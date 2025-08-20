カタリナマーケティングジャパン、日本最大級のリテールメディアネットワーク「AOUMI」を発表。

カタリナマーケティングジャパン株式会社

カタリナマーケティングジャパン株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：Sean Chu）は本日、展開するリテールメディアネットワーク「AOUMI（アオウミ）」を発表いたします。



この度の発表は、日本でいまだ拡大の途上にあるリテールメディア市場において、当社のネットワークが提供する価値をより明確に伝えることを目的としています。リテールメディアネットワーク「AOUMI」は、海のように無限の可能性を秘め、データの深い洞察と多様なメディアチャネルを通じて、リテーラーとメーカー双方に新たな価値とを提供していくという、当社のコミットメントを表現しています。

「AOUMI」について

カタリナが運営するリテールメディアネットワーク「AOUMI」はひとつの大きな市場です。スーパーマーケットやドラッグストアなど、日本全国120以上のリテーラーが参画しており、スーパーとドラッグストアのカバー率は52%超。補足している消費者ID数は1.4億を超えており、月間の会計数は5億回超、年間売上13兆円というひとつの大きな経済圏になっています。



カタリナマーケティングジャパンでは、AOUMIの各参画リテーラー様から実購買データをお預かりし、メーカーのマーケティング活動に活用できる市場データとして統計データ化。その統計データをもとに、オフサイト-オンサイト-インストアといったリテールメディアのさまざまなタッチポイントを統合したマーケティング施策の展開を行っています。

AOUMIが志向するもの

AOUMIには、健全なマーケティングに必要なデータが量・質ともに驚くほどの精度で揃っています。ビジネスにとっての栄養素が、質も量も豊潤な海と言えるでしょう。このAOUMIは、リテーラーとメーカー、そして消費者とともに、事実データの積み重ねによって創り上げてきたBlue Oceanです。これからも、ともに、AOUMIでまだ発見されていない事実・インサイトにより、新たなビジネス戦略あるいは商品ブランド・サービスを、皆様とに生み出して行きたいと考えています。



カタリナマーケティングジャパンは、「AOUMI」ブランドのもと、今後もリテールメディアネットワークの強化と拡大に注力してまいります。精緻なデータ分析に基づくパーソナライズされた顧客体験の提供、そしてブランド企業のマーケティング効果の最大化を実現することで、リテール業界全体の発展に貢献してまいります。

カタリナマーケティングジャパン株式会社について

国内最大規模のリテールメディアネットワーク「AOUMI」を全国で展開。質、量ともに国内トップレベルのID-POSデータをはじめとした各種データを活用し、オンライン・オフライン問わずチャネルミックスで小売業様、メーカー様のマーケティング戦略立案・施策の実施をサポート。あらゆるフェーズで実データに基づく最適解をお届けしています。

https://catalinamarketing.co.jp/