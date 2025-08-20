【生見愛瑠さんと鈴木伸之さんが出演！】フレイアクリニックの新CM「まっすぐな理想へ」が8月20日(水)より放映開始。

医療法人おきまる会

全国に19院展開する美容皮膚科「フレイアクリニック（ https://frey-a.jp ）は生見愛瑠さんと鈴木伸之さんが出演する新CM『まっすぐな理想へ』を2025年8月20日(水)より放映を開始します。

・新CMストーリー

真っ白な空間に、白い衣装を纏った生見愛瑠さんと鈴木伸之さんが登場。

突然響く「天の声」に促され、脱毛を受ける人が増えてきたことや、美容医療を安心して受けられる新制度「前払金保証」についてインタビュー形式で語り合います。

2人の素直なリアクションと、制度がもたらす前向きな未来へのコメントを通じて、脱毛業界が新しい一歩を踏み出す姿を表現しました。

・出演者インタビュー

Q：CMでは“天の声”が語りかけてきますが、もし現実でも“天の声”がいたら、自分に何て言ってきそうですか？

生見：「私はとてもインドアなので、『そろそろ外に出た方がいいよ！』って言われそうな気がします。」

鈴木：「僕はサウナがすごく好きで、週7日とかで行ってるんです。『行き過ぎだ！』と言われそうです(笑)」

Q：制度にちなんで、人生で「これだけは保証してほしい！」というものがあれば教えてください。

生見：「美味しいごはん！食を楽しみに生きているので、絶対に美味しいごはんというのを保証して欲しいです！冒険したとしても外したくない。」

ーお店を選ぶ基準は？

「食通の人がおススメしているかどうか。聞いてみます。」

鈴木：「僕はやっぱりサウナですね！仕事に行って帰るとき、僕の中でサウナがオンとオフのスイッチみたいになっているので、サウナに通う時間を保証して欲しいなと思います。90～100度で水風呂15度くらいが好きです。こないだ滋賀に行ったんですが、そこに今までで一番好きなサウナを見つけまして！滋賀に連れて行ってください（笑）」

Q：今回のキャッチコピーは「まっすぐな理想へ」ですが、お二人にとっての“理想の自分”ってどんな姿ですか？

生見：「楽しく仕事をする自分！朝早かったり、大変なことって皆さんあると思いますが、その中で楽しみを見つけるのが得意な方だと思うので続けて行きたいです。」

―この6年間で“理想の自分”への向き合い方はどう変化してきましたか？

「（6年前から）意外と変わってなくて、とにかくお仕事を楽しんでやるっていうモチベーションは、今も変わらずお仕事をしています。」

鈴木：「自分らしく、自然体でいられたらいいなと思います。僕が結構人見知りで、うまく気を遣えないのに気遣いいなんですよ。そういう一面があるので、なるべく自然体でいたいなと思います。」

ー人見知りはどういった場面で感じますか？

「作品の時とか自分から声を掛けるのが苦手だし、距離を縮めすぎるのも苦手だなと思うことがあるので、克服したいなと思います。」

・西山宏太朗さんが「天の声」として出演

今回、CM内で生見さんと鈴木さんとの掛け合いをする「天の声」役には、声優・西山宏太朗さんが参加。透明感のある声と温かみのある掛け合いで、生見さん・鈴木さんとのやりとりを軽やかに演出しています。

収録を振り返り、西山さんは「『天の声』でも清潔感やクリーンな雰囲気を出せたらいいなと思いながらやらせていただきました。キャラクター的には距離があるというよりは、フランクにやらせていただけたので、まるで友人と話しているような雰囲気で見てもらえたら嬉しいです。」とコメント。

さらに、一人の人間としての理想像については「人を傷つけるような嘘は言わない」「嘘がない自分でありたい」と真撃な思いを語りました。西山さんの柔らかい声と誠実な人柄が、CM全体の“まっすぐな理想”というテーマを一層引き立てています。

・本編動画&CMメイキング

新CMは公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。

フレイアクリニック 前払金保証CM「お二人にインタビュー篇」30秒

https://youtu.be/r_9uc3kJa2U

フレイアクリニック 前払金保証CM「生見さんにインタビュー篇」30秒

https://youtu.be/wEuWh4--8Uo

フレイアクリニック 前払金保証CM「鈴木さんにインタビュー篇」30秒

https://youtu.be/fjJcHGzxeYE

CM撮影の裏側やインタビュー、穏やかなやりとりを収めたメイキング映像も公開中。

https://youtu.be/LWhLAK63Kjo

・前払金保証とは

「前払金保証」とは、万が一クリニックが経営困難に陥り、施術が受けられなくなった場合、未消化分の施術代金等を株式会社日本保証が代わりに返金をする保証制度。

フレイアクリニックでは、より安心して美容医療を選べる環境づくりの一環として導入しました。

▼前払金保証特設サイト

https://frey-a.jp/guarantee/

・出演者プロフィール

生見愛瑠（ぬくみ・める）

愛知県出身。CanCam専属モデル。

「ヒルナンデス」「THE 突破ファイル」（日本テレビ系）などのバラエティ番組で活躍。2022年ヒロインを務めた映画「モエカレはオレンジ色」で第46回日本アカデミー賞「新人俳優賞」を受賞。

現在、劇場版「TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション」が大ヒット公開中と活躍の場を広げている。

鈴木伸之（すずき・のぶゆき）

1992年10月14日生まれ、神奈川県出身。LDH JAPAN所属。

2010年に俳優デビュー。以降、ドラマ『今日から俺は!!』、『東京リベンジャーズ』シリーズ、『サラリーマン金太郎』などの話題作に多数出演し、存在感のある演技で幅広い層から支持を集める。

近年は俳優業に加え、歌手としても活躍の幅を広げている。

西山宏太朗（にしやま・こうたろう）

10月11日生まれ、神奈川県出身。

主な出演作品は『キミと越えて恋になる』（相田雪紘）、『桃源暗鬼』（皇后崎迅）、『あんさんぶるスターズ！』（深海奏汰）、『アイドリッシュセブン』（棗巳波）、Eテレ『オハ！よ～いどん』（オハロー）など。また、2020年秋にミニアルバム「CITY」にてアーティストデビュー。2025年3月には3rdミニアルバム「my bag」をリリースし、アーティストとしても活動中。