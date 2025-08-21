こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「近大ICTメロンパン」2025年8月28日より新発売！ ICT農法で育てた奈良県産メロンを贅沢に使用
特定非営利活動法人エムワイピー農場、MYP食品、近畿大学農学部は、農福連携（6次産業化）の実現を目指しています。
MYP食品（奈良市）は、同大学のICT農法で栽培した「近大ICTメロン」を贅沢に使用した「近大ICTメロンパン」および「ミニ近大ICTメロンパン」を2025年8月28日（木）より発売いたします。
【商品概要】
商品名 ：近大ICTメロンパン（64g）／価格：230円（税込）
商品名 ：ミニ近大ICTメロンパン（16g）／価格：100円（税込）
発売日 ：2025年8月28日（木）
販売店 ：焼きたてパン工房 MOGURY（奈良市大宮町6-6-11）
製造販売者：有限会社MYP食品 TEL（0742）35-7272
【特定非営利活動法人エムワイピー農場（MYPユニバーサル農園）】
所在地 ：奈良県奈良市大宮町6-6-11 ウインズビル3F
代表者 ：理事長 増井義久
設立 ：令和2年（2020年）11月
事業内容 ：地域で暮らす全ての人々への、農業を通じた福祉事業や食育事業など
ホームページ：https://farm.myp7.com/
【有限会社MYP食品（MYP食品作業所）】
所在地 ：奈良県奈良市大宮町6-6-11 ウインズビル2F
代表者 ：代表取締役 増井香織
設立 ：平成30年（2018年）12月
事業内容 ：奈良の食文化を生かしたパン・菓子製造販売事業（焼きたてパン工房MOGURY）
就労継続支援B型事業所「MYP食品作業所」の運営
餃子の開発・販売、子ども食堂・食育活動・障がい者支援など、
地域福祉に根ざした食の取り組み
ホームページ：https://gyoza.myp7.com/
【近畿大学】
所在地 ：大阪府東大阪市小若江3-4-1
学長 ：松村到
設立 ：大正14年（1925年）
設置学部 ：法学部、経済学部、経営学部、理工学部、建築学部、薬学部、文芸学部、
総合社会学部、国際学部、情報学部、農学部、医学部、生物理工学部、工学部、
産業理工学部
ホームページ：https://www.kindai.ac.jp/
