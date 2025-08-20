『全国防災キャラバン』2025キックオフイベントの開催　 　　2025年8月30日(土)イオンモール橿原

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下、ボーイスカウト日本連盟）はイオンモール橿原とともに、“防災”をテーマにした「全国防災キャラバン」（以下、本キャラバン）のキックオフイベントを下記の通り開催します。

本年で１０年目となる本キャラバンは、未来を担う子どもたちとその保護者を対象に万が一の有事の際に役立つ「防災」に関する知識やスキルを得ていただくことを目的に実施します。

本イベントは、今後の地震に適切に備えるために必要な防災知識などが学べるパネル展示をはじめ、日本ボーイスカウト奈良県連盟、橿原市、橿原市教育委員会と連携し、“思いやり防災”をテーマにさまざまな防災体験プログラムをイオンモール橿原の複数会場で実施します。

ついては、ご多忙中とは存じますが、この機会に是非ご取材いただきたくご案内いたします。

■「全国防災キャラバン」キックオフイベント開催概要

・日 時： ８月３０日(土) １０：００～１６：００

・場 所： １階スターライトコート／noNIWA広場・noNIWAコ

ート／屋外駐車場

・内 容： １.防災体験プログラム（ブロック塀積み上げ、屋外ドーム体験、パネル展示など）

２.橿原消防署・警察署（車両展示：消防車、パトカー、防災防犯啓発コーナー）

３.橿原市による体験（段ボールベッド体験、段ボールパーテーション体験）

４.他団体による体験（災害用伝言ダイヤル体験、イオンモール専門店取り組みなど）

【ステージプログラム】

・救急戦隊タスケルンジャーショー（１１：３０～ スターライトコート）

・県立青翔高校吹奏楽部による演奏（１５：００～ noNIWA広場特設ステージ）

【キックオフセレモニー】

・橿原市長や各団体の皆様をお招きしたセレモニーとフォトセッション

開催時間 １０：３０～１０：５５ ／ 開催場所 １階 スターライトコート

(共 催) ボーイスカウト日本連盟、日本ボーイスカウト奈良県連盟、イオンモール株式会社

(後 援) 文部科学省、橿原市、橿原市教育委員会

※ 詳細はイベントWebページご覧ください https://kashihara-aeonmall.com/news/event/5259

以上

【本件に関するメディアからの問い合せ先】

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 担当：渋谷 ＴＥＬ：０３-６９１３-６２６２

イオンモール株式会社 イオンモール橿原 担当：趙・杉村 ＴＥＬ：０７４４-２１-２１４０

【ご参考】

＜体験できるプログラム（一例）＞

- 防災体験プログラム- みんなで知ろう！思いやりのシンボルマーク（パネルプログラム）- “もしものとき”も、みんなの困ったを助けてあげよう！（パネルプログラム）- ブロック塀積み上げ（カラーブロックくずし体験）- みんなの困ったを体験してみよう（身近なものでハンディキャップ体験） など- 屋外ドームテント体験

- 橿原消防署・警察署による体験プログラム- 緊急車両展示（消防車、パトカー）- 救急救命体験- 防災アトラクション（ステージショー）開催（１１：３０～ スターライトコート）- 防災防犯啓発コーナー

- 橿原市による体験プログラム- ダンボールパーテーション・ダンボールベッド体験

- 他団体による体験プログラム- 災害ダイヤル伝言体験- イオンモール橿原専門店の取り組み（無印良品、ゼビオ）- 県立青翔高校吹奏楽部による吹奏楽演奏（１５：００～ noNIWA広場特設ステージ）

＜実施イベント（一例）＞

「ブロック塀積み上げ」

安全な素材でできたブロックを使って、災害時のブロック塀の

危険さを疑似体験できるコーナーです。

「"もしものとき”も、みんなの困ったを助けてあげよう！」

外国の方やお年寄りの方など災害時にさまざまな配慮を必要と

する人たちがいます。プログラムを通じて思いやりの気持ちを

もった“思いやり防災”を学ぶことができます。

「体験ノート」

参加者に配布する「体験ノート」を通じて、自ら学び、考える

ことができる内容をご用意。ノートは持ち帰ることができるので、

ご家庭や学校でも学びを深めることができます。

【公益財団法人ボーイスカウト日本連盟について】

ボーイスカウトは、人と地球によりよい未来をつくる世界最大級の青少年教育運動です。

世界１７６の国と地域で５,７００万人以上の仲間が活動しています。 ※２０２５年８月現在

ボーイスカウトは野外活動を中心とした各種プログラムを通じて、青少年が知識や技能を身につけ、自主性や協調性を育むことで成長を支援します。私たちの活動は子どもたちの好奇心と成長、それを支えるボランティアの方々の熱意によって１００年以上のバトンを繋いできました。

私たちは、人や社会のため、地球のために行動できる人材を育て、社会に送り出すことを目指しています。