【万博閉幕直前】吉村大阪府知事＆関西財界首脳陣が万博レガシー徹底討論【EXPOビジネスフォーラム】10/8(水)開催決定！【抽選で100名様】万博会場フォーラムご招待！

【吉村大阪府知事＆関西財界首脳陣＆万博参画企業が徹底討論！】

テレビ大阪株式会社

半年間の会期も終盤に入り、閉幕が近づく「大阪・関西万博」。

今回の万博が大阪・関西にもたらしたものは何だったのか。一過性のショーケースではなく、万博閉幕後に待っている「大阪・関西の未来社会のデザイン」をどう描くのか。多くの企業が参画した大阪・関西万博のレガシーをどう継承していくのか。

万博イベント会場「フェスティバル・ステーション」を舞台に、テレビ大阪と日本経済新聞社がタッグを組み、「万博レガシー」を発信します。

「ＬＢＳスペシャル ＥＸＰＯビジネスフォーラム」 ～大阪・関西万博 未来へのレガシー～

▶開催日時：10月8日（水）14時 開演（13時30分開場）

▶会場：大阪・関西万博 フェスティバル・ステーション

▶観覧者数：３００名（予定）

▶配信：テレビ大阪YouTubeチャンネルにてライブ配信予定

▶主催：テレビ大阪 日本経済新聞社

【フォーラムプログラム】（予定）

会場：フェスティバル・ステーション◎基調講演

松本正義 関西経済連合会 会長

◎パネルディスカッション「大阪・関西万博 未来へのレガシー」

半年間の会期も終盤に入り、閉幕が近づく大阪・関西万博。この万博が大阪・関西にもたらしたものは何だったのか？関西の経済・産業・都市開発・環境・教育など、それぞれの未来はどうなるのか？大阪府知事をはじめ、経済団体や企業の目線で議論する。

【登壇者】

吉村洋文

大阪府知事

永井靖二

関西経済同友会 代表幹事

小川理子

パナソニックホールディングス 執行役員

高橋豊典

MGM大阪 代表取締役

◎パネルディスカッション「企業の挑戦！万博のレガシー」

大阪・関西万博に出展した大企業・中小企業・スタートアップ企業などが、自社の新たな技術や挑戦的な取り組みなど、数多くの企画展示を行った。万博という機会がもたらした、各企業の万博のレガシーは今後にどう継承されるのか？参画企業やバックアップした経済団体を招いて議論する。

【登壇者】（予定）

廣瀬恭子

大阪商工会議所 副会頭

目黒充明

OSAKA町工場EXPO 代表

高本泰朗

リゲッタ 代表取締役社長

【司会】

武類祥子

日本経済新聞社大阪本社 大阪編集局長

ウーデン ジェニファー 里沙

テレビ大阪アナウンサー

【抽選で100名様】「フォーラムご招待＋万博入場チケット」プレゼント！

大阪・関西万博入場チケット（10/8予約済）とフォーラム参加券を抽選で100名様にプレゼント！ ※「EXPOビジネスフォーラム」へのご参加が条件となります。

◎万博入場チケットを既にお持ちの方は、フォーラム参加のみの予約も受け付けます（150名予定）

また、当日のオンライン配信によるライブ視聴も申し込みいただけます。

フォーラム参加・ライブ視聴申込はコチラ :https://www.tv-osaka.co.jp/event/expo_business/

ＬＢＳローカルビジネスサテライトとは

日本経済新聞社とTXN系列5局（テレビ大阪、テレビ愛知、テレビ北海道、TVQ九州放送、テレビせとうち）によるコンテンツ「LBSローカルビジネスサテライト」。躍動する地域経済と地方企業の取れたてニュース・トレンドを各地のリレー方式で発信します。