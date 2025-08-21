こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
8月23日（土）・24日（日）「近畿大学オープンキャンパス2025」開催 近大マグロはもちろん、近大マダイの試食会も！
近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和7年（2025年）8月23日（土）・24日（日）、東大阪キャンパスにてオープンキャンパスを開催します。入試概要や各学部の説明会、近大マグロと近大マダイの無料試食会、理工学部が開発したバイオリサイクル燃料「バイオコークス」を使用した実証実験、学生によるキャンパスツアーなど、さまざまな企画を通して参加者が本学の実学の成果を体感できる機会を提供します。
【本件のポイント】
●令和6年（2024年）は年間で46,027人を動員したオープンキャンパス
●大人気企画の養殖魚無料試食会では、近大マグロに加えて近大マダイを提供
●来場者の中から抽選で、メインビジュアルでコラボする「551HORAI」提供のアイスキャンデーをプレゼント
【本件の内容】
近畿大学東大阪キャンパスでは、8月23日（土）、24日（日）の2日間にわたり、オープンキャンパスを開催します。7月には14,317人の方に来場いただきました。
メインビジュアルは、令和4年（2022年）から、大阪名物として名高い「551HORAI」（株式会社蓬莱：大阪市浪速区）とコラボレーションしており、その底抜けに明るいCMイメージに倣い、受験生に笑顔でオープンキャンパスに参加して本学のリアルな雰囲気を体感してほしい、という思いを込めたデザインを展開しています。来場者に資料を配布するための紙袋も551HORAIの紙袋をパロディ化しており、今年は近畿大学創立100周年を記念して、ロゴに「100」を取り入れたデザインを採用しました。また、入試概要説明、近大まるわかり講座の参加者を対象に抽選で、プレゼントする551HORAI提供のアイスキャンデーには、551HORAIと近畿大学附属湯浅農場がコラボした期間限定の「近大みかん味」もご用意しています。入試制度や奨学金、学部に関する説明会だけでなく、学生によるキャンパスツアーなど、さまざまな企画で本学の魅力を存分に伝えます。
【開催概要】
日時 ：令和7年（2025年）8月23日（土）・24日（日）11：00～16：00
会場 ：近畿大学東大阪キャンパス
（大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）
対象 ：受験生、保護者（入場無料、事前予約不要、人数制限なし）
お問合せ：近畿大学入学センター TEL（06）6730-1124
【プログラム】
今年度の入試結果や入試制度を解説する入試概要説明会、各学部の説明会に加えて、以下のプログラムを実施します。
●ウェルカムパフォーマンス
応援部と吹奏楽部の学生による元気いっぱいのパフォーマンスで、来場者を歓迎します。
●近大マグロ＆近大マダイの試食会
世界初の完全養殖クロマグロ「近大マグロ」と、「近大マダイ」の試食会を実施します。（無料、数量限定、整理券配布）
●限定販売！近大マグロ＆マダイのミニ紅白丼
大人気「近大マグロ」と「近大マダイ」を贅沢に使用。近畿大学の研究成果、実学の味をご賞味いただけます。（税込500円、数量限定）
●esports体験会
情報学部棟の人気スポットesports Arenaで、「VALORANT」や「ストリートファイター6」などの人気タイトルのプレイや、国内大学最高クラスの配信・照明機器等を操作できます。
●起業相談会／学生による起業アイデア発表会
インキュベーション施設「KINCUBA Basecamp」で、高校生を対象に起業に関する相談会を行うほか、起業支援プログラムを受講中の学生によるビジネスアイデアの発表会を開催します。