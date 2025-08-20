期待した成果が出ない商談に「Win-Winな結果をもたらす交渉術」オンラインセミナー9月2日開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2025年9月2日開催 winwinな結果をもたらす交渉術

本セミナーでは、皆様の普段の業務で経験するような事例を交えながら交渉のフレームワークや提案の切り口、相手の会話・動きから本音を読み取る術を学ぶことで相手だけでなくお互いがwin-winとなるような交渉力を身に着けることができます。





講師：新名 史典株式会社Smart Presen 代表取締役

◆本セミナーで学べる事- 交渉の準備シートやフレームワークで商談の精度が上がる- 得意先から選ばれ続けるための提供価値を学べる- 知識にとどまらず実践的なワークで交渉スキルが身につく詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006521win-win.php

サラヤ株式会社にて約15年間、営業やマーケティング商品開発に従事し、2011年10月に独立。

ビジネスでのコミュニケーション全てをプレゼンととらえ、蓄積してきたノウハウをアウトプットするべくセミナー講師として指導にあたる。

研究者、営業マン、企画マンそれぞれの立場でプレゼンを経験しており、15年で手掛けたプレゼンは約3000件。また、年間300本もの研修やセミナーに登壇しており、講師としての経験も豊富。モットーは「ビジネスは伝わってナンボ！」。プレゼンテーションとコミュニケーションのスキル向上をサポートすることでビジネスパーソンを幸せするため活動する丁寧でおもしろく、豊富な実体験を交えた解説が大人気の講師。

プログラム：

１．目指すべき商談とは

1)合意形成のための考え方とは？

2)「Yes」を引き出すためのアプローチ

２．第三の案を創造する交渉のフレームワークで準備！

自社の条件範囲内で調整するための考え方

1)交渉前に準備すべき情報を整理するフレームワーク

2)交渉時のキーとなる「得意先の許容範囲」

3)提供価値とは、相手の仕事を合理的にしてあげること

4)実践ワーク：大家と賃借人の立場で考える

※そのまま使える「交渉準備ワークシート」プレゼント！

３．合意してもらうためのコミュニケーションテクニック

1)どんな言葉で、どのように聞いたら、欲しい情報が得られるのか

2)相手組織のパワーバランスを分析する

3)続く値上げやお断りなど、言いにくい内容を上手に伝える

4)いざ！という時のトラブル対応術

４．リベートや価格交渉だけで終わらない、Win-Winな結果をもたらす交渉術

1)持っている武器を使って戦略を立てる

2)ぶつかっている利害を乗り越える5つの切り口

増やす/減らす/入れ替える/満たす/組み合わせる

５つの切り口で活路を見出す

3)事例に学ぶ戦略パターンの実践

4)交渉後にもできる相手の仕事のサポート

５．実践ワーク

1)「この値段でないと買わないよ」という得意先 どう交渉するか

６．まとめ

1)ポイントのおさらい

2)質疑応答

開催概要：2025年9月2日(水) 13:00～17:00

開催方法：オンラインセミナー

受講料：1名様あたり 33,000円（税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006521win-win.php株式会社マーケティング研究協会

主催会社：株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「BtoB営業力強化」という3つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/



