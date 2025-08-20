【価格.com保険】バイク保険選びをもっとスムーズに。トップページと商品比較ページを全面リニューアル！

株式会社カカクコム・インシュアランス

カカクコムグループの株式会社カカクコム・インシュアランス（本社：東京都港区 代表取締役社長：結城晋吾）は、運営する総合保険比較サイト「価格.com保険(https://hoken.kakaku.com/)」（※1）のバイク保険トップページと商品比較ページにおいて、デザインの全面リニューアルを実施しました。「わかりやすさ」と「選びやすさ」を重視したデザインにしたことで、お客さまの保険選びがよりスムーズになりました。

（※1）「価格.com保険」の運営、保険の申し込み受付、無料相談サービスは、保険募集代理店である株式会社カカクコム・インシュアランス（カカクコムの100％子会社）が行っています

バイク保険トップページ :https://hoken.kakaku.com/bike/バイク保険商品比較ページ :https://hoken.kakaku.com/bike/hikaku/under125cc/

リニューアルのポイント

■「わかりやすさ」と「選びやすさ」を重視したデザインに全面刷新

・トップページ

お客さまが特に重視する対人賠償・対物賠償・搭乗者傷害・ロードサービスなどの情報を、商品ごとに掲載することで、必要な情報を一目で確認できる構成に見直しました。これにより、トップページからでも補償内容の概要を把握できるようになり、保険を選ぶための検討がしやすくなりました。

・商品比較ページ

お客さまが保険を選ぶにあたり、優先度の高い補償内容についてわかりやすく表示するデザインへ刷新しました。また、お客さまの知りたい情報がすぐに見つかるように保険の主な項目ごとに見出しをつけて整理しています。商品を横並びで比較できる構成はそのままに、より見やすく、使いやすいページへとリニューアルしたことでお客さまの保険選びがよりスムーズになりました。

■バイク保険の基礎的な解説をよりわかりやすく

バイク保険の基本的な仕組みや補償内容について、これまでの情報を見直し、よりわかりやすく整理しました。CFP(R)認定者であり1級FP技能士である平野 敦之氏の監修のもと、バイク保険を検討する際に押さえておきたいポイントを簡潔に解説しています。

（解説：一部抜粋）

□バイク保険とは

バイク保険とは、バイク運転中に発生した事故の損害を補償する任意加入の保険で、強制加入の自賠責保険では補償されない部分をカバーします。自賠責保険では、相手のケガや死亡、後遺障害などの身体的な損害のみが補償の対象となる一方で、バイク保険では、相手の身体的な損害だけでなく相手や他人の財物、ご自身と同乗者のケガや死亡のほか、商品によってはご自身のバイクへの損害も補償の対象となります。

□バイク保険の主な補償内容

・対人賠償

事故によって相手がケガや死亡した場合に、賠償金額に応じて保険金が支払われます。自賠責保険では足りない分をカバーできるため、万が一の高額な賠償請求が発生する可能性に備え、補償額は無制限に設定すると安心です。

・対物賠償

事故で相手の車や持ち物、電柱やガードレールなどの公共物を壊してしまった場合に、その損害を補償します。自賠責保険では物の損害は補償されないため、対物賠償保険でカバーすることが重要です。高額な賠償請求が発生することもあるため、補償額は無制限に設定すると安心です。

・搭乗者傷害

バイクに乗車中のご自身や同乗者が事故でケガや死亡した場合に、契約時に定めた保険金額が支払われる補償です。実際の損害額に関係なく一定額が支払われるため、事故直後の入院費など急な初期費用にも備えられます。また保険料は、実損額を補償する人身傷害補償に比べて割安なため、保険料を抑えながら事故直後の経済的負担に備えたい方に適した補償です。

・ロードサービス

ロードサービス（レッカーサービス/宿泊費用/帰宅費用/レンタカー費用）は、バイクが自走できなくなった際のサポートサービスですが、保険会社によって提供内容が異なります。そのため、ご自身のバイク利用頻度や目的を踏まえて、商品ごとにサービス内容を比較することが重要です。

バイク保険比較サービスについて

基本情報（排気量、等級、補償対象年齢）を選択するだけで、全3商品から保険料や補償内容をまとめて比較できるサービスです。商品比較ページには、掲載されている各商品の保険会社サイトへのリンクが設けられており、スムーズなお申し込みが可能です。

バイク保険商品比較ページ :https://hoken.kakaku.com/bike/hikaku/under125cc/

株式会社カカクコム・インシュアランス

株式会社カカクコムの100％子会社で、保険会社計70社（※2）の商品を取り扱う乗合代理店。「未来の安心が今みつかる」をスローガンとしてお客さまに最適な保険を提案し、第一に頼っていただけるような万全のサポート体制づくりに努めています。また専門家（保険コンサルタント）を配置し、保険に関する各種ご相談を無料で受け付けるサービスも提供しています。

（※2）内訳：生命保険会社28社 損害保険会社24社 少額短期保険会社18社



・保険の無料相談：https://hoken.kakaku.com/consultation/

・保険コンサルタント紹介：https://kakakucom-insurance.co.jp/consultant.html



所在地： 東京都港区新橋2丁目6番地2 新橋アイマークビル9階

代表取締役： 結城 晋吾

設立： 2005年4月5日

事業内容： 損害保険及び生命保険の募集代理・媒介

コーポレートサイト：https://kakakucom-insurance.co.jp

運営サイト： https://hoken.kakaku.com/

