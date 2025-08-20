Crazy Raccoon所属 立川選手、最終予選を勝ち抜き『Esports World Cup 2025』本戦への出場権を獲得！

株式会社ブランドクラウド

株式会社ブランドクラウド（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長 叶野 雄与）がスポンサーを務める、対戦型格闘ゲームプレイヤーの立川選手（プロ e スポーツチーム Crazy Raccoon 所属）が、先日開催された『Esports World Cup 2025 Street Fighter 6 Last Chance Qualifier』にて激戦を勝ち抜き、本戦への出場権を獲得したことをお知らせいたします。

この結果により、立川選手は2025年8月21日から23日（現地時間）にかけてサウジアラビア・リヤドで開催される本戦『Esports World Cup 2025』への出場が決定いたしました。

参考リンク

予選参加のプレスリリース

立川選手および所属チーム Crazy Raccoon について

- https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000068660.html

立川選手は、日本を代表するプロ e スポーツチーム Crazy Raccoon の格闘ゲーム部門に所属するトッププレイヤーです。主戦場である『ストリートファイター』シリーズでは、膨大な知識と理論的なプレイスタイルを武器に2024年、サウジアラビアで開催された「Esports World Cup(ストリートファイター6部門)」で世界3位になるなどの輝かしい実績を残してきました。今大会でも世界の強豪相手に頂点を目指します。

立川選手が所属するCrazy Raccoon は 2018 年に設立された、「e スポーツを新たな文化に」をスローガンとするプロ e スポーツチームです。「ゲーマーをかっこよく魅せる」というテーマのもと、『Fortnite』『Apex Legends』『VALORANT』『ストリートファイター』など多彩なタイトルのゲームでトップ選手が活躍し、国内外の大会で数多くの実績を誇ります。インターネット上でゲーム実況やライブ配信を行っている所属ストリーマーの影響力も高く、e スポーツファンのみならず幅広い層から支持されています。

参考リンク

- 立川選手 X（旧 Twitter）https://x.com/tachikawacr- Crazy Raccoon 公式サイトhttps://crazyraccoon.jp/- Crazy Raccoon 公式 X（旧 Twitter）https://x.com/crazyraccoon406?lang=ja

「Esports World Cup」および最終予選（Last Chance Qualifier）について

「Esports World Cup」は、サウジアラビアの首都リヤドで夏に開催される、世界最大級のeスポーツイベントです。今回、立川選手が出場し、見事突破した「Last Chance Qualifier（LCQ）」は、この本戦への出場権を得るための最後の公式予選大会です。世界中から強豪プレイヤーが集結し、残された僅かな出場枠をかけて熾烈な戦いを繰り広げました。

この極めて重要な最終予選を制し、立川選手は本戦への切符を手にしました。世界の強豪が待ち受ける本戦は8月21日に開幕いたします。立川選手の活躍にご期待ください。

参考リンク

- Esports World Cup 公式サイトhttps://esportsworldcup.com/en- Esports World 大会概要https://esports-world.jp/tournament/48692

株式会社ブランドクラウドの取り組み

株式会社ブランドクラウドは立川選手が競技に集中できる環境をサポートするとともに、誹謗中傷対策で培ったノウハウを活かしてeスポーツのブランド価値を守るだけでなく、e スポーツ業界全体のさらなる発展に寄与してまいります。当社は今後も未来ある若者や世界で活躍する挑戦者を支援し、誰もが安心して輝ける社会の実現を目指します。

株式会社ブランドクラウド 会社概要

2013年に設立以来、誹謗中傷対策サービス「風評被害クラウド」や、ブランド価値の向上を図るサービス「Brand Lifting（ブランドリフティング）」を提供。2017年には、アジアNo1のPR会社である株式会社ベクトルにグループ参画し現在は世界9カ国でサービスを展開(※)。

会社名：株式会社ブランドクラウド

代表者：代表取締役社長 叶野 雄与

所在地：〒107-0052東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山

TEL：03-6447-2653

URL：https://www.brandcloud.co.jp/

事業内容：ネットの誹謗中傷・風評被害対策、レピュテーションマネジメント、企業ブランディングなど

資本金：1億円

社員数：59名

※Global Top 250 PR Agency Ranking 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” “Global 6位” (Holmes Report)、PRWeek Top Consultancies 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” (PR Week)