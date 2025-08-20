キミのミライはどんなセカイ？ 30年後、キミはどんなクラシをしてる？ SecHack0コンクール「第2回 イノベーション×サイバーセキュリティ」アイデアコンクール開催

株式会社イーサイド

文章だけOK、絵だけOK（立体物などでも可）、両方でもOK ※2025年12月20日（土） 締め切り



SecHack0コンクール事務局（株式会社イーサイド内、東京都港区、代表取締役 荒井秀和） は、15歳以下を対象とした「30年後の未来のくらしや安全面の課題」について描いた作品を募集する 『SecHack0（セクハッコー）コンクール 「第2回 イノベーション×サイバーセキュリティ」アイデアコンクール』 の受付を8月20日（水)より開始いたします。

当コンクールは昨年度に引き続き、2回目の開催となります。

募集期間は2025年8月20日（水）～ 2025年12月20日（土）必着分まで。

審査の上、最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞を決定し、各賞を発表する表彰式を、2026年2月下旬ごろ、東京にて行う予定です。

本コンクールは、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT（エヌアイシーティー））が行っているサイバーセキュリティ人材の発掘・教育のための25歳以下を対象とした365日の長期ハッカソン「SecHack365」（“SECURITY + HACKATHON 365 DAYS”の意）の裾野を広げることを目的に開催されるもので、「SecHack365」のスタート地点に立つという意味で、「SecHack0コンクール」と名付けられました。



応募作品の内容は、「１.2056年のくらし、２.その理由、３.安全面の課題」を一つの作品の中でまとめて表現してもらうもので、応募作品の種類は「文章だけ」、「絵（立体物などでも可）」、「文章と絵の両方」の3種類、コンクール特設ホームページの応募フォーム、もしくは同ホームページよりアイデアシートをダウンロードして項目に記入して送付での応募を受け付けます。

尚、ご応募いただいた方全員に「SecHack0」のスタート地点に立った証として「エントリー賞」もご用意しています。

次代を担う15歳以下の皆さまのたくさんのご応募をお待ちしております。

イベントの詳細

コンクール特設ホームページ

https://sechack365.nict.go.jp/SecHack0/concours/

問い合わせ先

SecHack0コンクール事務局（株式会社イーサイド内）

住 所：〒108-0014 東京都港区芝5-27-6 泉田町ビル5階

メール：sechack0-office@e-side.co.jp

受付時間：平日の9時から17時