構造別に見る水災補償の希望傾向｜木造は26％にとどまり、鉄骨造やその他構造では3割超に

Mt.flowers株式会社（本社：東京都江東区）が運営する火災保険一括見積もりサービス「wismoney（ウィズマネ）」は、2024年8月～2025年7月の期間に寄せられた見積もり依頼データをもとに、住宅の構造別における「水災補償」の希望状況を分析しました。

調査の結果、木造住宅では「水災補償を希望する」と回答した割合が26％にとどまった一方で、鉄骨造は32％、その他構造（コンクリート造・れんが造・石造などを含む）は31％と、構造によって水害リスクに対する意識差が見られることが明らかになりました。共同住宅は18％と最も低い結果となっています。

1．木造住宅は「希望あり」26％にとどまる

最も多く見積もり依頼が寄せられる木造住宅では、「希望する」が26％にとどまりました。

「希望しない」が過半数を占め、「検討中」は少数派となっています。

木造住宅は床下浸水や壁内浸水による腐食・カビなど、長期的な被害リスクが大きいとされる構造です。それにもかかわらず補償を希望しない割合が高く、実際のリスクと加入意識にギャップが見られます。

木造住宅は全国的に多く、リスクを正しく認識することが重要です。浸水被害が深刻化しやすい構造にもかかわらず補償希望率が低い点は、今後の意識向上が課題といえるでしょう。

2．鉄骨造は3割超が水災補償を希望

鉄骨造では「希望する」が32％と、木造よりも高い割合となりました。

「検討中」も一定数あり、補償の必要性を意識しながら判断を迷う層が多いことがうかがえます。

鉄骨造は耐火性・耐震性で優れる一方、浸水すると鉄部の錆びや腐食の影響を受けやすい構造です。こうした点を理解している層が、木造よりも高い希望率に影響していると考えられます。

鉄骨造は頑丈という印象を持たれやすいですが、水害時には修繕費が大きくなる可能性もあります。データ上で「検討中」が一定割合あるのは、リスクを意識する一方で判断に迷っている人が多い構造だといえます。

3．その他構造は3割超が水災補償を希望

コンクリート造やれんが造・石造などを含む「その他構造」では、「希望する」が31％と比較的高い割合となりました。

一方で「希望しない」も46％と多く、必要と考える層と不要とする層に分かれる二極化が見られます。

これらの構造は建築件数が少なく、立地条件や建物特性によってリスク認識が大きく異なることが影響していると考えられます。特殊な構造ほど、被害に遭った場合の修繕・再建コストが高くなることもあり、意識に差が出やすいといえます。

その他構造は件数が少ないため一概に言えませんが、特殊な建物では備える派と不要派の差が大きくなる傾向が見られます。これは立地や建物の利用状況によって判断が分かれているためと考えられます。

4．共同住宅は「希望あり」2割未満と最も低い

マンションなどの共同住宅では、「希望する」が18％と最も低い結果となりました。

「希望しない」が多数を占める一方で、「検討中」も一定数存在しています。

高層階では浸水リスクが低いと考えられることが理由のひとつです。一方で、地下駐車場や電気設備など共用部分の浸水リスクを意識する層も一定数存在し、意識の差が見られます。

共同住宅では、自室のリスクよりも共用部分の被害が建物全体に及ぶ可能性があります。補償意識が低くなりがちな構造ですが、実際には設備や立地条件に応じた検討が必要といえます。

まとめ：構造ごとに異なる水災補償の意識差

今回の調査では、木造住宅は「希望しない」が過半数を占め、リスクの高さに比べ補償意識が低い傾向が明らかになりました。

鉄骨造やその他構造では「希望する」が3割を超え、必要性を認識しながらも判断が分かれる傾向が確認されました。

共同住宅は「希望する」が最も低く、高層階と共用部分のリスク評価の差が意識に反映されていると考えられます。

台風や豪雨災害が増加傾向にある中、住宅の構造特性に応じた補償選びが重要であることが、今回の分析から改めて浮き彫りとなりました。

【調査概要】

調査対象：火災保険一括見積もりサービス「wismoney」利用者からの見積もり依頼データ

調査期間：2024年8月～2025年7月

集計方法：見積もり依頼フォームの「構造」「水災補償希望（あり・なし・検討中）」入力項目をもとに分類

