企業、メーカー、荷主企業



～当日スケジュール～　


13：00～13：30　開場・受付


　　　　　　　　　　


13：30～13：35　開会挨拶


　　　　　　　　　


13：35～14：05　中部圏物流マーケットセミナー


　　　　　　　　　登壇者：株式会社イデアロジー　代表取締役社長兼CEO　坂本 哲朗氏



14：05～14：35　CPD東海知多、CPD一宮のご紹介



14：35～15：05　倉庫内物流ロボット機器のご紹介


　　　　　　　　　登壇者：株式会社Gaussy　高橋　徹史氏



15：05～15：30　質疑応答・アンケート記入



<申込フォーム>


■参加申込（完全予約制）


※1週間前の8月27日（水）までに下記内容について、申込フォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=BzUZVKb_D0W8rHykVtRdt1qG6a4ZQ_tMqyUXLVH_TGtUMFZUODYxVTBJUUJNRUU4RDZXT1pGRkVGVS4u&route=shorturl)・メール　info@centerpoint.jp　・電話のいずれかの方法で申込み


・社名


・参加者代表氏名


・参加人数


・連絡先（TEL・Email）


※不動産・建設業関連会社の受付不可



■問い合わせ（予約受付）


株式会社センターポイント・ディベロップメント


リーシング


TEL：03-6272-4888


mail：info@centerpoint.jp