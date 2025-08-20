オートアフターマーケット九州2025、10月4日(土)・5日(日)の2日間マリンメッセ福岡B館にて開催！！

株式会社ジェイシーレゾナンス

近年、自動運転やEV化の進展にともない、自動車整備業界をはじめオートアフターマーケット業界は大きな変革期を迎えています。先進技術への対応や、深刻な人材不足といった課題が浮き彫りになるなか、オートアフターマーケット九州は関連事業者様へ最新の製品・サービスの展示やセミナーでの情報提供を通じ、九州地方の自動車オートアフターマーケット業界活性化に寄与することを目的に開催いたします。

福岡の部品商、株式会社ランテルが実行委員会に名を連ね、かつ協賛という形で九州地方の自動車整備振興会 (一般社団法人 福岡県自動車整備振興会 / 一般社団法人 佐賀県自動車整備振興会 / 一般社団法人 長崎県自動車整備振興会 / 一般社団法人 熊本県自動車整備振興会 / 一般社団法人 大分県自動車整備振興会 / 一般社団法人宮崎県自動車整備振興会 / 一般社団法人鹿児島県自動車整備振興会)と福岡県自動車車体整備協同組合にも参画していただき、地域が一丸となって業界を盛り上げるコンベンションとなります。

今回の開催は124社、前回を上回る469小間での開催となり(2025年8月19日現在)、無料で聴講できる業界セミナーを21セッション開催します。

また、今回も小中学生向け自動車整備体験イベント「ジュニアメカニック2025@福岡」を同時開催いたします。

少子化や若者のクルマ離れの進展等により、自動車整備士を目指す若者が減少していることに加え、整備要員の高齢化も進んでおり、クルマ社会の安全・安心に直結する自動車整備を支える人材の不足が深刻化している状況にあります。“見て・さわって・学ぶ” をテーマに、楽しみながら小中学生に整備作業を体験してもらい、自動車整備業が将来の「なりたい仕事」として保護者を含めて興味を持っていただくイベントを開催いたします。

■オートアフターマーケット九州2025は前回を上回る469小間で開催！

整備・鈑金機器、補修部品、ディテイリング関連、ITソリューションなど自動車アフターマーケットに関する最新の製品・サービスが出品され、124社・469小間 (8/19現在) の前回を上回る規模で開催いたします。

部品メーカーの域を超えたアフターマーケットサプライヤーの(株)アイシンが最大ブースで出展。安全自動車(株)、(株)イヤサカ、(株)バンザイ、(株)サンコーなどの整備機械工具商社は、人手不足の解消、作業環境の改善、生産性を向上させる省力化整備機器などを出品します。昨年から本格運用が開始されたOBD検査により注目が集まるスキャンツール関連製品では(株)インターサポート、ロシェル(株)/(株)LAUNCH、(株)TCJが出展。

また、石井ヂーゼルが大型・商用車向けリビルトパーツを本展で初めて出品いただきます。その他にもADAS関連や整備用工具、オイルやタイヤ関連、カーディテイリング関連など様々な製品が出品される予定です。なお、屋外スペースではリュウド(株)が電動三輪車の試乗会を実施する予定です。

■新規出展者

車載モバイルwifiの(株)Lieferant、多目的クリーナーの桂通商(株)、カーセキュリティ製品の加藤電機(株)、カーバッテリーの南進貿易(株)、電動工具のビルディ(株)、燃料添加剤の(株)ヤザワ、大型車部品の中野スプリング(株)、デジタルプライス表示システムの(株)MiraX、スプレーガン用ライトの(株)アイデンティカ、塗装乾燥機の(株)ケーイング、カーエアコン・保冷車用冷媒の美浜(株)など23社が新規出展となりました。

■様々な業界セミナーを開催！

九州運輸局による整備事業者向けプログラムをはじめ、コンプライアンス対応、リスクアセスメント、人材採用など、オートアフターマーケット業界の様々なテーマで21セッション開催します。全てのセッションは無料でご聴講いただけます (一部セミナーは事前予約必要)。

■塗装実演コーナー

水性塗料を使った塗装実演コーナーです。今回は日本ペイント(株)が特設の塗装ブースにてデモを行い、また、同時開催ジュニアメカニック2025@福岡の塗装体験も同ブースにて実施される予定です。

題 目 ： 自動車整備・検査に係わる制度の現況について

～OBD検査の現状や制度の見直しなど～

講 師 ： 国土交通省 九州運輸局 自動車技術安全部 整備課 課長 森田 恵 氏

日 時 ： 10月4日(土) 10:30～11:15

題 目 ： OBD検査の常態化への備え

～5年後、10年後にむけた事業体制～

講 師 ： 株式会社山形部品 サービス部門 次長 沓澤 伸 氏

日 時 ： 10月4日(土) 12:30～13:15

題 目 ： 化学物質による健康障害防止に向けた取り組みの重要性について

～事業所におけるリスクアセスメントとリスク低減措置について～

講 師 ： 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 課長補佐 夏井 智毅 氏

日 時 ： 10月4日(土) 13:30～14:15

題 目 ： 自動車整備士養成施設の現状と整備人材獲得に向けての対策

講 師 ： 学校法人 西鉄学園 西鉄自動車整備専門学校 教頭 教務・就職課 目原 宏輝 氏

日 時 ： 10月5日(日) 10:30～11:15

題 目 ： 法人としての人格を考える上での法令遵守とコンプライアンス

～指針やガイドラインに沿った事業運営の難しさ～

講 師 ： 株式会社ジェイシーレゾナンス 代表取締役社長 松永 博司 氏

日 時 ： 10月5日(日) 11:45～12:30

オートアフターマーケット九州2025 開催概要

［名 称］ オートアフターマーケット九州2025

［会 期］ 2025年10月4日(土)～5日(日) 10:00～17:00（最終日は16:00まで）

［開催場所］ マリンメッセ福岡 B館（福岡県福岡市博多区沖浜町２-１）

［入 場 料］ 無料（完全事前登録制）

［主 催］ オートアフターマーケット九州 実行委員会

＜実行委員会構成メンバー＞

・株式会社ランテル

・ARC九州

・株式会社ジェイシーレゾナンス

［協 賛］ 一般社団法人 福岡県自動車整備振興会

一般社団法人 佐賀県自動車整備振興会

一般社団法人 長崎県自動車整備振興会

一般社団法人 熊本県自動車整備振興会

一般社団法人 大分県自動車整備振興会

一般社団法人 宮崎県自動車整備振興会

一般社団法人 鹿児島県自動車整備振興会

福岡県自動車車体整備協同組合

［協 力］ アフターマーケットサプライヤー活性化委員会

AIRオートクラブ 九州ブロック

BSサミット事業協同組合 九州ブロック

アドバンスクラブ

全日本ロータス同友会 九州ブロック

［同時開催］ ジュニアメカニック2025@福岡

