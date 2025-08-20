２０２５年度『全国防災キャラバン』の開催について

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下、ボーイスカウト日本連盟）はイオンモール株式会社とともに、“防災”をテーマにした「全国防災キャラバン」（以下、本キャラバン）を開催します。

本年で１０年目となる本キャラバンは、未来を担う子どもたちとその保護者を対象に、万が一の有事の際に役立つ「防災」に関する知識やスキルを得ていただくことを目的に実施します。

５月３１日イオンモール広島祇園よりスタートし、８月３０日イオンモール橿原でのキックオフイベントを皮切りに、全国約５０か所以上で開催予定です。

■「全国防災キャラバン」開催概要

・名 称： 全国防災キャラバン２０２５

～「そなえよつねに」みんなでつくる、準備のこころ。～

・期 間： ２０２５年５月～２０２６年２月

・会 場： 日本全国のイオンモールやイオンなど約５０箇所

・内 容： 防災に関する体験プログラムを中心に、四季の防災対策ＭＡＰ作成や大雨による

冠水模擬体験など、防災について考える機会を体験することができます。

＜発泡スチロールブロック塀体験＞＜思いやり防災プログラム＞

※開催日と会場は、全国防災キャラバン特設サイト（モルナビ）よりご確認いただけます。

https://online-event.aeonmall.com/bousai-caravan/

以上

【本件に関するメディアからの問い合せ先 】

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 ＴＥＬ：０３-６９１３-６２６２

イオンモール株式会社 社長室広報Ｇ ＴＥＬ：０４３-２１２-６７３３

＜ご参考＞

※親子でつくる！四季の防災対策MAP

季節や時間に応じて必要な災害対策の知識を深め、

親子で防災グッズのアイコンをMAPに貼って作成していくことでより理解を深めます。

※大雨あぶない！！体験

大雨が降った際の「あぶない！」を体験。バケツにカラーボールを溜め、その中に子どもたちが足を入れることで、大雨による冠水模擬体験をしてもらいます。

【イオンとボーイスカウト】

「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」ことを基本理念に掲げるイオンと「より良い社会をつくる」ことを使命としているボーイスカウトは、相互の理念に共感し、地域の子どもとその家族に防災について考える機会を提供し、防災教育の一助を担うことを目指して、協働で「全国防災キャラバン」を開催いたします。

【公益財団法人ボーイスカウト日本連盟について】

ボーイスカウトは、人と地球によりよい未来をつくる世界最大級の青少年教育運動です。

世界１７６の国と地域で５，７００万人以上の仲間が活動しています。 ※２０２５年８月現在

ボーイスカウトは野外活動を中心とした各種プログラムを通じて、青少年が知識や技能を身につけ、自主性や協調性を育むことで成長を支援します。私たちの活動は子どもたちの好奇心と成長、それを支えるボランティアの方々の熱意によって １００年以上のバトンを繋いできました。

私たちは、人や社会のため、地球のために行動できる人材を育て、社会に送り出すことを目指しています。